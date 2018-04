Přišel drouboučký striptér s obrovským ...

Ze začátku jsme nechápaly, co to jako má být. Z filmů víme, že striptéři jsou urostlí, svalnatí hoši, kteří dokážou rozpálit divačky už při prvních taktech. Tenhle měl v ruce kazeták a začal se podivně kroutit.

Hned jsme poznaly, že je to tanec a protože nejsme žádné krávy, chtěly jsme toho chudáčka podpořit a ulehčit mu navázaní kontaktu. Byly jsme už pěkně lízlé, a měly jsme z toho srandu. Začaly jsme tancovat vedle něj, pomáhat mu se svlékáním až najednou tam stál uprostřed pěti holek úplně nahý kluk v klobouku se ztopořeným obrovským údem.

Nastalo hrobové ticho, to nás tedy zaskočil. Rozvernost nás přešla. Aby zachránil situaci, začal si ho honit přímo před námi a následně ejakuloval na ochranné sklo od krbu. Rozpálené sklo zasyčelo. Trapnost situace se nadá popsat. Hošík si sbalil fidlátka a rychle vypadl.

Vyřítily jsme se z místnosti jedna za druhou a rovnou k našim klukům. Záchvaty smíchu střídaly scénky z předvedené produkce. Večírek se vydařil. Jaké bylo ovšem mé překvapení, když za pár dní přišel domů přítel s fotkami, které pořídily holky při striptýzu. Na většině jsem byla já, jak svlékám striptéra, jak s ním tancuju, jak mě drží za ruce….a ta nejhorší, jak zírám na jeho ztopořený úd.

Přítel zuřil. Nevěřila jsem vlastním uším. „Jirko, neblázni, přeci jsem Ti já i ostatní holky říkaly, že to byl příšerný zážitek, měly jsme z něj srandu. Že s ním tancuju? No přeci jsem byla oslavenec, tak se snažil.“ Všechno vysvětlování bylo marné. Myslela jsem, že ho to do rána přejde, ale nemluví se mnou už týden. Vypadá to, že se se mnou rozejde. Co mám dělat?

1. Pozvat všechny holky, aby mu řekly , jak to bylo z očí do očí?

2. Nechat ho vytrucovat a dělat, jako že se nic nestalo?

3. Spálit ty pitomé fotky a snažit se usmířit přes postel?

4. Odejít od něj na pár dní, aby viděl o co přišel kvůli hlouposti?

5. Rozejít se s ním, když je takový žárlivec?

PORAĎTE MI PROSÍM ZDE