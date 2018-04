Příběh Markéty: Na večírku manželovy firmy jsem zjistila, že má milenku

Napište i vy svůj příběh Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v Kavárničce či v partnerské poradně, nebo z dopisů, které posíláte na ona@idnes.cz, a respektují vaši anonymitu.



Svého muže jsem poznala před patnácti lety. Byla jsem tenkrát čerstvě po maturitě, pracovala jsem jako asistentka a náš ředitel si najal právníky. Já měla na starosti nějakou korespondenci s nimi. Byla to firma mého budoucího manžela. Založil ji před dvaceti lety se spolužákem z fakulty. Dařilo se jim a dokázali vybudovat velmi úspěšnou právnickou kancelář.

Manžel je o jedenáct let starší než já. Když jsme se poznali, měl akorát za sebou poslední rozvodové stání. Já se objevila s nějakými papíry u něj ve firmě, právě když s kolegy zapíjel svůj rozvod. Pozvali mě, abych si také připila. Styděla jsem se a bála se pít v pracovní době a Karel toho hned využil, že mě tedy musí pozvat večer na skleničku.

Imponovalo mi to a šla jsem. Pak už to šlo docela rychle. Dostal mě do postele a i když jsem s pokračováním nepočítala, za několik dní mi zavolal a prý, že se mu líbím a jestli bych s ním zase někam nešla. A já šla. Byla jsem tenkrát hodně nezkušená, hrozně se mi líbil, snad jsem se už po první schůzce zamilovala. I když by tomu asi málokdo věřil, stal se z nás pár. Po dvou letech jsme se vzali, narodilo se první dítě a po dvou letech druhé.

Jsem s dětmi doma

S rodinou bydlíme ve velkém mezonetovém bytě. Manžel dělá kariéru a já jsem doma. Starám se o domácnost, děti a dva psy. Nevadí mi to, nikdy jsem nebyla žádný velký inteligent. Školu jsem prolezla s odřenýma ušima, udělala maturitu a čekala mě tak maximálně kariéra asistentky. Proto mi nijak nevadí, že vlastně vydělávat nemusím. Manžel nás všechny bez problémů uživí a já se mu to snažím oplácet tím, že nemá žádné starosti s dětmi, domácností a podobně. Když je potřeba nějaká údržba v bytě, postarám se o řemeslníky a manžela ničím nezatěžuji.

Také se ho snažím reprezentovat, dbám o sebe, chodím cvičit, pravidelně ke kadeřníkovi či na kosmetiku. Občas mě manžel bere na různé večeře, setkání s klienty. Přiznám se, že tam nechodím ráda. Nikdy nevím, jak se mám chovat, nerozumím tomu, o čem se mluví, tak se jen usmívám a tvářím mile. Ještě horší to je, když má manžel setkání s cizinci, běžně se mluví anglicky nebo německy a já jsem trubka. Vůbec jim nerozumím. Když to jde, snažím se těmto setkání nebo večírkům vyhnout.

Ovšem večírek na počest dvaceti let od založení firmy bych si nikdy ujít nenechala. Jenže já se o něm nedozvěděla od manžela. Nic mi neřekl, a kdybych náhodou nepotkala manželku jednoho z jeho kolegů, která mi začala líčit, jak se těší, asi bych se nic nedozvěděla.

Firemní večírek

Karel mi na můj dotaz, proč nic nevím, řekl, že se musím plést, že mi o tom určitě říkal. Trvala jsem na svém a on, když viděl, že se nedám, řekl, že si myslel, že se mi tam nebude určitě chtít jít, vždyť jsem se nedávno snažila vykroutit z nějaké večeře s klienty, kam mě chtěl vzít. Tak si myslel, že nebudu chtít ani sem. Jenže já jsem chtěla a on mi řekl, že fajn, že bude rád.

Dala jsem si hodně záležet, abych dobře vypadala, a myslím, že se mi to povedlo. Cítila jsem se skvěle a na večírek jsem se těšila. Děti jsem odvezla k manželově matce, i druhý den jsem tak mohla mít celý pro sebe, a strávit tak večer bez obav, že budu unavená.

Od prvních momentů mi však něco nesedělo, všimla jsem si, že se manželovi kolegové chovají nějak divně. Někteří se dokonce divili, že si mysleli, že jsem nemocná. Prý jim Karel říkal, že mám nějaké problémy a že nepřijdu. Bylo mi to divné, říkala jsem si, že jim to asi manžel řekl, kdybych náhodou nechtěla jít, aby pak nemusel vysvětlovat, proč tam nejsem.

Záchodová šuškanda

Jenže když jsem si všimla, že si kolem mě šuškají i asistentky a vždycky uhnuly očima, když jsem se na ně podívala, bylo mi to opravdu podezřelé. A pak jsem zjistila, o co šlo. A dost trapným způsobem. Na záchodě. Bylo to jak z nějakého béčkového amerického filmu, o mně, mém muži a nějaké Anetě si povídaly dvě ženský a já je poslouchala z kabinky. Nerozuměla jsem moc dobře, co přesně říkaly, ale vyrozuměla jsem to, že Karel má milenku, která pracuje ve firmě, a divily se, že jsem tak klidná.

Klidná jsem byla, ale jen do té chvíle, pak mě polil studený pot a začalo mi to docházet. Karlovo tajení večírku, pohledy kolegů, šuškání... Nevěděla jsem, co mám dělat. Ale nějak jsem to vydržela až do konce. Už jsem se nedokázala bavit, byla jsem ráda, když Karel nakonec řekl, že už bychom mohli jet domů, jestli mi to nebude vadit.

Od večírku už uběhlo několik dní a já nevím, na čem jsem. Je to pravda, není to pravda? Karel se chová pořád stejně, já nepoznám, jestli někoho má. Domů chodí pozdě, ale to chodil vždycky. Ke mně i dětem se chová hezky, když může, tráví s námi čas, víkendy i dovolené. Spíme spolu, říká mi, že mě má rád. Kupuje mi dárky, květiny, nemá problém, když si koupím něco hezkého.

Opravdu nevím, kde je pravda. A říkám si, chci ji vůbec vědět? Vždyť ani nevím, kdo vlastně ta Aneta je.

Markéta

Názor odbornice: Nepátrejte, energii věnujte sobě

Vážená Markéto! Dozvěděla jste se nezáměrně informaci, které sice nebyla určena Vaším uším, avšak týkala se Vás. Musel to pro Vás být šok slyšet mluvit manželovy kolegyně o jeho milence. Píšete však také, že na mužově chování nic neobvyklého nepozorujete. Stále se ve volném čase věnuje Vám i dětem, všechno nadále platí, nepřerušili jste intimní život. Přemýšlíte, kam nyní upřít svou energii – máte začít po milence pátrat?

PhDr. Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 12.

Domnívám se, že tady byste svou energií pouze plýtvala. Cokoliv se dozvíte, bude Vás pouze poškozovat, lidská fantazie ráda dotvoří zbytek a Vy se začnete točit v začarovaném kruhu nepříjemných představ. Zažíváte velmi těžkou situaci, krizi důvěry ve vztahu s nejbližším člověkem. Je těžké být na to sama, proto neváhejte a obraťte se na odborníka, psychologa z manželské poradny.

Za smysluplné bych považovala napnout Vaši energii směrem k sobě samotné, k Vašemu rozvoji. Ve snaze co nejvíce manželovi umést cestičku, aby mohl pracovat, mu bohužel můžete začít pomyslně splývat s vybavením vašeho mezonetu. Vedle plně funkční myčky na nádobí, pračky nebo mixéru má Váš muž doma i plně funkční manželku. Čímž nechci říct, abyste fungovat přestávala, jen mi ve Vašem vyprávění chybí něco, co byste měla sama pro sebe, pro to, abyste se posouvala kupředu.

Což takhle začít se věnovat nějakému koníčku, který jste vždycky chtěla dělat? Nebo se zapsat do kurzů angličtiny? Ve vztahu mohou fungovat dva lidé, kteří přitom nepřestávají být sami sebou. Váš muž potřebuje poznat pocit, že jeho skvělá žena dokáže žít svou ryze osobní sféru.

PhDr. Magdalena Dostálová

