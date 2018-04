Prsa jsou po pilulkách naopak menší. Zlatka navíc zhubla

Poprvé jsme Zlatku navštívili po dvou měsících, abychom se dozvěděli, zda už pozoruje nějaké změny. Bylo léto a Zlatka právě doužívala polovinu objednaného balení.

Čtěte předchozí díl: Zkusili jsme za vás pilulky a krém na zvětšení prsou

Zvětšení se nedočkám

"No, nic výrazného se zatím nestalo. Spíš se mi zdá, že jsem začala trochu hubnout. Prsa mám zrovna teď trochu citlivější, ale to nemusí nutně být kvůli práškům. Mívám je vždycky citlivější před menstruací. Tak doufám, že nějaká změna ještě přijde," neztrácela optimismus.

Po dalších dvou měsících, když léky využívala a mast domazala, jsme se opět sešli. Tenotkrát i s fotografem a lékařem. Zvědavě jsme pokukovali Zlatce do výstřihu, ale nezdál se nám o nic plnější než na začátku kúry. A Zlatka nám to vzápětí sama potvrdila: "Nevšimla jsem si ničeho, přítel taky ne. Užívala jsem pilulky opravdu poctivě, i s tím krémem jsem tomu denně věnovala tak deset patnáct minut. Bohužel asi bude pravda spíš to, že se jenom díky práškům větších prsou nedočkám."

Měření a vážení * obvod hrudníku 94,5 cm (před 96 cm)

* obvod pod prsy 83 cm (před 84 cm)

* váha 57 kg (před 60 kg)

Bez diety tři kila dole

Přesto jsme optický dojem potřebovali potvrdit přesnými čísly. Jan Bouda nás se sestřičkou uvítali s úsměvem a s jedinou otázkou: narostla? Zlatka odložila oblečení a krejčovský metr byl neúprosný. Centimetry nepřibyly, ale naopak! Stejně tak váha. Zlatka shodila za čtyři měsíce tři kila, přestože žádnou dietu nedržela.

"Ani jsem nebyla v nějakém neobvyklém stresu. Prostě jsem měla menší chuť k jídlu," tvrdila. Že by tedy pilulky upravily její chuť k jídlu, namísto aby jí zvětšily prsa? V takovém případě by příští jaro mohl jejich distributor jen změnit slogan a slíbit populární hubnutí!

"Jestli bylinky redukovaly chuť k jídlu? To opravdu nevím. Myslím, že může být ráda, že jí nevypadaly vlasy," vtipkuje doktor Bouda. Znovu zkusil Zlatce nabídnout operaci na zvětšení prsou. Ona to však opět odmítla s tím, že má prsa docela citlivá, a také proto, že se bojí, že po zákroku by šly hůř odhalit případné cysty a nádory. Vyprávěla, jak jednou šla na kontrolu k jiné doktorce než obvykle, a ta jí podle snímků řekla, že vidí nádor. Zlatka se dost vyděsila. Teprve po konzultaci s doktorkou, k níž pravidelně chodí, se dozvěděla, že jde jen o cystu. Od té doby věnuje pozornost prevenci rakoviny prsu, a i proto by si prsa operovat nedala.

Efekt? Ostatní ušetří

Jediné, co tedy Zlatce zbývá, pokud chce pevnější a plnější prsa, jsou podprsenky push-up a také cvičení, které podle některých pomáhá k lepšímu vzhledu a tvaru poprsí.

Cviky na pevnější poprsí * Kliky, klidně i dámské, které cvičíte každý den několik minut.

* Další možností je vsedě tlačit proti sobě plochy dlaní před hrudníkem.

* Rukama roztahujeme před hrudníkem cvičební gumu. Pro hezké poprsí je také nutné používat při sportovních aktivitách kvalitní sportovní pevné podprsenky, které zredukují pohyb a mikroskopické poškození tkáně, které má za následek bolesti a může způsobovat povislost.

Podle některých teorií není vhodné nosit podprsenky push-up celý den, ale zredukovat jejich použití na několik hodin. Prsa se v nich přehřívají, což také způsobuje poškození tkáně. Tvar a velikost prsou je ale u každé ženy individuální a je ovlivněn mnoha genetickými a dalšími faktory, proto nelze příliš zobecňovat, co je nejlepší cesta ke krásnému poprsí.

Zlatka se slibovaných výsledků tabletek a krému nedočkala. "Nejsem ani nijak moc překvapená nebo zklamaná. Upřímně řečeno, dalo se čekat, že se nic nestane a že je to hloupost. Ale jsem ráda, že jsem to vyzkoušela i za ostatní čtenářky. Ušetřím jejich peněženky, protože teď už ví, za co utrácet nemusí. Patnáct stovek jako když najdou."

Skepse versus síla vůle

Samozřejmě netvrdíme, že zkouška na jedné čtenářce se rovná laboratornímu testu nebo sociologickému průzkumu. Popsali jsme jen to, co může zažít nejedna z nás, když podlehne svůdné reklamě. Zlatce zkrátka prsa nenarostla. Tečka. Ovšem to neznamená, že žádné z nás pilulky Bust Plus nepomohou (i když si můžeme myslet, že se tak stane spíš jen silou vůle).

"Já sama už budu k podobným reklamám skeptická," uzavřela zkušenost Zlatka. "Zní to hezky, ale ve skutečnosti věci prostě tak jednoduše nefungují."