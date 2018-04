Příběh Martiny: Čekám dítě s tím nepravým

Náš vztah s Petrem byl celou dobu jako na houpačce. Zamilovanost pominula velmi rychle a my se věčně hádali a rozcházeli se. Bylo mu teprve 25 let, tak jsem si říkala, že to bude za nějaký čas třeba lepší.

Největší problém byla jeho práce. Vystudoval sice ekonomii, ale nedokázal si sehnat dobré místo. A když ho konečně někde zaměstnali, vydržel pracovat maximálně měsíc. Pak už se mu tam prostě nechtělo a zůstal doma u televize.

Živila jsem ho buď já ze svého platu začínající architektky nebo jeho rodiče. Bydlel střídavě se mnou, někdy přespával u nich. Peníze mi nedával žádné a často se toulal někde s kamarády. Koncem léta už mi definitivně došla trpělivost a nadobro jsem se s ním rozešla. Byla to rozhodně úleva.

Bála jsem se, že budu sama a nešťastná, ale opak byl pravdou. Ani jsem neměla čas po Petrovi smutnit. Asi tak po měsíci jsem totiž na jednom večírku poznala Alexe - pravý opak mého bývalého. Měl solidní práci v bance, slušnou rodinu a se mnou společné zájmy. Bezhlavě jsem se zamilovala. Naštěstí jsem se mu také líbila a začali jsme spolu chodit.

Alex byl milý a nic pro něho nebyl problém. Chodili jsme spolu na večeře, do kina a bavili se jako normální pár. S Petrem se mi o takových večerech mohlo jen zdát.

Je mi třicet let, stejně jako Alexovi, takže když jsem po dvou měsících zjistila, že jsem těhotná, byla jsem nadšená. I když náš vztah byl na začátku, jeho radost z toho, že bude otcem, byla obrovská. Začali jsme zařizovat společné bydlení a těšili se na miminko.

Před několika dny jsem ale byla na kontrole a doktor zjistil, že miminko je o tři až čtyři týdny starší. Je tedy jasné, že dítě není Alexe, ale Petra, mého bývalého. Teď vůbec nevím, co mám dělat. K Petrovi se vrátit nechci, ale když Alexovi řeknu, že dítě není jeho, je dost pravděpodobné, že by mě opustil.

Petr se nedokázal postarat sám o sebe, natož o mě a o dítě. Nejdřív jsem byla na sto procent rozhodnutá, že Alexovi pravdu nepovím. Ale co když se dítěti něco stane a v nemocnici přijdou na to, že dítě není jeho? Nehledě na to, že se těší, až se mnou půjde na ultrazvuk. Co když mu tam doktor řekne, že je dítě skoro o měsíc starší? Navíc, Alex není hloupý, takže může mít podezření a zažádat si o test otcovství. Vím, že mě miluje a věří mi, ale chtěl by mít třeba jistotu...

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 5257