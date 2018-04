Princ z Cambridge si dal na čas. Podle hvězd bude podobný lady Dianě

Přestože se těhotným ženám do průkazky vyplňuje vypočítaný termín porodu (spočítaný podle data poslední menstruace), jedná se v podstatě o orientační datum. Podle mnohých lékařů by se mělo hovořit spíš o měsíci nebo čtrnácti dnech, protože na svůj vypočítaný termín porodí pouze 4 - 5 % těhotných.



Podle informací britských médií porodila Kate Middletonová týden po termínu, což ještě není důvodem k vyvolání porodu. K tomu se přistupuje, pokud porod spontánně nezačne deset dnů po termínu. Hrozí totiž horší výživa miminka, protože stárne placenta a přestává plnit svou roli.



Na rozhraní Lva a Raka

O termínu porodu s spekulovalo také kvůli tomu, do jakého znamení se princ z Cambridge narodí. Podle zákulisních informací se s porodem nepospíchalo, aby byla větší šance, že se nástupník trůnu narodí do znamení Lva. Podle astrologů jsou tito lidé rozenými vůdci, patři mezi ně třeba Barack Obama, Fidel Castro či Mahátma Gándí.

Ale malému princi s Cambridge se už chtělo na svět a nevydržel do šesti hodin večer, kdy by Slunce přešlo do znamení Lva. Zařadil se tak po bok slavných Raků jako byla lady Diana, Nelson Mandela nebo Julius César.



"Nahromadění nebeských těles ve znamení Raka naznačuje, že bude klást velký důraz na tradice, domov, rodinu, starání se o druhé, ale také šetřivost a další typické vlastnosti znamení Raka. Nahromadění planet a aspektů v tzv. vodních znameních zase ukazuje na extrémně vysokou citlivost a vnímavost, kterou bude princ disponovat. Bude všechny energie kolem nasávat do sebe jako houba a velmi intenzivně bude vše prociťovat a prožívat," myslí si astrolog Milan Gelnar.



Bude připomínat lady Dianu

Podle horoskopu, který Milan Gelnar vypracoval pro prince z Cambridge, jím bude zmítat velké vnitřní napětí, protože bude bojovat s prostředím, do kterého se narodil. Tím by se mohl podobat své zesnulé babičce lady Dianě, která se nikdy zcela nesžila s přísným protokolem na královském dvoře.



"Horoskop z mého pohledu v mnohém připomíná horoskop jeho babičky lady Diany. Je možné, že mnozí esoterici v něm budou vidět další inkarnaci lady Di, nicméně princ, ač má zdůrazněnu jednu ze čtyř královských hvězd Regulus, nebude tak silnou a charismatickou osobností, jako byla jeho babička. Z mého pohledu se mi jeví, že se spíše bude držet v pozadí a jeho život bude plný omezení a zkoušek," předpovídá astrolog Milan Gelnar.