Příběh Jitky: Jsem těhotná. Přítel chce naše dítě vychovávat s jinou

Ze začátku byl náš vztah velmi krásný, nemohla jsem dlouho uvěřit svému štěstí, že jsem našla tak skvělého muže. Poznali jsme navzájem své rodiny, zasnoubili se a začali uvažovat i o dítěti.



Nikdy jsem před snoubencem neměla žádná tajemství. Byla jsem tak vychovaná, mezi rodiči i námi dětmi panovala vzájemná důvěra a já jaksi předpokládala, že tomu bude stejně i mezi mnou a přítelem. Prozradila jsem mu několik svých hesel, neodhlašovala jsem se z e-mailu ani Facebooku, když můj počítač používal i on.

Snoubenec věděl, že si občas píšu se Zdeňkem, který do mě byl dříve zamilovaný, a chtěl, abych s ním ukončila kontakt. Já jsem mu vyhověla. Na jeho přání jsem přerušila i kontakt s kamarádem Markem, protože snoubenci vadilo, že se s ním bavím moc důvěrně.

Má paralelní vztahy i

Proto jsem neviděla nic špatného v tom, že jsem se jednou podívala do jeho zpráv ve WhatsApp. Bylo krátce po půlnoci, on zrovna odešel po sexu na záchod a mezitím mu došlo několik zpráv a mě zajímalo, kdo mu tak pozdě píše. Překvapilo mě, že mu nějaká Barbora posílala srdce a pusy. Byla jsem zvědavá a přečetla si celou jejich konverzaci. Šokovalo mě to. Zjistila jsem, že po celou dobu našeho vztahu udržuje jakousi formu paralelního vztahu s Barborou.

Už nikoli v ložnici, ale zamčená v kuchyni jsem prohledávala snoubencův mobil a zjistila jsem, že kromě mě nemá vztah jenom s Barborou, ale i Gábinou, která je vdaná, má dvě děti a třetí čeká. Navíc o pár dní dříve pozval na schůzku nějakou Veroniku, která ale odmítla.

Když jsem ho nálezem zpráv konfrontovala, snažil se vše bagatelizovat. Přísahal, že od té doby, co je se mnou, se ani s Barborou ani s Gábinou nesetkal. Věděla jsem, že dříve miloval Gábinu a často mi předhazoval, co všechno ona pro něj udělala a já nikoli. Říkal o ní, že je jeho životní láska. Ale také vždy říkal, že je vdaná a chce zůstat s manželem.

Slíbil mi, že kontakt s oběma ženami ukončí a prosil mě, abych mu dala druhou šanci, dokonce říkal, že pokud ho opustím, něco si udělá. Dala jsem mu ji, ale i tak to zklamání z jeho chování ve mně zůstalo.

Těhotenství vše zkomplikovalo

Druhý den jsem zjistila, že jsem těhotná. Říkala jsem si, že snad bude mít o důvod víc být jenom se mnou. Mýlila jsem se. Kontakty nikdy neukončil, jen mi o tom lhal. Když jsem mu podruhé vmetla, že je s oběma stále v kontaktu a mně lže, byl na mě naštvaný. Začal mi vyčítat, že všechno je moje chyba, prý jsem se s těhotenstvím změnila a jsem chladná. Chtěl, abych si promluvila s Gábinou, což jsem kvůli němu udělala.

Už se to táhne dva měsíce. Stále je s oběma ženami v kontaktu, mluví o mně nehezky, prý jsem s nástupem těhotenství zešílela a on má pochybnosti, jestli je dítě jeho. Říká jim také, že mě nikdy nemiloval, že mě má jen na sex. Při jakýchkoli problémech v našem vztahu volá Gábině a chce zastání a to, aby mezi námi zprostředkovávala rozhovor. S dotyčnými je v kontaktu v jakoukoli denní i noční dobu, pípání mobilu mě v noci ruší. Když pro něj uvařím, fotí jídlo a posílá fotku Barboře. Vyčítá mi, že mu nelajkuji tolik fotek na Facebooku jako Barbora.

Předevčírem mě navštívil u mě doma, zrovna jsme spolu byli v posteli, když mu zavolala Gábina. Řekla jsem mu, že jestli to zvedne, ať jde a už se nevrací. Zvedl to a chtěl, aby mu dosvědčila, že si chtěli jen přátelsky popovídat. Já jsem ale nechtěla nic slyšet, odešla jsem do jiného pokoje a vyzvala ho, aby okamžitě opustil můj byt. Nechtěl a říkal, že si mám promluvit s Gábinou. Odpověděla jsem mu, že pokud okamžitě neopustí můj byt, vyhodím všechny věci na chodbu, ať si je tam potom klidně posbírá nahý. Slyšela jsem, jak řekl Gábině, že teď i ona na vlastní uši slyší, že jsem se zbláznila.

Chce mi vzít dítě

Řekla jsem mu, že už ho nechci ani vidět. On na to, že pokud ho opustím, ožení se s Barborou a ihned po porodu zažádá o výlučnou nebo aspoň o střídavou péči o naše dítě. Barbora ho totiž prý na rozdíl ode mě miluje, protože mu vše odpouští, dokonce si kvůli němu jednou podřezala žíly, a o naše dítě se prý bude ráda starat. On má prý výborného právníka a velmi dobré kontakty a zajistí si znalecký posudek, Gábina mu prý dosvědčí, že jsem psychicky labilní.

Včera večer mě chtěl vidět. Opět se choval velmi mile a sliboval, že definitivně skončil kontakt s oběma ženami a od nynějška bude skvělý partner a otec. Zeptal se mě, jak pojmenujeme naše dítě, a navrhl, že pokud to bude holčička, chtěl, aby se jmenovala Gábinka.

Mám ho plné zuby, a kdybych s ním nečekala dítě, okamžitě bych ho opustila. Takhle ale nevím, co bude dál. Dokonce chvílemi zvažuji o interrupci, protože vím, že pokud to dítě porodím a nezůstanu s jeho otcem, čeká mě dlouhý a vyčerpávající boj. Nebo to s ním mám zkusit ještě jednou?

Jitka

Názor odbornice: Soustřeďte se na sebe a dítě

PhDr. Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 12.

Vážená Jitko! Z Vašeho povídání mohu vyčíst, že jste ve vztahu se snoubencem naprosto nectili hranice soukromí každého z vás. Vzájemná komunikace vás dvou navíc silně připomíná houpačku. Vztah je nestálý a nezralý, zjistila jste, že je Vám partner opakovaně nevěrný. Těžko nyní říct, jak se bude vztah vyvíjet dál. Nyní by bylo dobré, abyste se koncentrovala především na sebe a na své nenarozené dítě.

Pakliže Vás vztah svou nepředvídatelností a neustálými proměnami vyčerpává, bude nejlepší stáhnout se. Můžete najít zázemí u své původní rodiny? Nestojíte před rozhodnutím, zda se snoubencem někdy otěhotnět, dítě už je na cestě. Pochopitelně finální rozhodnutí bude na Vás, nechte si na něj klid a dostatek času, abyste se nerozhodla pro řešení, kterého potom třeba po zbytek života budete litovat

Ohledně rodičovských práv a povinností Vás bude informovat právník či sociální pracovnice třeba v některé ze státních Poraden pro rodinu manželství a mezilidské vztahy (www.csspraha.cz). Psychologickou podporu naleznete tamtéž.

PhDr. Magdalena Dostálová

