Připravte své lásce nezapomenutelné pohoštění

Valentýnské menu

Není lásky opravdovější nad lásku k jídlu.

(G. B. Shaw)



* Švestky v anglické slanině

* Losos pro zamilované

* Srdíčka z odpalovaného těsta

* Sněhové srdce

* Irská káva

* Granátové afrodisiakum

Švestky v anglické slanině

15 švestek

5 plátků anglické slaniny

15 mandlí

Postup:

Švestky vypeckujeme, pak místo pecek dáme do každé švestky oloupanou mandli (spaříme je v horké vodě a oloupeme), obalíme je třetinou plátku anglické slaniny (plátky rozřízneme podélně), sepneme párátkem a ogrilujeme. Můžeme je také ze všech stran opéct na teflonové pánvi – tuk nepotřebujeme, slanina ho pustí.

Z toustového chleba vykrájíme srdíčka (pomocí tvořítek na vánoční cukroví), které nasucho opečeme na teflonové pánvi nebo v toustovači.

Losos pro zamilované

2 porce lososa (podkovy po 150 g, které připomínají srdíčka)

olej na potření alobalu

sůl

mletý bílý pepř

300 g brambor

30 g másla

Postup:

Lososa položíme na větší čtverec alobalu, který jsme potřeli olejem, přidáme očištěné a na plátky nakrájené brambory, osolíme, opepříme, a navrch položíme plátky másla. Alobal dobře uzavřeme a balíčky položíme na spodní mřížku rozehřátého grilu. Pečeme asi půl hodiny.

Srdíčka z odpalovaného těsta

250 ml vody

špetka soli

100 g másla (i rostlinného)

150 g hladké mouky

4 vejce

Náplň:

1 smetana na šlehání

1 vanilkový cukr

1 ztužovač šlehačky

Postup:

Do kastrolu dáme vodu, přidáme sůl, máslo a přivedeme k varu. Vsypeme hladkou mouku, zmírníme teplotu a dobře mícháme, až vznikne hladké a lesklé těsto, které se začne oddělovat ode dna a stěn. Těsto přendáme do mísy, mícháme ho a až trochu zchladne zapracujeme do něho postupně všechna vejce. Na plech vyložený pečícím papírem nastříkáme zdobicím sáčkem srdíčka. Vložíme ho hodně vyhřáté trouby a asi 7 minut nesmíme trouby otevřít. Poté teplotu zmírníme a zvolna dopečeme. Hotová srdíčka necháme v pootevřené troubě ještě 10 minut dosušit.

Ještě horká srdíčka rozkrojíme a po vychladnutí naplníme ušlehanou smetanou s vanilkovým cukrem a ztužovačem.

Sněhové srdce

3 bílky

175 g cukru krupice

1 lžíce vinného octa

1 lžíce škrobové moučky

Náplň:

2 lžíce jahodového džemu

několik čerstvých jahod

několik okvětních růžových lístků na ozdobu

Postup:

Na plech vyložený pečícím papírem si nakreslíme dvě stejná srdce (pomůžeme si dezertním talířem, který obkreslíme). Předehřejeme troubu na 150 o C. Ve větší mísu ušleháme elektrickým šlehačem z bílků tuhý sníh, postupně po lžících přidáme cukr a každou dávku dobře zašleháme. Vinný ocet smícháme se škrobovou moučkou a přidáme s poslední lžící cukru. Sníh rozetřeme na pergamenový papír podle nákresu, dáme do trouby, zmírníme teplotu a zvolna sušíme asi hodinu. Poté troubu vypneme a srdce necháme uvnitř do úplného vystydnutí.

V misce smícháme rozmačkané jahody s džemem (může být i jiné ovoce, případně šlehaná smetana). Povrch ozdobíme růžovými okvětními lístky.

Irská káva (1 porce)

1 lžička instantní kávy

150 ml vody

2 lžičky cukru

2 lžíce irské whisky

2 lžíce šlehačky

Postup:

Do nahřáté silnostěnné sklenice dáme instantní kávu a zalijeme ji vroucí vodou asi do poloviny. Přidáme cukr, whisky a šlehačku.