Novorozený princ bude zajímavé princátko, myslí si astroložka

Ascendent malého prince leží v Raku. „Ve stejném znamení měla jeho babička Diana Slunce,“ upozorňuje astroložka a dodává, že převahu planet má ve svém horoskopu ženských, vnímavých.



„Nebude to bojovník, který se požene za každou cenu do útoku, ale spíše vnímavý a moudrý pozorovatel toho, co se děje,“ vysvětlila pro OnaDnes.cz Jarmila Gričová.

„Luna, která je ve Lvu a v trigonu na Merkura, vytváří lidi, kteří umí vyjádřit to, co cítí a v jeho případě dokonce hrozí, že bude - zvláště pod vlivem emocí - mluvit trochu víc, než je zdrávo,“ usmívá se astroložka.

Podle ní „volná kvadratura mezi Sluncem a Lunou symbolizuje rodiče, kteří mají spoustu povinností, a mezi nimiž proto mohou být rozepře.“ I to se však dá zvládnout, tvrdí Gričová s tím, že by bylo dobře, kdyby si rodiče uvědomili, že je to dítě citlivější a podle toho se k němu chovali, protože tak zjemní vliv kvadratury mezi Merkurem a Saturnem.

„Při tomto nastavení totiž bude princ ve vyjadřování svých názorů spíše skoupý ne proto, že by neměl jasno, ale proto, že má strach z reakce, kterou jeho slova vyvolají.“ Vědomosti bude prý shánět neskutečně intenzivně a všude, kde to jen půjde. „V tom, co ho zaujme, půjde až na samou podstatu věci.“

Jeho zdraví ovlivňuje podle astroložky planetami silně obsazené znamení Kozoroha. „Bude ale dobré, aby si hlídal kolena,“ čte z hvězd Gričová s tím, že sport je pro něj příznivý, ale přetěžování velkých kloubů by nemuselo dopadnout dobře. Podle zajímavého stacionárního postavení Pluta v konjunkci s Marsem pak soudí, že se dá čekat, že prince budou v dospělém věku zajímat záležitosti týkající se přírody, ekologie a podobně.

Lásek si prožije hodně a také opětovaných, tvrdí hvězdy. „Přesto se dá čekat, že si nakonec vezme dámu možná poněkud starší, ale takovou, která jeho životu dá patřičnou stabilitu,“ čte astroložka a dodává, že to „bude zajímavé princátko“.