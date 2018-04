Příběh Kláry: Chce sex jinde než v posteli, já toužím po romantice

První rande – první sex

Seznámili jsme se na internetu, na Facebooku. Lukáš mě objevil první, všiml si mě, když jsem okomentovala nějaký příspěvek našeho společného kamaráda. Napsal mi, že mu jsem moc sympatická a že by mě rád poznal blíž. Já v té době zrovna nikoho neměla, asi půl roku jsem byla bez přítele. Žádné závazky, Lukáš se mi líbil, tak jsem si řekla, že proč ne.

Sešli jsme se v jedné příjemné vinárně a hned jsme si padli do oka. Propovídali jsme se až do zavíračky. Bylo nám spolu tak dobře, že jsme se ještě nechtěli rozloučit. Lukáš navrhl, že se můžeme ještě projít, bylo léto, druhý den jsme nemuseli do práce, svou roli hrál i alkohol. Cítila jsem se tak svobodně, rozjařeně, spokojeně...

V parku jsme se poprvé milovali a bylo to krásné. Do té doby jsem nikdy sex venku nezažila, líbilo se mi to s Lukášem a zároveň mi to přišlo takové trochu nebezpečné, co kdyby nás někdo viděl? Byla sice už noc, ale pořád sem tam někdo prošel.

S Lukášem jsme od té doby tvořili pár. Asi půl roku jsme spolu jen tak randili, pak jsme se ale rozhodli, že si najdeme společné bydlení. Pronajali jsme si dvoupokojový byt, ve kterém bydlíme dodnes. Plánujeme vlastní bydlení, ale dosud jsme neměli potřebu to řešit, asi to necháme až po svatbě. Jsme tady spokojení, zařídili jsme si to podle svých představ, hlavně ložnici máme nádhernou. To je moje oáza. Některé ženské se seberealizují v kuchyni, já jsem si vyšperkovala ložnici. Vaření a jídlu doma zatím moc nedáme, ale v posteli trávíme dost času.

Výtah, kabinka v obchoďáku i záchod v kině

S Lukášem máme oba moc rádi naše společné chvíle, doteky, líbání, milování. Jenže v jednom se shodnout nedokážeme – v místě, kde budeme sex provozovat. Zatímco přítele preferuje adrenalinové sexuální hrátky, já toužím po zapálených svíčkách, sexy prádélku a intimitě našeho domova. Neříkám, že bychom se doma nemilovali, ale Lukáše to nebaví tolik co mě. Už jsem se tolikrát snažila navodit atmosféru, ale on to prostě cítí jinak.

Tak třeba jsem mu zavolala do práce, že ho čekám brzy doma, ať se nikde nezdržuje, že mám pro něj něco mimořádného. Koupila jsem si nádherné prádélko, svíčky, šampaňské. Doma jsem všechno připravila a čekala. Lukáš přišel včas, ale vůbec neocenil, co jsem nachystala. Navrhla jsem mu společnou koupel při svíčkách se šampaňským a pak radost až do rána v posteli. Jemu se ale nechtělo! Sex jsme měli, ale takový nijaký, rychlý, žádná romantika.

Když jsem mu vyčítala, že mi to pokazil, že jsem mu chtěla udělat radost, řekl mi, že on má sex mnohem raději na místech, kde se přitom dá zažít nějaké vzrušení, dobrodružství. Prostě stojí o sex téměř lidem na očích. Už jsme se tak spolu milovali, třeba na dámských záchodech v kině, ve výtahu, který stopnul. Nikdy nezapomenu na ten trapas, když jsem si v kabince zkoušela oblečení a on za mnou vlezl a milovali jsme se i tam. Jak na nás lidi koukali, když jsme vylezli, snad ani nemusím popisovat. Já se stydím, on je nadšený.

Neříkám, že by se mi to vyloženě nelíbilo, je to opravdu vzrušující, jenže je to moc rychlé a mám neustále strach, kdy nás někdo načapá. Bojím se, že to třeba zjistí někdo známý, že z toho budeme mít ostudu. Ale Lukáš se tomu jen směje.

Na všechny moje námitky a protesty mi vždycky řekne, že doma v posteli se jednou namilujeme, až nás to bude mrzet, až budeme mít děti, až budeme staří. Tak si prý mám užívat, dokud to jde. Jenže já si to užívám čím dál míň.

Klára

Názor odbornice: Nakolik se v soužití shodnete?

Vážená Kláro, píšete, že váš vztah vlastně jistou dávkou adrenalinu při milování začal. Kdo mohl tušit, že Vašemu příteli tahle záliba v milování se mimo domov vydrží...

PhDr. Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 12.

Jste spolu pět let, to už není krátká doba. Zajímalo by mne, nakolik se shodnete v dalších oblastech společného soužití. Máte na čem stavět, nebo se rozpory objevují i v dalších složkách (finanční hospodaření, trávení volného času, plány do budoucna apod.)? Jak případně řešíte rozpory v těchto jiných složkách soužití? V intimní oblasti je dobré ctít kompromis jak ohledně frekvence, prostředí, nebo také sexuálních praktik, které spolu partneři provozují. Do intimní oblasti definitivně nepatří nátlak a nucení partnera k čemukoliv, co by mu/jí bylo nepříjemné.

Otevřeně bych si s partnerem promluvila, co mám v sexu ráda a co mi naopak nic moc neříká. Zamyslela bych se, zač jej mohu ocenit, co mohu z naší dosavadní „sexuální praxe“ vyzdvihnout. A vzápětí bych se pokusila s partnerem dohodnout na kompromisu, jednou může být podle jeho a pak zase vyjde vstříc on mně.

Po skočení intimního styku mluvte o tom, co se Vám na něm líbilo a co naopak nebyl Váš šálek kávy. Když by se Vám nedařilo řeč na intimní téma zavést, obraťte se na odborníka – psychologa či sexuologa, kteří Vám pro začátek pomohou vhodná slova najít.

PhDr. Magdalena Dostálová

