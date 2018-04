Příběh Dany: Miluji manžela své kamarádky. Ona si ho nezaslouží

Teď si asi říkáte, jaká jsem mrcha. A možná budete mít v něčem pravdu, jenže každá mince má dvě strany - a tak je to i v mém případě.

Katka si svého muže neváží

S Katkou se známe už od střední školy. Moc jsme tenkrát spolu nekamarádily, navíc ještě ve čtvrtém ročníku otěhotněla, vdala se a na několik let mi zmizela z očí. Pak se objevila u přepážky v bance, kde pracuji. Nepoznala jsem ji, ani její jméno mi nic neřeklo. Ovšem ona zareagovala hned.

Protože jsme si nemohly příliš povídat, domluvily jsme se na kafe. Sešly jsme se za pár dní a semlely mrtvé s živými. Hned jsme si padly do noty a smály se tomu, jak jsme na škole kolem sebe chodily a prakticky o sobě nevěděly.

Už je to dva roky, co s Katkou kamarádím. Děti už porodila dvě. Kačenku, té je teď 13, Toníkovi je pět. Asi po roce jsem se seznámila i s Tondou, Katčiným manželem. Do té doby jsem o něm jen slyšela a nebyly to moc lichotivé informace. Mluvila o něm jako o hodném troubovi, o člověku, který by byl bez ní úplně ztracený. Vyprávěla mi různé příhody a mluvila tak sugestivně, že jsem jí věřila každého slovo.

Na můj dotaz, proč s ním tedy pořád je, když je to takový ňouma, mi řekla, že děti ho milují, hlavně Toník se v něm vidí. Ale že je ještě hodně mladá a až děti budou větší, že se s milým Tondou rozvede. O muže prý nikdy neměla nouzi, ví, že se líbí a občas si prý užije i jinde.

Tonda je fajn chlap

Přiznám se, že jsem byla na Tondu opravdu zvědavá. Proto jsem bez nějakého vymlouvání přijala Katčino pozvání k nim domů. Představovala jsem si ho jako pupkatého chlápka ve špinavých montérkách (má malou autodílnu se dvěma zaměstnanci) s přihlouplým výrazem ve tváři. Ovšem skutečnost mě málem posadila na zadek. Nejen, že to je pěkný chlap, ale vyzařuje z něj i sebevědomí, charisma, pohoda, laskavost… Prostě mužský, jakého jsem si představovala ve svých snech.

Tonda chvíli poté, co jsem k nim dorazila, přišel s malým Toníkem ze školky. Katka mi ho představila s obrovským despektem: "Tak to je Tonda, jak jsem ti o něm říkala." Tonda se mile usmál, vzal mou ruku do své a mně se podlomila kolena. Katka ho hned začala sekýrovat, jestli nakoupil, zaplatil složenky, co Toník ve školce, ať nám uvaří kafe a podívá se na ten vypínač v koupelně.

Tonda s námi pak chvíli poseděl, udělal večeři a nehnul brvou, když se jeho žena do něj navážela. Myslela jsem si, že se předvádí jen přede mnou, ale dnes vím, že taková je skoro pořád. I přes její invektivy to byl hezký večer. S Tondou jsem se v přítomnosti Katky viděla ještě několikrát. On stále milý, usměvavý, ona načuřená, nespokojená.

Blahořečím náhodě

A jak to v životě bývá, jedna malá náhoda pomohla tomu, že jsme se s Tondou dali dohromady. Uprostřed křižovatky mi chcíplo auto a Tonda jel zrovna okolo, vzal mě na lano, odtáhl k sobě do dílny a pozval na víno. Byl sám doma, Katka s Toníkem odjela na školku v přírodě jako doprovod a Kačenka měla dovoleno spát u kamarádky.

S radostí jsem přijala, ale odmítla jít k němu domů, tak jsme šli do vinárny a večer skončili u mě. Naše milování bylo to nejkrásnější, co jsem v životě zažila. Do Tondy jsem se bezhlavě zamilovala. A postupně zjišťuji, že je to ten nejskvělejší chlap, jakého bych si mohla přát. Hodný, milý, pozorný, laskavý….

Kdykoliv se o Katce bavíme, nepomlouvá ji, konstatuje jen, že byla hodně mladá, když se vzali. Asi je zahořklá, má pocit, že jí něco uteklo a že ji už nic pěkného nečeká, no a vztek si pak těmi řečmi vybíjí na něm. On ji prý chápe, jinak je to skvělá máma, ale jako manželka už dlouho nestojí za nic. Pochopitelně ho už mockrát napadlo, že by bylo nejlepší, kdyby se rozešli, ale nechce ji nechat samotnou a už vůbec nechce přijít o děti.

Už je to skoro půl roku, co jsme s Tondou milenci. Náš vztah je velmi intenzivní, milujeme se, jeden bez druhého už nemůžeme být. Katka nic netuší. K nim domů už nechodím, snažím se s ní scházet třeba u mě, nebo venku na kafi. Pochopitelně hodně často mluví o svém nemožném manželovi. A já to musím poslouchat, kolikrát mám ale chuť na ni zařvat a říct jí, že si tak skvělého chlapa nezaslouží, že se mnou by mu bylo mnohem líp.

Před týdnem mi Katka s tajemným úsměvem svěřila, že má úžasného milence, Tonda mu prý nesahá ani po palce u nohou. To už je na mě moc. Jsem rozhodnutá náš trojúhelník vyřešit, ale pořád nevím jak. Ovšem jedno vím jistě, bez boje se Tondy nevzdám. V hloubi duše věřím, že kdyby si měl Tonda vybrat, zvolí mě. Ale co když ne?

Názor odborníka: Proberte s Tondou váš vztah

Vážená Dano, manželství vaší kamarádky a jejího muže se podle vašeho popisu jeví jako narušený vztah, navíc jsou oba partnersky či sexuálně angažovaní jinde. Zdá se, že docela dobře fungují jako rodiče. Nelze ovšem zapomínat na to, že jde pouze o vnější obraz z pozice milenky: těžko můžete zvenku posoudit skutečnou míru odcizení manželů, vliv historie a chyb každého z nich na současný stav, jejich vzájemné pouto a podobně. Navíc to vypadá, že si manžela své kamarádky docela zdárně idealizujete ("ona si ho nezaslouží, on je vůči ní chápavý").

O co tedy jde? Myslím, že řešit manželství vaší kamarádky s vaším milencem nemůžete, to je čistě jejich věc. I proto nemůžete něco říkat a rozhodovat za Tondu. Záleží jen na nich, co se svým manželstvím chtějí a mohou udělat, jak se rozhodnou. Vaše situace je o něco jednodušší: zamilovala jste se do zadaného (ženatého) muže a otce dvou dětí a prožíváte pocity, které k tomu přirozeně patří: radost, touha a potřeba být co nejvíce s ním, jeho idealizace, zároveň nejistota, jak to dopadne, zda muž dá do budoucna přednost vám, jak zvládne své pouto s dětmi a jejich matkou. Neznáte každodennost a denní stereotyp s ním (a on s vámi), jen utajovaný vztah. Při srovnávání vychází milenecký vztah jako přitažlivější než manželské soužití po 14 letech. Zkrátka a dobře, bojujete o partnera.

Zdálo by se, že řešíte dilema mezi kamarádstvím a partnerstvím. Opak je pravdou: už jste si dávno vybrala, ve chvíli, když jste porušila kamarádčinu důvěru a měla sex s jejím mužem. Teď jde o to, abyste tuhle volbu akceptovala a svou nelehkou dvojroli opustila. Nevím, zda máte oprávnění dělat mezi nimi prostředníka, říkat jim o nevěrách toho druhého. Zcela jistě ale můžete probrat s Tondou váš společný vztah a představy a domluvit se na tom, jak to bude dál.

Žádný milenecký vztah nelze bez rizika živit do nekonečna. Přeji vám, ať se vám podobná situace v opačné roli nikdy neopakuje. S úctou,

Zbyšek Mohaupt,Psychologie.cz

