Proč pomlouváme svůdnější ženy? Nezávidíme, jen soupeříme, tvrdí vědci

19:30 , aktualizováno 19:30

Přiznejme si to, kdo z nás si někdy s kamarádkami nesmlsnul na společné známé jen proto, že je "příliš sexy"? Za to, že většina z nás nemůže vystát okázale atraktivní nebo vyzývavé ženy, prý nemůže obyčejná závist, ale spíš konkurenční boj. Tvrdí to aspoň nová studie Ottawské univerzity.