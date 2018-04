Příběh Jiřího Fialy, který bojuje o své děti

Fiala v úterý 30.5. opustil brány vazební věznice.



Jeho propuštění nařídil prezident Václav Klaus. Fiala však vyhráno nemá. Prezident sice nařídil, aby ho propustili, ale jen proto, že kandiduje za Stranu zdravého rozumu ve volbách.



"Všichni kandidáti do voleb mají mít rovné podmínky pro kampaň. Škoda, která uvězněním kandidáta vznikla, byla nepoměrně větší, než když proti němu bude vedeno stíhání na svobodě," vysvětlil mluvčí Hradu Petr Hájek.



Své dva syny, o které se s exmanželkou léta soudí, Fiala hned tak neuvidí. Soud mu totiž už dříve zakázal se s nimi stýkat, protože chlapci tahanice svých rodičů těžce psychicky snášejí.



"Jsme rádi, že se ho prezident zastal. Pan Fiala nic neprovedl, pyká jen za to, že se nechce smířit s tím, že nevídá své děti," komentoval to Luboš Patera z organizace Spravedlnost dětem, sdružující rodiče, kterým bývalí partneři po rozvodu brání vídat se s vlastními dětmi.



Fiala byl ve vazbě od 11. května kvůli obvinění z útoku na státní orgán a zasahování do nezávislosti soudu. Toho se podle policie dopustil o dva týdny dříve, kdy se přišel vyptat na Obvodní soud pro Prahu 9, proč mu zakázali syny vídat. Soudkyně ho ze síně nechala vyvést justiční stráží. Fiala se bránil, což k jeho obvinění stačilo.



"Znelíbil se jim a oni se mu pomstili," míní Patera, který u incidentu byl.