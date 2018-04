Příliš mnoho cvičení v posilovně škodí ženské plodnosti

Ačkoli fyzický pohyb denně je pro tělo nezbytný, měl by mít jen jistou míru a měl by být provozován v souladu s tím, co zdraví prospívá. Podle norských odborníků však přibývá žen, které své tělo nadměrně trápí v posilovně téměř každý den. Pak zjišťují, že nemohou počít dítě.

"V naší studii zahrnující tři tisíce žen jsme objevili dvě skupiny žen s vysokým rizikem neplodnosti. Byly jimi ženy, které trénovaly téměř denně, a pak ty, které trénovaly do absolutního vyčerpání. Ty měly nejvyšší riziko neplodnosti," uvedla doktorka Sigridur Lara Gudmundsdottirová z Osla.

Viníkem je testosteron

A podle expertních zjištění také platí, že ohroženější jsou mladé ženy, které se tvrdému tréninku věnují častěji. Lékaři již v minulosti prokázali, že atletky a vrcholové sportovkyně (zvláště kulturistky) mají častěji potíže s početím.

Na vině je hormon testosteron, který se ve velké míře vytváří ve svalech při tvrdém tréninku a který může při nadměrně vysoké koncentraci v těle žen narušovat plodnost.

Ale ženy, které cvičí hodně a rády, nemusejí propadat beznaději. Při zmírnění tréninku se po čase tělo dostává zpět do hormonální rovnováhy a plodnost se obnovuje.

Na druhou stranu umírněný pohyb plodnost zvyšuje a úplná neaktivita a obezita naopak zhoršuje.