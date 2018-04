Proč hodní muži nejsou sexy a co se s tím dá dělat

Roman nezapomněl na žádné výročí. Přinesl Evě růže k oslavě prvního setkání, bonboniéru k prvnímu polibku a vonnou svíčku za každý měsíc vztahu. Oblíbil si její rodiče, žehlil jí i podprsenky, nikdy se nechtěl hádat. Vyhověl všem jejím přáním, a když se jí něco nelíbilo, začal jí masírovat nohy. Pochopíte tedy, že rozchod byl prostě nevyhnutelný.

Nevíme, co chceme

Je opravdu těžké radit mužům, jak uspokojit ženu, když my samy to nevíme. Tvrdíme, že chceme, aby nám náš partner každý den do ouška šeptal, jak moc nás miluje, jak nám to sluší, co pro něj znamenáme. Říkáme, že chceme dostávat dárky, chceme časté romantické večeře a postel posypanou plátky orchidejí. Jakmile se však všechna naše přání vyplní, začne to být pěkná nuda.

Scénář pro milé kluky

Není proto chyba těch hodných, milých kluků, že to s námi moc neumí. Poctivě si přečetli náš "manuál k použití" a snaží se podle něj konat. Ví, co se nám líbí, ve všem nám vyhoví a na nic neodpoví NE. Problém je však v tom, že když už s nimi půjdeme do postele, budeme tam hrát karty nebo maximálně Člověče, nezlob se...

Zranitelnost není afrodiziakum

Proč nás tedy hodní muži nepřitahují? "Hodní muži jsou zranitelnější," tvrdí specialista na lidské vztahy doktor Ronald E. Riggio v magazínu Psychology Today. "Je velmi snadné, aby někdo zneužil jejich vstřícnosti ve svůj prospěch a tím je přivedl do úzkých." Zranitelnost však na ženy nepůsobí jako afrodiziakum. Nechceme muže pouze konejšit, chceme si s nimi také (či především) pořádně užít.

Altruismus v sex shopu nenajdete

Altruismus sám o sobě bohužel také není vstupenkou do naší ložnice. Hodní muži jsou pečovatelé. Starají se o to, aby všem bylo dobře: aby pes dostal pořádnou misku granulí, rodiče měli zaplacené složenky a my neměly důvod se s nimi hádat. Péče o druhé je však připravila o možnost postarat se sami o sebe. Hodný muž tak sice může být ten, kdo miluje malé děti, ale sprchuje se jen dvakrát týdně.

Jsem příliš hodný

Dalším problémem hodných mužů je, že svou vstřícnost používají jako výmluvu a odmítají na sobě dále pracovat. "Nechala mě, protože jsem na ni byl až příliš hodný," často slýcháváme od zklamaných kamarádů. Jak však tvrdí doktor Riggio, laskavost je pouze součástí celé výbavy vlastností a ačkoli je těžké ji měnit, na změně našeho chování lze určitě pracovat.

Chceme být nespokojené

Pro úspěšný vztah se tak hodným mužům nabízí určité řešení: dbejte o to, aby žena byla ve vztahu stále v něčem nespokojená. Nespokojenost totiž působí jako motivace. Je to jako motor, proč ve vztahu setrvat, na čem pracovat, co všechno zlepšit. Hodný muž nám sice dokáže dát všechno – ale budeme pak od něho chtít víc?