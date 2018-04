Proč si muži musí hrát? Pokusily jsme se je pochopit

Zkoušeli jste se někdy na dětské houpačce rozhoupat tak, že byste se přetočili kolem dokola tyče, na které to visí? I když zřejmě každý zná někoho, kdo tvrdí, že se mu to povedlo, není to možné. Vím to stoprocentně, a to díky dvěma bláznům, kteří zasvětili sedm let svého profesionálního života nádhernému hraní – testování tohoto a dalších mýtů.

Adam Savage si vyráběl vlastní hračky od chvíle, kdy udržel nůžky, a vydrželo mu to dodnes. Jamie Hyneman, strojař, lodní kapitán, potápěč, expert na přežití v divočině a kuchař nakonec zakotvil u výroby filmových efektů. Tam se potkal s Adamem a dnes spolu uvádějí na kanále Discovery Channel pořad Mythbusters. V pracovní době si tam hrají s pistolkami, auty, bombami i s houpačkami.

V rámci pokusu, o kterém byla řeč, nakonec na houpačku posadili figurínu jménem Buster a připevnili za ni raketu. Ani takhle poháněný "člověk" nedokázal houpačku přenést přes nejvyšší bod a otočit se kolem tyče.

Je to diagnóza

Švýcarský psychiatr a zakladatel analytické psychologie Carl Jung razil termín "puer eternis", kterým opisoval fakt, že většina mužů nikdy plně nedospěje a zůstávají "věčnými chlapci". Měl pravdu a každá žena, která kdy žila, to dobře ví.

Není to nový objev, ale je to teď víc vidět. Právě proto, že dříve se hravost vybíjela v nutnosti nalovit zvěř nebo dokázat sousednímu zemanovi, že tohle pole bylo odjakživa NAŠÍ rodiny!

Nejsem si ale jistá, že existuje přímé spojení mezi hravostí a nedospělostí. Jestli to, že muži jsou věční chlapci, znamená, že jsou to jednou provždy nezodpovědní nedospělci. Zkušenosti mi spíš říkají, že mezi oběma póly umějí pružně přepínat.

Dejte jim mýtus a oni ho zboří Jmenujte jakýkoliv civilizační mýtus, pověru, rčení, filmovou scénku, kuriózní internetové video, kaskadérskou historku... Pánové Adam Savage a Jamie Hyneman je otestovali všechny. Původním povoláním tvůrci filmových efektů už sedm let baví televizní diváky pořadu Bořiči mýtů tím, že za použití vědy a techniky odhalují, které mýty mají pravdu a které lžou. Můžete si při pádu výtahu zachránit život tím, že těsně před dopadem nadskočíte? Dá se v sirupu plavat stejně rychle jako ve vodě? Proč se kola po vhození bonbonu mentos promění v šumivý gejzír? Může se střela z pistole odrazit od vodní hladiny? Není to nádhera, že se tímhle dají vydělávat peníze? (To už není mýtus, jen řečnická otázka.)

"Nemůžu mluvit za všechny chlapy, protože z každé většiny existují výjimky, ale asi to bude pravda," řekl kamarád, který v pracovní době v nažehlené košili spravuje server nadnárodní společnosti a o víkendech si hraje na vojáčky. Tak tomu tedy říkám já – on má dojem, že provádí záslužný historicko-militaristický experiment.

Neptejte se mě ani, na jakou válku si to hraje. Mně splývají. I když vím, že zejména ty dvě poslední, světové, jsou předmětem trvalé fascinace i u pánů, kteří si je nepamatují. Byly to totiž poslední velké konflikty, které zasáhly naši část světa, a pro vojáky poslední možnost prokázat své hrdinství.

Ano, jako žena bych to spíš viděla jako možnost zemřít si někde klidně hrdinskou smrtí, zatímco vdově zůstane na krku barák, děti a tchyně, ale nechme ženské hledisko stranou.

Zálesák, model 2010

Manžel mé kamarádky si jednou tři měsíce v kuse vybíral turistické boty. Je to městský typ, který ujde za měsíc asi deset kilometrů včetně nedobrovolné cesty na tramvaj, když mu klekne auto. Přesto hýbaly celé jaro jejich rodinou kruciální otázky: alpský střih, nebo derby střih? Kůže, nebo goretex? Podrážku měkkou, nebo středně tvrdou?





Jo, outdoor je in, abych se tak hezky česky vyjádřila. Z turistiky se stala další nová hra. Vynahrazuje mužům fakt, že nových území čekajících na nohu objevitele už moc není.

Vybaveni posledními goretexovými hity se mohou vypravit klidně k pramenům Vltavy a cítit se u toho akčně a objevitelsky. Samozřejmě je nutné mít s sebou nářaďový nůž skrývající patnáct nástrojů (chybí jen štafle), kalhoty z neroztrhnutelného a možná i neprůstřelného materiálu a batoh, jehož všechny funkce nezná ani výrobce. Nechápejte mě špatně, já se nevysmívám, jen obdivuji, jak trh pružně zareagoval na touhu mužů po nebezpečí pralesů, případně turistických stezek na Sedlčansku.

Ono totiž dobrodružství chybí i nám ženám. Tedy, chybějí nám dobrodruzi. Jak obdivovat muže, jehož posledním objevem byl fakt, že ve výtahu existuje tlačítko na rychlé zavření dveří? Jak vzdychat nad napínavým popisem manželova vítězství nad nástrahami nového kruhového objezdu?

Ani my to nemáme jednoduché. Když je krize největší, jdu se podívat, co nového páchá Bear Grylls. Ten si na stesku po divočině a boji s přírodou založil živnost. Provádí televizním pořadem, kde se nechává vysadit vrtulníkem v nejzapadlejších koutech poslední divočiny na Zemi a pak se probíjí do civilizace. Provází ho malý štáb, který zaslouží ještě větší obdiv než Bear sám.

Bear Grylls: magor, nebo dobrodruh? Prodírá se sibiřskou tajgou, napůl zmrzlý, kope si úkryt ve sněhu a k večeři vydloubne oko mrtvého soba ležícího opodál. To všechno komentuje distingovanou britskou angličtinou a vy máte možnost být při tom. Krásný blázen jménem Bear Grylls je totiž průvodcem pořadu Boj o přežití (Ultimate Survival), jehož principem je vysadit Beara v prostředí, kde by normální člověk za dva dny zemřel, a nechat ho za asistence kamery dojít do nejbližší civilizace. Přes poušť, velehory i tropickou džungli. Bývalý cvičený voják, vlastním jménem Edward Michael Grylls, pokořil ve třiadvaceti Mount Everest, má tři malé syny a je vůdcem britského skautského hnutí. Provozuje všechny nebezpečné aktivity, které si umíte představit, a stále žije. Podívat se na něj můžete na Discovery Channelu.

Vždycky, když bývalý člen elitní britské vojenské jednotky a majitel černého pásku v karate vysvětluje, jak se slézá vodopád, stahuje antilopa nebo vyvrhává had, myslím na ty chudáky, kteří tím vším procházejí s ním, navíc pozadu a s kily televizní techniky.

Kdo si hraje, zlobí pod dozorem

"Tati, až vyrostu, budu stíhací pilot," říká v jednom vtipu malý chlapeček svému tátovi, pilotovi stíhačky. "To si ale budeš muset vybrat, obojí naráz mít nemůžeš," odpověděl tatínek.





Vidíte, oni to o sobě vědí a taky vědí, že by byl nesmysl se měnit. Pokud tedy hry vašeho muže nezahrnují dvacítku v minisukni, ale jen trapně bezpečné věci jako horolezecké lano, potápěčskou výstroj nebo větroně, můžete být vlastně ráda. Protože není nic nudnějšího než muž, který je totálně seriózní a nemá ani jednu úchylku hodnou osmiletého špunta.