Příběh Jany: Přítel si přivydělává jako prostitut. Prý to dělá pro nás

Na mé rozhodnutí má velký vliv i přítel, se kterým jsem se seznámila přes internet.

Žije dokonce ve stejném městě jako já. Nejdříve jsme si jen psali a zhruba po měsíci jsme si dali rande. Byla to láska na první pohled. I když už jsem tady v Rakousku měla několik známostí, nikdy to nebylo tak intenzivní jako s Pavlem.

Pavel je také Čech jako já. Je o pár let starší. Do Rakouska přišel před pěti lety.

Měl domluvenou práci v jedné restauraci, ze které ale bohužel sešlo. Měl na výběr, buď se vrátí domů, nebo tady zůstane a najde si něco jiného. Zvolil druhou možnost. V Čechách nikoho neměl, rodiče mu prý už zemřeli a přítelkyně se s ním rozešla, když jí oznámil, že odchází za prací do ciziny.

Tak si řekl, že to zkusí tady. Do začátků prý nějaké peníze měl, ale dlouhodobější práci se mu najít nedařilo. Sem tam nějakou několikadenní brigádu načerno. Dokonce pár let zde žil nelegálně. Teď už je prý všechno za ním, má práci i zařízený pobyt.

Pavel má za sebou těžké období

Jak už jsem napsala, oba jsme se do sebe zamilovali. Jediné, co mi náš vztah trochu kazilo, byla Pavlova neochota mluvit o letech, která v Rakousku strávil, než mě poznal. Zpočátku mi jen řekl, že to měl hodně těžké. Ale když jsme se poznali blíž, nakonec se mi otevřeně ke všemu přiznal. Dnes vím, že bych to raději ani nechtěla vědět.

Živil se totiž jako prostitut. Podrobnosti neznám, ale prý v tom byly velké dluhy a strach o život. Všechno jsem mu uvěřila, zvlášť když jsem ho poznala. Znám ho, jaký je teď. Milý, veselý, starostlivý kluk. Pochopila jsem, že o tom nechce podrobněji mluvit, a tak jsem se dál v jeho minulosti nešťourala. Moc ho miluji a chtěla bych mu být oporou, aby na svou minulost zapomněl.

Přesto musím přiznat, že jsem to z hlavy úplně vytěsnit nedokázala. Pořád tam někde mám tu představu, jak kdysi žil a co dělal.

Pavel se opět prodává

V penzionu mám malý byteček a majitelé mi dovolili, že si Pavla mohu vzít k sobě. Stejně jako okouzlil mě, okouzlil i je. Pavel byl taky moc rád. Bydlel totiž se dvěma kolegy z restaurace v jednom bytě a občas mu to dost lezlo na nervy.

Jako dvě hrdličky jsme žili skoro půl roku. Dokonce jsme spolu odjeli i do Čech. Pavla jsem představila svým rodičům a sestře. Slyšela jsem jen samou chválu a sestra mi ho nepokrytě záviděla. Párkrát jsme s Pavlem mluvili i o tom, že bychom se vzali a založili rodinu.

Jenže dnes je všechno jinak. Před pár dny jsem zjistila, že se Pavel ještě občas prodává. Sám mi to řekl, aby prý přede mnou neměl žádné tajnosti, a vysvětlil mi, že to je jen pro peníze. Chce být jen se mnou, dělá to pro naši budoucnost. Chce naspořit, abychom si mohli pořídit rodinu. A až bude mít dostatek peněz, tak toho navždy nechá.

Měl velký zájem, abych všechno pochopila. Věřil, že moje láska k němu se přes to přenese. Jenže já se teď zmítám v hrozných pochybách. Moc mě to ranilo. Co na tom mám podle něho chápat? Dobře, dělá to pro peníze, ale tak špatně na tom nejsme. Taky mi vadí, že mi nejspíš lhal, když mi o svém minulém životě vyprávěl, jak musel dělat prostituta proti své vůli, jak mu to vadilo a že už nikdy nechce zažít situaci, kdy by se k tomu musel vrátit. Bojím se, že s tím nikdy nepřestane.

Na jednu stranu se mi hnusí a nejradši bych ho vymazala ze svého života, ale na druhou ho chci mít pořád vedle sebe. Nikdy mi s nikým nebylo tak dobře jako s ním. Taky se bojím, že se to na něj provalí a budeme muset čelit názorům z okolí.

Jana

Názor odborníka: Intimita a důvěra není na prodej

Milá Jano, z toho, co jste napsala o vás a o vašem příteli Pavlovi, je patrné, že ho máte velmi ráda a prožíváte v současné době bolestný vnitřní konflikt. Často se s klienty dostávám ke vztahovým tématům a lásce. Po lásce toužíme, mluvíme o ní, máme o ni strach, radujeme se z ní, ztrácíme ji a nacházíme, ale o čem to vlastně celé je? O čem je blízký partnerský vztah, který by nám měl poskytnout zázemí, oporu a radost ze života na dlouhou dobu, nejlépe natrvalo?

Každý z nás má svou intimní sféru, kam patří i naše tělesné prožívání. Ta je za jakousi pomyslnou hranicí, kam už okolní svět nemá běžně dovolený vstup. Existuje pouze výjimka velmi blízkého vztahu s jiným člověkem, kterému věříme natolik, že může s naším svolením tuto hranici překročit. Jak odlišit sex a partnerskou lásku? Sex jako intimní tělesný prožitek patří k lásce, ale láska má navíc rozměr odpovědnosti, důvěry a závazku.

Osobně nevěřím otevřeným vztahům, kde se dva lidé pokoušejí oddělit sex jako jakýsi tělesný konzum od partnerského vztahu. Vždycky se tím nabourává onen prožitek intimity a vzájemné jedinečnosti. Pokud se tak chovají oba dva, vztah se brzy vyprázdní a stane se z něj podivný život vedle sebe. Pokud se tak chová jeden z partnerů, druhý zažívá pocity zranění a opuštění, přesto že možná sám sobě tvrdil, že přece o nic nejde, že to je jen sex, jen tělesná potřeba. Jenže intimita, pocit jedinečnosti a důvěra jsou nenávratně pryč.

Z vašeho dotazu mám dojem, že to cítíte podobně. Nepovznášejte se proto nad své pocity, ale zkuste to vše probrat s Pavlem v tom smyslu, že intimita a důvěra není na prodej.

Jiří Kůs, Psychologie.cz

