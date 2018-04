Příběh Žanety: Syn se zamiloval. Bojíme se, aby si nezkazil život

S manželem máme dvě děti, dceru a syna. Dcera je o necelých šest let starší, před pár týdny jí bylo 23 let. Už s námi nebydlí, s přítelem si pronajali byt a žijí a hospodaří spolu. Jsem na ni pyšná, jak všechno zvládá, stále ještě studuje a přitom si přivydělává na brigádách. I její přítel je moc šikovný a milý kluk. Jsme rádi, že se ti dva našli. Moc jim to sluší. S manželem se těšíme, až budou mít jednou děti a my vnoučata.

Až donedávna jsme si myslela, že už si můžeme s manželem oddechnout, že pubertu dětí máme zdárně za sebou. Jenže pak se syn zamiloval. Což o to, když nám oznámil, že má dívku, byli jsme šťastní za něj. Tak krásně o ní mluvil, až by mu člověk záviděl, že prožívá to, co my už bohužel dávno prožili a co se už nevrátí. Oči mu svítily a celý se tak nějak rozzářil. Zkrátka byl zamilovaný až po uši.

Syna jen využívá

Brzy jsme ale zjistili, s jakou dívkou náš syn chodí. Znají se ze střední školy, ona chodí o ročník níž. Syn je ve třeťáku, ona v druháku. A zatímco náš kluk je chytrý a učení mu šlo vždycky samo, ona má velké problémy. Jenže si je způsobuje sama, na učení kašle, chodí za školu, má spoustu neomluvených hodin. Prvním ročníkem prolezla tzv. s odřenýma ušima a že by došla až k maturitě, je prý velká utopie. Zjistila jsem to od kamarádky, která na stejné škole učí a zná i její rodinu, respektive jen matku.

Děvče bydlí jen s mámou, tátu nikdo nezná. Opustil je, když jí bylo jen pár měsíců a od té doby o něm nikdo neslyšel. Máma prakticky nepracuje, občas si někde přivydělá na brigádě, většinou je ale doma a pobírá dávky. A z toho obě žijí.

To všechno jsem se dozvěděla, ještě než jsem ji poznala. Ale říkala jsem si, že ji nebudu soudit, dokud ji sama neuvidím. Holka to nemá lehké, nežije na rozdíl od našich dětí v zrovna harmonickém prostředí. Proto jsme synovi navrhli, aby ji někdy přivedl. Dívenka se nám líbila, oba jsme s manželem pochopili, proč je z ní tak nadšený. Je moc hezká, ale z očí jí kouká něco divného, taková jakoby vychytralost a vypočítavost. Jen k nám vstoupila, hned projela pohledem celý byt, koukala po zařízení, televizi, počítači. Měli jsme z toho oba s mužem dost divný pocit. Co nám ale opravdu vadilo, je její mluva. Ani pověstný dlaždič by si s ní nezadal.

Ale říkala jsme si, že si na to náš mladý musí přijít sám. Určitě brzy zjistí, že taková dívka se k němu vůbec nehodí. Jenže mladí spolu okusili sex, a tím se všechno zkomplikovalo. Syn je úplně mimo. Holka ho má omotaného kolem prstu. Začal chodit na brigádu a všechny peníze dává jí. Kupuje jí oblečení, všude za ni platí. Když jsme mu říkali, že by se takhle chovat neměl, že to není normální, že ho dívka jen využívá, tak se sebral a odešel. Dva dny byl u ní a její matky.

Zákazy nepomohly

Od té doby je s ní pořád, jen nám oznámí, že bude u přítelkyně spát a ať ho nečekáme. Úplně se změnil, ve škole se rapidně zhoršil. Vůbec si nevíme rady. Bojíme se, že ho ztratíme, když mu budeme něco zakazovat. Zkusili jsme to, ale on nás stejně neposlechl. Je z něj najednou úplně jiný kluk. My tohle neznáme, když byla dcera v jeho letech, a občas si také chtěla dělat, co se líbilo jí a nám ne, stačilo si s ní promluvit, vysvětlit jí, co může a co ne. Vždycky nás poslechla. Ale na syna to neplatí.

Kamarádka mi radí, ať mu dáme nůž na krk, buď my, nebo jeho dívka. Jenže já se bojím, že ho tím od sebe odeženeme. Dokonce nám řekl, že za pár měsíců mu bude osmnáct a pak si může dělat, co bude chtít. Klidně prý může nechat školy. Mám navíc strach, aby s ním jeho dívka neotěhotněla. Vůbec nevím, jestli bere nějakou antikoncepci. Když se syna na to manžel ptal, prý jen odfrkl a řekl, že to vůbec není naše starost.

Jsme s mužem už opravdu zoufalí, když vidíme, kam se náš syn řítí. On to nevidí, je zamilovaný a špatní jsme my, protože jeho lásce nepřejeme.

Žaneta

Názor odbornice: Musí si na to přijít sám

PhDr. Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 12.

Vážená Žaneto! Popisujete zřejmě první vážnější vztah svého sedmnáctiletého syna. Bezhlavě se zamiloval do dívky, která je z vašeho pohledu pro syna nevhodná. Jakkoliv je srozumitelné vaše doufání v to, že syn prozře, zkušenosti žel nejsou přenosné, a tak jej budete muset nechat, aby si přišel sám na to, co mu ve vztazích svědčí, a co naopak ne.

Na druhou stranu je však důležité, abyste si třeba i opakovaně se synem ujasnili pravidla společného soužití. Syn studuje střední školu, bydlí s vámi v jedné domácnosti, živíte ho, možná má svůj pokoj. Předpokládám, že dostává kapesné, možná má k dispozici počítač? I tyhle výhody skýtá život pod jednou střechou s rodiči. Je tedy důležité, abyste se s ním domluvili, jaké jsou jeho povinnosti, čím se má ve společném prostoru podílet. Kromě výpomoci v domácnosti k jeho povinnostem patří také škola. Na střední škole je už víceméně na studentovi samotném, zda studiem tak tak proleze, či zda patří k premiantům.

Svůj díl práce jste už odvedli. Hovořte se synem o tom, co byste potřebovali, aby se vám všem dohromady bydlelo lépe. Chodí-li syn na brigády, je to jen dobře, co však s vydělanými penězi udělá, to bych nechala na něm. Jestli je utratí za něco, co nepotřebuje, ale přeje si to, či je investuje do oblečení své přítelkyně, by mělo být na něm. Syn by od vás měl slyšet, že jej máte rádi a stojíte o něj, ačkoliv nyní zrovna nerozumíte tomu, co se v jeho vztazích děje.

PhDr. Magdalena Dostálová

