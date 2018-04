Proč je pro děti tak důležité snídat

Základem každodenního jídelníčku by měla být snídaně. Terapeutka připomíná, že ač se děti v noci nehýbou, i tak ve spánku spotřebovávají energii na takzvaný bazální metabolismus.

"Proto by měla snídaně tvořit dvacet až dvacet pět procent celkového denního příjmu energie," doporučuje Tomešová.

Podle ní se vyplatí kvůli snídani raději dítě vzbudit o pár minut dříve. Pokud první jídlo dne vynechají, další šanci většinou mají až při velké přestávce před desátou hodinou.

Některé děti vynechávají i svačinu a jedí až oběd, popisuje nutriční terapeutka. Výsledek? Dětské tělo je celé dopoledne bez přísunu energie a organismus tím pochopitelně trpí.

Nemá tudíž dostatek energie na vlastní práci, natož ještě na sledování výuky a soustředění se na školní úkoly. Pokud k tomu zároveň ani nepije, může se k problémům s udržením pozornosti přidat bolest hlavy a celková únava.

Nenuťte ho násilím

Může se samozřejmě stát, že dítě samo o snídani nejeví zájem. Pak by ho rodiče neměli nutit násilím, ale měli by snídat s ním a dávat dítěti postupně malé porce. Stačí třeba malý jogurt nebo jen půlka, banán, případně lehká pomazánka z tvarohu. Chybou není ani snídaně sladká.

Výzkumy navíc opakovaně ukázaly, že děti, které nesnídají vůbec, mají větší sklon k nadváze než ty, které snídají třeba lupínky nebo müsli s mlékem. A to přesto, že lupínky a vůbec podobné obiloviny obsahují mnoho cukrů a tím i kalorií.

Je to zřejmě způsobeno tím, že kvůli dopolednímu hladovění mají tendenci jíst více odpoledne a večer, přičemž takové jídlo si tělo spíše uloží do tukových zásob.

Oběd by měly mít děti teplý, ale večeře může být klidně studená, stačí nějaká lehká, zvláště svačí-li dítě odpoledne. Výjimkou jsou dospívající děti, které potřebují i večeři poměrně vydatnou. To však neznamená, že by měla být tučná.