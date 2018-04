Příběh Miroslavy: Přítel osahává mou dceru

Radek je rozvedený, bydlel po ubytovnách, protože manželce nechal byt i s malou dcerkou. O svou rodinu se stará, bývalé ženě platí alimenty a Natálku navštěvuje, to je všechno v naprostém pořádku. I já jsem po všech stránkách šťastná. Léta jsem byla na všechny starosti i práci sama a on mi teď pomáhá. Nakupuje i vaří... i v posteli se mám jak v ráji.

Co mi ale dělá starosti, je jeho vztah s mou dcerou. Kačku samozřejmě teď zajímají kluci. Probrala jsem s ní antikoncepci, protože pár měsíců dokonce s jedním spolužákem i chodila. O panenství ale zatím, pokud vím, nepřišla.

Dcera je velmi zvědavá a protože Radek si jí občas dobíral, dostali se spolu i na docela intimní témata. Přítel nemá zábrany jí cokoliv trpělivě vysvětlit. Řešili spolu například, jestli bude první sex bolet, jak je to s lubrikanty, jak dlouho může kluka nechat "čekat"... Díky podobným hovorům si Radek získal Kátinu bezmeznou důvěru. Dokonce mám pocit, že ona ho bere skoro jako otce. S vlastním tátou se totiž nestýká, takže by nebylo divu, kdyby teď názory chlapa hltala "i s chlupama". Nehledě na to, že se před ním ani nestydí chodit po bytě jen tak v županu nebo rovnou jen ve spodním prádle. I když na jednu stranu ji chápu: je doma, tak proč by si neudělala pohodlí?

Jenomže Radek tvrdí, že Kačka ho provokuje. Když si lehne na břicho na gauč k televizi, schválně vystrkuje zadek, když myje nádobí, špulí půlky. Nikdy mě nic podobného nenapadlo a ničeho jsem si nevšimla, ale dcera se prý tak chová, jen když u toho já nejsem. Nevím, jestli to mám Radkovi věřit. Dokonce jsem viděla, že ji plácnul po zadku a sama Kateřina mi přiznala, že jí sahal i na prso. Prý z legrace ho mačkal jako balón. Řekla mu, že máma by asi nebyla ráda, kdyby to viděla. Jen se zasmál a prohlásil, že máma se to nemusí dozvědět.

Pokaždé, když o tom s přítelem promluvím a zlobím se na něj, směje se mi, že žárlím. Možná opravdu jen žárlím, ale kdo ví, kam až může jeho osahávání zajít? Jsem ráda, že si Ti dva spolu rozumí, ale to, co on si k dceři dovolí, by si můj táta ke mně nikdy nedovolil. I proto jsem z jeho flirtování s Kačenkou docela nešťastná. Nechci o Radka přijít, ale popravdě nevím, co mám dělat.

