Projděte se dějinami, potkejte dinosaury nebo si postavte Eiffelku

Jihočeský kraj: Anifest v Písku

Výstava představuje 14 filmových dekorací a desítky loutek z filmu Autopohádky. Malí i velcí návštěvníci se podívají přímo do tajů filmových scén, například na pohádkové náměstí, do kanceláře pana účetního Pištory, do stylové zahradní restaurace nebo na okresní silnici, kde se prohánějí "autopohádkové" automobily.

Praha: Dějiny udatného českého národa v obří knize

Lucie Seifertová, autorka "Dějin" s rodinou

Až do konce října můžete v pražské Galerii Klementinum navštívit výstavu s názvem Dějiny udatného českého národa a pár bezvýznamných světových událostí, která je inspirována populární stejnojmennou knihou Lucie Seifertové.

Barevný komiks o rozměrech 2 x 70 metrů je desetkrát větší než kniha. Procházkou mezi výstavními panely i skrze něj si zopakují dějiny nejenom ti, kteří nedávali v hodinách dějepisu pozor, ale všichni, kdo mají rádi pověsti, příběhy, legendy a vůbec českou historii.

Pardubický kraj: Výstava Merkur v Litomyšli

Z děrovaných dílů kultovní stavebnice se dá postavit všechno. "Zatím jsem nenarazil na nic, co by Merkur nedokázal," říká autor výstavy Jiří Mládek. Součástí výstavy je herna pro děti i dospělé, kde si můžete vybrat z dvaceti stavebnic a sami si sestavit model podle vlastních představ.

Plzeňský kraj: Fantastický svět Karla Zemana ve Velharticích

Hravá interaktivní expozice pro děti i dospělé přiblíží návštěvníkům filmy jako Cesta do pravěku, Ukradená vzducholoď, Vynález zkázy, Na kometě a další. Potkáte se tu také s filmovými postavami i rekvizitami z divácky oblíbených filmů režiséra Karla Zemana.

Jihomoravský kraj: Vláčky pro malé i velké v Mikulově

Na výstavě na mikulovském zámku si užijí zejména malí i velcí kluci. Jsou tu k vidění vláčky papírové, dřevěné, postavené ze stavebnice Lego i plastové. Nechybí ani oblíbený Merkur nebo modelové železnice, s nimiž si hráli naši tatínkové a dědové.

