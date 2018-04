Jak o prázdninách procvičit dětské mozky: jde to i bez učebnic a nudy

Plánujeme Stáhněte své ratolesti celodenní rozvrh pro školáky včetně přehledu kroužků, zájmů a domácích povinností.

Odborníci doporučují už teď začít pomalu děti opět navykat na školní rozvrh - tedy ranní vstávání, oblékání a snídání, stejně jako čas ulehnutí na kutě (více o přípravě školáka na září čtěte zde). A i když jste děti nechali o prázdninách dle libosti si hrát a zahálet, nyní je můžete začít pomalu směřovat k touze po dalších znalostech.



„Děti, stejně jako dospělí, nezapomenou to, co je samotné zajímá, a to, co používají v každodenním životě,“ připomíná Markéta Klingerová, učitelka a odbornice na zábavné učení z Hra školou.

Na udržování dětského mozku v aktivním stavu má pár osvědčených tipů. „Především s dítětem mluvit a věnovat se s ním všemu, co dítě zaujme a na co se začne ptát – i když nám může téma připadat na hony vzdálené jakémukoli učivu. Když budeme spolu s dítětem přemýšlet nad důvody, proč je něco tak, jak je, co by bylo, kdyby, vedeme dítě k tomu, aby se samo ptalo a hledalo různá řešení. Rozvíjíme tak jeho myšlení, tvořivost, podporujeme jeho samostatnost a sebedůvěru,“ nabádá rodiče.



Nechte je samostatně přemýšlet

Kdykoliv se tedy dítě zeptá Proč je hrad na tak vysokém kopci? Proč je voda v řece tak studená? nebo na jakoukoliv jinou více či méně záludnou otázku, na chvíli se odmlčte. Nejprve nechte dítě se nad problémem zamyslet samostatně, většinou už nad věcí samo přemýšlelo a k nějakému závěru samo došlo. Poté ho můžete začít otázkami (A proč myslíš, že to tak je?) a příklady navigovat ke správnému řešení.

„Pokud jde o nenápadné udržování dosažených znalostí, využíváme situací, které přináší život – dítě píše dopis z tábora, seznam věcí s sebou nebo nákupní seznamy, vzkazy při stopovačce a podobně,“ navrhuje rodičům Klingerová. Dítě může své školní znalosti využít v reálné situacii a tak ho třeba nechte během nákupu postupně sčítat ceny věcí v košíku, spočítat, o kolik korun se vyplatí rodinné vstupné oproti samostatným lístkům anebo třeba společně počítejte, kolik vody je třeba na naplnění bazénku a jak rychle teče.



Tipy na kreativní hry

Rozhodně nezapomínejte na čtení, protože právě dobře vybraná knížka dokáže zapálit čtenářskou vášeň a tím dítěti rozšířit slovní zásobu i obzory. K procvičování samostatného čtení u menších dětí pak poslouží třeba vzkazy a dopisy od rodičů, můžete je také nechat předčítat pravidla společenských her. Učitelka Markéta Klingerová pro rozvoj jazykových dovedností navrhuje i pouštět dětem pohádky a další filmy v původním znění a případně s titulky.

Ideální je samozřejmě spojit naučnou kapitolu s tím, co právě děláte - na procházku do lesa nebo na louku s sebou můžete vzít herbář a pokusit se poznat některé rostliny nebo třeba houby. Letní výlety pak můžete spojit s „lekcemi“ dějepisu nebo zeměpisu. Něco zajímavého se dítě může dozvědět třeba i při čekání v restauraci nebo jízdě autem - jde jen o to vymyslet alespoň trochu zábavnou formu.

Dětská spisovatelka Ellen Fisherová třeba rodičům doporučuje svou oblíbenou restaurační hru, která tak trochu připomíná začátek klasického vtipu. „Kdyby teď do téhle restaurace přišel medvěd, co by si asi objednal?“ ponouká své vnuky Fisherová. Následně má příležitost se s dětmi zasmát nad nesmyslnými odpověďmi a pak je naučit něco nového (medvěd by si asi dal lososa, med, borůvky apod.).

Dalším jejím tipem je pak hra na vymyšlené planety. Rodič nebo dítě si vymyslí bláznivou planetu a umístí jí někam do naší sluneční soustavy. „Na mojí kouzelné planetě, která je hned vedle Saturnu, vládnou zvířata lidem a mají je za domácí mazlíčky,“ navrhuje Fisherová začátek. Poté následuje nekonečné množství doplňujících otázek o bláznivé planetě, které vystačí na opravdu dlouhou cestu v autě.

Nezapomínejte ani na jemnou dětskou motoriku a mějte vždy po ruce papír a pastelky nebo voskovky, abyste si mohli společně medvěda v restauraci nebo novou kouzelnou planetu namalovat a vyšperkovat o další detaily.