Příběh Marty: Manžel kolegyně není tak skvělý, jak si ona myslí

Už deset let pracuji na poště, máme tam celkem fajn kolektiv ženských, jen šéf je chlap. Je to starší pán, už by měl být v důchodu a my ho bereme jako tátu. Mně je čtyřicet a ostatní kolegyně, se kterými už pracuji hodně dlouho, jsou zhruba stejně staré. Fluktuace je u nás dost velká, ale nás pět se drží. Stýkáme se i po práci, pomáháme si s dětmi. I naši manželé se dobře znají.

Před tři čtvrtě rokem k nám nastoupila nová kolegyně Lída. Vdaná, dvě děti, zhruba pětatřicet. Celkem hezká ženská. Docela do naší party zapadla. Jak tak občas společně drbeme o všem možném, svěřujeme si radosti, ale i starosti s dětmi, manžely, rodiči i tchyněmi, tak Lída mluví pořád jen o svém muži Pavlovi, neřekne mu jinak než Pája. Jak je skvělý, jak je chytrý, jak jí pomáhá, co všechno umí a zná. O dětech pomalu neřekne ani slovo, ale Pája je na pořadu dnes a denně.

Třeba přijde do práce a předvádí se v novém oblečení a hned: „To jsme byli s Pájou v Drážďanech v Primarku. Pája má nové služební auto, tak jsme ho museli trochu zajet. A nakupovali jsme, Pája za mě hrozně rád utrácí.“ Když se zeptáme, jak se to líbilo dětem, řekne, že byly u babičky. A co jim koupil Pája? Nic, vždyť všechno mají.

A tak je to pořád dokola. Neustále zdůrazňuje, jak ji Pája miluje, jak by jí snesl modré z nebe, jak jí neustále kupuje dárky, nosí květiny. Občas je to až směšné a už nám s tím svým Pájou leze pěkně na nervy. Ale co, každý jsme nějaký. Já se zase ráda chlubím úspěchy své dcery, která závodně tancuje rokenrol a je v tom opravdu hodně dobrá. S holkami vždycky obrátíme oči v sloup, když začne o Pájovi básnit, necháme ji vymluvit a přejdeme na jiné téma.

Konečně jsme poznaly Páju

Ovšem na Páju jsme byly všechny hodně zvědavé. A dočkaly jsme se. Jedna z kolegyň slavila narozeniny a pozvala nás, holky, co spolu kamarádíme, i s partnery na oslavu u nich na zahradě. Pozvaná byla i Lída s manželem.

Oslava se vyvedla a my ukojily svou zvědavost. Je fakt, že Pája je celkem pěkný chlap, sice s počínajícím bříškem, dobře oblečený, upravený, s Lídou se k sobě hodí. Hezký pár. Lída se od něj téměř nehnula, i když se chtěl bavit s chlapy, ona byla neustále s ním. Držela se ho jako klíště, bylo vidět, že mu to není příjemné. Až ke konci, než šli domů, se ho pustila. Byla už mírně společensky unavená a šla se trochu osvěžit, čehož Pája využil a začal flirtovat s oslavenkyní - hostitelkou. Skládal jí komplimenty, objímal ji. Kamarádka mi pak řekla, že jí to přišlo zvláštní, necítila se zrovna v pohodě. Prý byl dost vlezlý, také se bála, jak by si to vyložila Lída, tak od něj raději odešla pryč.

Lída se v práci o oslavě nezmínila, tak jsme na tuto malou skvrnu na Pájově dokonalosti zapomněly. Jenže pak jsem ho viděla já. Sice už roky pracuji na poště za přepážkou, ale měli jsme najednou nedostatek lidí do terénu, tak jsem si na týden vzala roznášení. Bylo to na konci našeho rajonu, kdysi dávno jsem tam chodila, než jsem přešla k přepážce, a docela se mi po tom zastesklo.

Nevěrný Pája

A co čert nechtěl, narazila jsem tam na Páju a nějakou mladší ženu, jak spolu ruku v ruce vyšli z domu a nastoupili do Pájova nového služebního auta. Schovala jsem se, aby mě neviděl, ale bylo to zbytečné, on měl stejně oči jen pro ni. V autě se pak ještě dost dlouho líbali. Byla jsem v šoku, Lída si nám pár dní předtím stěžovala, že bude skoro celý týden sama jen s dětmi, protože Pája jede na služební cestu. Ten týden jsem Páju s milenkou viděla ještě jednou, opět spolu vyšli ráno z domu, tentokrát Pája nesl i kufr, asi se pak už vracel domů.

Kdybych byla mrcha, řekla bych jí: „Milá Lído, to máš za to, jak nás pořád tím svým božským Pájou krmíš! Je to jen obyčejný nevěrný chlap.“ Jenže mně jí je líto. Také vůbec nevím, jak s tím mám naložit. Už je to skoro měsíc a já to pořád v sobě dusím. Nejhorší je, když se Lída o tom svém skvostu opět rozbásní. To bych nejradši zařvala, ať už s ním jde někam a všechno jí řekla. Ale na druhou stranu jí nechci ublížit.

Marta

Názor odbornice: Není váš úkol Lídu vychovávat

Vážená Marto. Možná jste náhodou odhalila zálety Lídina manžela. Bylo to pro vás asi i jisté zadostiučinění, že Pája není tak dokonalý, jak Lída líčí. Nyní přemýšlíte, co s touto choulostivou informací dál.

PhDr. Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 12.

Předně bych se vás ptala, co si slibujete od toho, že o Pájově možné nevěře poreferujete Lídě? A co od jejího prozrazení kolegyním v práci? Obávám se totiž, že by tato zpráva Lídu ve finále pouze zranila. Je-li jí manžel skutečně nevěrný, je dobré, aby se do řešení krize míchalo co nejméně lidí z okolí těch dvou. Ideálně žádní, řešení krize totiž často nepomohou, právě naopak.

Popisujete Lídiny neustálé ódy na Páju. Už tento fakt napovídá o možné Lídině nejistotě ohledně vztahu. Jako by sama sebe i své okolí musela nahlas ujišťovat, že je vše v pořádku, ačkoliv možná tuší, že realita může být jiná. Chcete-li jí být kamarádkou, nechte ji, pouze naslouchejte, bude-li si Lída chtít povídat.

Možná se jednou sama svěří, že jí ve vztahu není hej, ale možná bude dál před veřejností držet linii dokonalého páru. Každopádně je to její volba, vy tu rozhodně nejste od toho, abyste Lídu hodnotila či vychovávala, jakkoliv to může být pro vás těžké vydržet.

