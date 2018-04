Příběh Martiny: Kvůli partnerovi nechce dcera dál studovat

Milá Martino, většina rodičů si přeje štěstí svého potomka a ani vy v tom nejste výjimka. Pro ty, co milujeme, si přejeme to nejlepší. A většinou o tom, co je pro naše blízké nejlepší, máme i svou naprosto konkrétní představu. Promítáme do jejich života svá přání a své potřeby a chceme je ochránit před tím, co nám v životě způsobilo bolest. To samo o sobě není nic špatného.

Potíž je v tom, že to nejlepší pro nás nemusí být to nejlepší pro kohokoliv dalšího. Dokud toto nepřijmete, budete svou dceru tlačit do toho, aby žila svůj život podle vašich představ a ne podle těch svých. Jestliže pak vaše dcera tomuto tlaku podlehne, zradí tím sama sebe, bude se svým životem nespokojená, bude nešťastná a vy v konečném důsledku také. Pokud se naopak vaší snaze vzepře a vy to nepřijmete, skončí to podobně - ublíží to vám oběma.

Jestliže si přejete, aby vaše dcera byla šťastná, mějte v ní důvěru a podpořte ji v tom, pro co se rozhodne. Štěstí znamená žít svůj život, někdy i chybovat, zkoušet, učit se, neustále se měnit - růst a zrát. Motorem toho všeho je vlastní zkušenost. Vše se mění a to, že vaše dcera nechce na vysokou, neznamená, že to tak bude navždy. Ale i kdyby tomu tak bylo, co je pro vás důležitější - štěstí Anety, nebo její vysokoškolský titul?

Mgr. Michal Mynář, psychoterapeut