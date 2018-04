Příběh Moniky: Manžel ode mne odešel. Ze dne na den

Názor psychologa Dobrý den Moniko, můžeme se jen dohadovat, co stojí za jeho odtažením, které trvá už přes rok. Skoro to vypadá na nějaký jeho osvojený vzorec chování, který se opětovně aktivoval podobně jako tehdy, když se vedle bývalé manželky začal emočně angažovat ve vztahu s vámi. Každopádně si je nadále vědom svých závazků k vám (hypotéka). A právě přes tyto "platební povinnosti" s vámi udržuje kontakt, čili jeho chování nelze jednoznačně interpretovat jako odchod. Chce s vámi být i nadále, nebo to znamená definitivní konec? Myslím, že ani on v tuto chvíli nemá jasno. Dalších možných scénářů je nepochybně celá řada, nemá však smysl věštit z koule a mluvit zde za vašeho manžela, důležité je, co z toho plyne pro vás. Ve svém dotazu zmiňujete obavu, že nebudete schopna platit hypotéku na dům. Ať už se váš manžel zachová jakkoliv, bylo by pro vás užitečnější s touto možností počítat. Odhaduji, že představa definitivního odchodu partnera z vašeho života pro vás v současné chvíli může být ničivá. Přesto má i tato situace (jako ostatně většina problémů v životě) své řešení. Můžete také čekat, jestli si to manžel nerozmyslí, jak se to už jednou v minulosti stalo. Je na vás, jak dlouhý čas na případný návrat chcete svému partnerovi poskytnout. Z vašeho dotazu je patrné, že dobře víte, na jaké otázky hledáte v současnosti odpověď. Chcete zjistit, jak (či zda vůbec) si váš vztah manžel dále představuje. Nemůžete však podniknout účinné kroky, abyste toho dosáhla, neboť už v minulosti jste se přesvědčila, že nemá velký efekt na manžela tlačit a naléhat. Myslím, že jednou z nejtěžších věcí v podobných situacích je "nedělat nic." Přesto bych vám v tuto chvíli skutečně doporučil: Dejte věcem čas a zkuste popřemýšlet o vašich možnostech. Hodně štěstí.

Michal Novák, Psychologie.cz