Rozená hvězda, navždy milovaná: Whitney Houston

Z kostela mezi celebrity Whitney Elizabeth Houston, americká popová, R&B a gospelová zpěvačka, herečka, producentka, příležitostná textařka a bývalá modelka se narodila 9. 8. 1963. Zemřela v osmačtyřiceti 11. 2. 2012.

Od poloviny osmdesátých do konce devadesátých let patřila k nejúspěšnějším zpěvačkám, ovlivnila celou další generaci od Mariah Carey po Christinu Aguileru.

Vydala sedm sólových alb (Whitney Houston 1985, Whitney 1987, I´m Your Baby Tonight 1990, My Love Is Your Love 1998, Just Whitney 2002, One Wish: The Holiday Album 2003, I look to You 2009). Celkově se jich prodalo přes 170 milionů.

Nejoceňovanější zpěvačka všech dob: nasbírala 415 různých cen.

S manželem měla dceru Bobbi Kristinu Houston Brown, později ještě vychovávala syna Nicka Gordona, kterého prý neoficiálně přijala za vlastního.

Slyšíte její hlas a mrazí vás. Stačí jediná písnička, třeba proslulá I Will Always Love You z filmu Osobní strážce, kde po boku Kevina Costnera hrála v podstatě sebe samu, a poznáte ji mezi tisíci dalšími.

"Tady stojí. Doslova černošská Miss Amerika. Má dokonalý obličej, úhledné křivky a úsměv supernovy. Vypadá jako anděl. Nevzbuzuje žádostivost, spíš starostlivost. Každý okolo by ji chtěl adoptovat, ochraňovat nebo být jí. A teď ta nádherná bytost pozvedá mikrofon. Och. Chcete říct, že umí také zpívat?" začínal její portrét v magazínu Time z roku 1987.

Už tehdy byla na vrcholu. Jen dva roky předtím, ve dvaadvaceti letech, vydala Whitney Houston první album a hned tři její písničky vedly žebříčky hitparád. O rok později už si odnášela první Grammy. Na svůj věk byla neuvěřitelně vyzrálá. Omračovala tříoktávovým rozsahem, proměnlivostí nálad písní, charismatem. Rozená hvězda. Doslova.

Zpěv ve vínku

Whitney Elizabeth Houston se narodila soulové zpěvačce Cissy Houston. Ta se do povědomí dostala zpíváním v gospelovém kvartetu a jako vokalistka doprovázející samotného Elvise Presleyho či Arethu Franklin; ostatně Aretha byla kmotrou Whitney. Za zvuků černošského spirituálu dívka vyrůstala a postarala se o to nejen matka, tou dobou sbormistryně v kostele, ale i sestřenice, zpěvačky Dee Dee Warwick a Dionne Warwick.

Už jako dítě dokázala Whitney v kostele pozvednout svým zpěvem publikum z lavic. V jednom rozhovoru uvedla, že právě nadšený ohlas shromáždění v kostele měl na ni mohutný účinek: "Myslela jsem si, že můj zpěv je dar, který mi dal Bůh."

Ještě jí nebylo patnáct, a už vystupovala s matkou. A také, stále jako teenager, začala zpívat sama v klubech v New Yorku. V téže době objevil její přirozenou krásu módní fotograf, a tak se brzy stala vyhledávanou náctiletou modelkou. Byla mezi prvními Afroameričankami na titulní straně magazínu Seventeen. Ale rozhodně proto nepřestala zpívat.

Jednoho krásného dne, tedy spíš večera, ji uslyšel v nočním klubu renomovaný hudební producent Clive Davis a okamžitě s ní podepsal smlouvu. Dohlédl na její kariéru a dovedl ji od spirituálů k hvězdné popularitě. Dal si záležet – dva roky hledal nejlepší producenty a textaře, aby debutová deska ukázala a podtrhla zpěvaččin talent.

Album pojmenované prostě Whitney Houston na sebe nejen upozornilo, že je tady někdo, s kým se má do budoucna počítat, ale prodalo se ho přes dvanáct milionů kopií jen v USA, další miliony koupili lidé po celém světě. Stalo se nejprodávanějším sólo debutním albem vůbec. Časopis Rolling Stone ho dokonce zařadil na 254. místo žebříčku 500 nejlepších alb všech dob.

Ani druhou deskou, vydanou o dva roky později, které už stačilo pouze jméno Whitney, se zpěvačka nenechala zahanbit. Naopak s ním prorazila jako první žena v historii na první místo amerického žebříčku. A deska se tu navíc udržela jedenáct týdnů v řadě a Whitney za ni získala ještě také Grammy – i díky úspěšnému světovému turné.

V této době se Whitney objevila například na koncertě k narozeninovým oslavám Nelsona Mandely a založila nadaci pro děti, neziskovou organizaci na pomoc potřebným dětem z celého světa.

Strmý výstup, strmý pád

Do roku 1992 její sláva stoupala, celosvětovou popularitu ještě podtrhl hollywoodský trhák Osobní strážce. Ústřední píseň I Will Always Love You, cover verze skladby country zpěvačky Dolly Parton, se stala největším hitem Whitney vůbec. A soundtrack k filmu jí zajistil další tři Grammy včetně ceny Album roku a stal se jedním z deseti nejprodávanějších alb všech dob. Ke každému dalšímu filmu, ve kterém se objevila, pak nazpívala nové hitovky a ze soundtracků udělala rekordně prodávaná alba.

Vlastní další studiovou desku My Love Is Your Love vydala až v roce 1998 a opět za ni získala Gramy, ale předchozích úspěchů nedosáhla. Ještě zazářila společně s Mariah Carey v písni When You Believe v animovaném filmu Princ egyptský, za kterou dostaly Oscara, ale to už se blížil pád. Její kariéru poznamenalo divoké manželství s R&B zpěvákem Bobby Brownem, alkohol, drogy a bizarní chování na veřejnosti. Klesl prodej alb.

V roce 2004 začal její muž vysílat reality show Being Bobby Brown a ta zachytila snad nejhorší roky jejich rodinného života. Whitney ukázala jako bláznivou, neschopnou ženu v domácnosti, která po manželovi věčně pokřikuje: "Polib mi prdel!" Hláška zněla tak často, že se dokonce stala oblíbeným mobilním vyzváněním.

I když její propad byl hmatatelný, přesto Whitney stále mnozí oceňovali jako fenomenální zpěvačku. V roce 2006 byla zapsaná do Guinnessovy knihy rekordů jako nejoceňovanější interpretka všech dob.

Pokusila se dát dohromady, rozvedla se, podstoupila odvykací kúry a pokusila se o návrat s CD I Look to You. Vrátila se k baladám, kterými v začátcích okouzlila posluchače, ale zradil ji hlas, což se ukázalo především během turné. Některé koncerty dokonce musela zrušit. Mluvilo se o tom, že má finanční problémy, což popřela. Začátkem roku 2012 začala pracovat na muzikálu, chystala se nastoupit jako porotkyně do amerického X-Faktoru. Na to už ale nedošlo.

Loni 11. února ji našli bezvládnou ve vaně v jejím hotelovém pokoji v Beverly Hills v Kalifornii. Údajně po dávce drog, léků a alkoholu usnula ve vaně a utopila se. Podle soukromého detektiva však byla zavražděna drogovými dealery, kterým dlužila peníze. Ať tak či onak, její hlas zůstává nesmrtelným.

