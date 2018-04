Napište své mamince ke Dni matek a vyhrajte

Psycholog Petr Šmolka

Právě tohle přísloví uznává nejen proto, že rád jí, ale minimálně prý ještě ze dvou dalších důvodů. "Nikdy jsem nevlastnil žádnou sbírku motýlů, vždy jsem však rád a asi i dobře vařil. A tak jsem slečny, někdy i úspěšně, vábil tu na roštěnku na houbách, tu na kuře na smetaně s domácím houskovým knedlíkem...," přiznává.

Druhý důvod je podle něj mnohem prozaičtější, vychází ze zkušeností jeho klientů: "Když si člověk představí, co zbude i z té nejlepší krmě poté, co projde žaludkem, a dosadí si za ni lásku, pak snad dokáže lépe pochopit, jak se dokázala i ta největší láska na cestě zažívacím traktem změnit."

Jeroným Klimeš, psycholog

Podle partnerského psychologa Jeronýma Klimeše jednoznačně funguje, že "stará láska nerezaví". S oblibou prý také říkává: "Kdo není schopen schodu, není schopen rozchodu." Uznává i klasickou radu: zatloukat a nezjišťovat, zatloukat, nezjišťovat, zatloukat, nezjišťovat! "Jinými slovy kupodivu funguje, že čím více nebyli schopni vytvořit pár, tím šílenější bude i jejich rozchod."

Nicméně Klimeš varuje před dogmatickým uctívám lidové moudrosti. "Přísloví jsou situační výroky, které mají danou situaci vystihnout, a protože situace jsou různé, jsou odlišná - a někdy i protichůdná - jejich doporučení. Například: "Kdo se moc ptá - moc se dozví versus Lína huba - holý neštěstí."

Vybraná přísloví o lásce

(komentuje partnerský psycholog Petr Šmolka)

Láska hory přenáší.

Občas se přitom ale šeredně nadře.



Štěstí v lásce, neštěstí ve hře.

Chabá to útěcha neúspěšných gamblerů.



Co se škádlívá, to se rádo mívá.

Z mentálně hygienických důvodů bychom měli alespoň tu a tam poškádlit sebe samé, abychom mohli mít rádi druhé, potřebujeme se mít sami rádi.

Hněvem se ostří láska.

Možná ano, je bychom si měli dát pozor na rány sečné, řezné i bodné!



Chceš-li mít stálou lásku, drž ji na trojím provázku.

Vcelku průhledná to výmluva domácích despotů!



Jeden má rád holky, druhý zase vdolky.

Zjevná diskriminace pojídačů vdolků, jako by nemohli mít rádi obé.



Láska dělá moudré lidi hloupějšími a hloupé moudřejšími.

Hloupost, zvláště pak druhá část úsloví – ani ta sebevětší láska neudělá z blbce inteligenta.



Láska jako růže není bez trnů.

Asi ano, hloupé však je, že z růží i z lásky časem zbude jen suchá haluz s trním.



Láska je jako květina, nezalévaná uschne.

Pokud už podesáté polijeme zásluhou vlastní nešikovnosti svou drahou červeným vínem, obávám se, že ji následnou citací daného úsloví spíše rozběsníme.

Láska je kořením života.

Asi ano, jen pozor na druh a množství, aby nás po ní jen nepálila ústa, jakož i zbytek zažívacího traktu.



Láska je plamen, který zahřívá; vášeň požár, který ničí.

Užitečná to inspirace pro dodavatele tepla do našich domovů, zvláště pak v kontextu obav z omezení dodávek plynu a ropných produktů; namísto plyno a ropovodů bychom tak mohli mít "láskovody".

Láska kvete v každém věku.

Budiž, asi ano, naštěstí se jí však včelky a čmeláčci od určitého věku vyhýbají velkým obloukem, a tak odkvétá, aniž by nesla plody.



Láska nehněvaná není milovaná.

Těžko říct, budete-li však obviněni za napadení objektu své lásky, pak byste daným rčením asi neměli před soudem argumentovat, zvláště když jste svému životnímu souputníkovi způsobili několikatýdenní pracovní neschopnost (jak jinak, zcela jistě z ryzí lásky)!