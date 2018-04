Příběh Dity: Dcera je úspěšná pornohvězda. Já se za ni stydím

Nedávno jsem četla, že si vysokoškolačky vydělávají sexem na studia. A jsou to opravdu velké peníze, o kterých se člověku s průměrným platem může jen zdát. Nejsem žádná puritánka, takže mě to ani nepohoršilo, spíš mi z toho bylo smutno.

Večer se doma zastavila dcera Markéta a já jsem jí ten článek ukázala. Chtěla jsem se jí zeptat na její názor, co si o tom myslí. Zajímalo mě, jak na to kouká mladá holka. Markétě je 24 let, vysokou sice nestuduje, po maturitě byla rok jako au-pair v Anglii a nyní pracuje v mezinárodní reklamce. Vydělává si prý mnohem víc než my s manželem dohromady. Má byt, kde bydlí s přítelem, a splácí hypotéku.

Žádná reklamka, ale pornoprůmysl

Její odpověď mě doslova a do písmene posadila na zadek. S otevřenou pusou jsem poslouchala její dlouhý monolog. Dcera spustila, že v žádné reklamce zaměstnaná není, že už od návratu z Anglie pracuje pro jednu zahraniční společnost, která má v Česku pobočku a točí pro zájemce z ciziny pornofilmy. Ona sama začínala jako herečka, ale poslední dobou už točí méně, povýšila a má na starosti administrativu kolem smluv s herci, vyjednávání s partnery a další věci. Ale protože si prý jejího "umění" hodně cenili, občas na vyžádání některých klientů ještě točí, brzy však už toho chce nechat.

Markéta to na mě chrlila, jako by se bála, že když to neřekne teď, tak nikdy. Když skončila, měla slzy v očích a bylo vidět, že se jí ulevilo, že mi všechno řekla. Zároveň mě ale požádala, abych já nic neříkala tátovi. Přiznám se, že to by mě v tu chvíli ani nenapadlo.

Byla jsem v šoku, v hlavě mi to pracovalo, napadalo mě hodně otázek. Tak jsem je na oplátku začala na Markétu chrlit já. Dozvěděla jsem se, že se v Anglii seznámila s člověkem, který ji k této práci přivedl. Byl na kurzu angličtiny a s Markétou se párkrát viděli. Je to sám šéf české pobočky. Když po návratu z Anglie nemohla najít dobrou práci, zavolala mu a on, protože znal dobře její přednosti, jí nabídl, aby zkusila natočit jeden film. Markéta prý nechtěla, ale honorář ji dostal. Byla přesvědčená, že toho hned nechá, ovšem nakonec zůstala.

V Česku se její filmy neprodávají

Ujišťovala mě, že filmy, ve kterých hraje, se v Česku neprodávají. Chci jí věřit, ale kde je řečeno, že se nebudou prodávat za čas. Nebo, že si je někdo přiveze z ciziny a v Česku rozšíří. A co internet, určitě by se tam její snímky daly najít.

Markéta mě přesvědčovala, že pracuje pro solidní, v pornobyznysu známou a uznávanou společnost. Nemám se prý bát jakéhokoliv zneužití. Já tomu ale nevěřím. Bojím se, že se to na ni provalí, dozví se to příbuzní, známí...

Také mě zajímalo, co její přítel Jirka. Ví o tom? Další šok, i on je pornoherec. A také velmi úspěšný. Oba točení porna berou jako práci, takže na jejich vztah a sex to vůbec nemá vliv. A doma si prý žádné pracovní historky nesdělují, maximálně řeší nějaké technické detaily. Ani jsem už dál nechtěla nic slyšet. Všechny mé iluze, prakticky celý svět se mi zhroutil jako domeček z karet. Najednou jsem se své dcery začala štítit. Pochopitelně jsem už pár pornofilmů viděla a představa, že moje holčička v něčem takovém hraje, mi zvedá žaludek.

Nechci ji zatím vidět

Tenkrát večer jsem Markétu požádala, aby odešla. Slíbila jsem jí, že zatím manželovi nic neřeknu, ale že to musím nějak strávit. Je to už několik dní a já se nepohnula z místa. Tak ráda bych si s někým popovídala, ale bojím se svěřit jak manželovi, tak své nejlepší kamarádce.

Stále nevím, jak se k Markétinu přiznání mám postavit. Já vím, že je to její život, že nemám právo jí do čehokoliv mluvit. Je samostatná, nezávislá, finančně zajištěná, ale... ta práce, která ji živí, není až tak "normální".

Nejvíc mě ale trápí, co dceřino přiznání udělalo se mnou, s mými city k ní. Samozřejmě ji stále miluji, je to mé jediné dítě, jako snad každá matka bych za ni dýchala, položila život a tak podobně. Ale nemůžu se stále zbavit pocitu studu a bohužel i odporu. Když zavřu oči, promítají se mi pornografické scény, ve kterých je má dcera a pochopitelně plno dalších mužských i ženských postav.

S Markétou jsem se ještě neviděla, jen jsme spolu mluvily telefonicky. Řekla jsem jí, že mi musí dát čas, než všechno strávím. Vím, že je ráda, že už nemá přede mnou žádné tajemství a také chápe, co se mnou pravda udělala. Já se ale bojím, že už nikdy nebude nic jako dřív.

Názor odborníka: Je to rozhodnutí dospělé ženy

Milá Dito, rozumím tomu, že se vám přiznání vaší dcery odhalující její skutečné povolání pranic nelíbí a že jste touto informací zaskočena, překvapena a zaražena. Ano, je to netradiční zaměstnání. Ale vaše dcera se pro ně rozhodla s největší pravděpodobností svobodně a bez nátlaku, takže je zřejmě se svojí volbou spokojena.

Otázka zní, co vy sama čekáte od toho, jak na tuto situaci zareagujete. Pokud dceřino tajemství prozradíte svému manželovi, záleží na tom, co vás k této zpovědi vede: jestli očekáváte jeho podporu a pochopení, nebo spíš doufáte, že vezme věc do svých rukou, nezvedenou dceru ohne přes koleno a výpraskem ji přiměje ke změně.

Máte-li potřebu se k tomu vyjádřit, tak své dceři řekněte, že se vám dráha, po které se vydala, nelíbí. Ale to je tak jediné, co s tím můžete dělat. Ona je už velká a za svá rozhodnutí nese zodpovědnost sama.

Dokonce i v případě, že nebudete reagovat nijak a budete předstírat sama sobě i jí, že se vlastně nic nestalo, dáváte najevo své stanovisko. Ale zatratit dceru kvůli tomu, že neplní vaše představy, na to bych byla opatrná. Vždyť které dítě stoprocentně splňuje naše představy?

Vím, že je jednoduché říct: "To jsi mě tedy zklamala!" Ale Markéta se vám svěřila a míč je teď na vaší straně hřiště. Ať už se však zachováte jakkoli, doporučuji neuzavřít kohoutek vzájemné komunikace. Protože jednou je to vaše dcera a tou také zůstane - nezávisle na tom, zda se bude živit jako učitelka, pošťačka, pokladní v samoobsluze nebo třeba go-go tanečnice.

psycholožka Marta Boučková

