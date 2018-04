Příběh Denisy: Sestra už dvakrát odložila svatbu. Kvůli radě kartářky

Milá Deniso, vaše sestra má ve vás někoho, komu na ní opravdu záleží. Jednáme tu ale o ní a já si říkám, jaký pohled na to má ona? Chápe situaci jako vážnou a chce něco změnit?

Pokud ano, nabídněte jí pomoc, mluvte spolu o tom, kam se dostala, v čem je pro ní kartářka lákavá, dejte jí bezpečný prostor ke zvažování. Asi to nebude tak jednoduché, jak to vypadá - nestačí říct sestře, že dělá hloupost, aby si řekla "aha, tak já tam přestanu chodit".

Pokud to trvá dlouho a je zvyklá nechat za sebe rozhodovat kartářku, myslím, že by měla vyhledat odbornou pomoc, ujasnit si, co pro ni rady kartářky znamenají, od čeho ji osvobozují a proč je tolik potřebuje. Kde se v ní vzala touha nechat o svém životě rozhodovat někoho jiného, kdy přestala důvěřovat tomu, že svůj život umí vést správným směrem? Přála by si to měnit, nebo to z nějakého důvodu není lákavé, kartářkou se tomu vyhýbá?

Možná ale tohle vaše sestra nevidí problematicky a tyto otázky jsou pro ni bezpředmětné. Pak budete muset počkat na to, až nějaká situace v jejích očích ukáže, že služby kartářky nejsou žádoucí, a bude s tímto problémem chtít sama něco dělat - a možná to bude právě snoubencova výzva "on nebo kartářka".

Kateřina Novotná, Psychologie.cz