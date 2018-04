Příběh Kateřiny: Mám si najmout detektiva nebo se dál trápit?

Přiložen byl dopis, že jsem ji tam zapomněla při svém pobytu s manželem. Moc milé, jediný problém je v tom, že já se svým manželem v žádném hotelu nespala minimálně rok.

Nejdřív mě popadl vztek, ale manžel byl zrovna v zahraničí a nezvedal mi mobil. Tak jsem volala mámě. Ta se k tomu postavila velmi racionálně. Vlastně mi zakázala o tom s manželem mluvit. Nevím, jak jsem to dokázala, ale opravdu jsem se nezmínila ani slovem.

Je to už šest měsíců a já se užírám a užírám. Chodím za ním neohlášená do práce, projíždím mu mobil, poslouchám za dveřmi když telefonuje, dokonce jsem se ho snažila i sledovat. Je ale velmi opatrný. Z adresáře nic nepoznám, má tam spoustu jmen i ženských, ale samá příjmení, esemesky asi maže, nenašla jsem nic kromě pracovních nebo od kamarádů.

Hodně času tráví mimo domov, takže příležitostí má spoustu, ale na nic konkrétního jsem nepřišla. Doma se chová normálně, spíme spolu tak jako dřív. Pro mě je to ale peklo. Já už v téhle nejistotě být nemůžu. Když spolu spíme, představuju si, jak to dělá s ní a nemůžu se ani vzrušit. Musela jsem začít používat lubrikační gel, aby manžel nic nepoznal.

Chci vlastně znát pravdu?

Kamarádka mi doporučila soukromého detektiva. Sešla jsem se s ním v kavárně, bylo to jako ve filmu. Byl to čtyřicátník, milý chlap, který se mnou všechno probral. Vážně jsem si nebyla jistá, jestli to není spíš od kamarádky nastrčený psycholog. Řekl, že pokud mi je manžel nevěrný, on na to přijde. Bude mě to stát hodně peněz, protože se zdá, že manžel je opatrný, také je možné, že to byla jednorázová záležitost a od té doby se s nikým neschází. Je taky i možnost, že ta ženská je cizinka a on se s ní schází v zahraničí.

Potom se mě zeptal, co budu dělat, až budu mít důkaz, že mi nevěrný opravdu je. Chci se s ním rozvést? To mě vyvedlo z míry, takhle jsem neuvažovala. Já se nechci rozvádět. Nejsem padlá na hlavu, vím, že by mi dramaticky klesla životní úroveň. Asi by se soudil o děti a s jeho známostmi by se mi mohlo stát, že zůstanu sama v garsonce a bez peněz. Detektiv mi řekl , že až se rozhodnu, ať mu zavolám a odešel.

Už je to 14 dní a já stále nezavolala. Nevím co mám dělat?

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 3642