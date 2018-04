Příběh Magdy: Dcera přistihla otce při nevěře. Brání mi v odpuštění

Bylo to jako blesk z čistého nebe. Starší sedmnáctiletá dcera se totiž prakticky ze dne na den změnila. Z veselého společenského děvčete se stala zamlklá a protivná holka. Měla problémy i ve škole, během půl roku, kdy ta její proměna trvala, se z jedničkářky stala čtyřkařka, v lepším případě trojkařka.

Byla drzá, odmlouvala a často jsem ji slyšela v pokoji brečet. Kdykoliv jsem se jí zeptala, co se děje, že nic není tak hrozné, aby se to nedalo vyřešit, odháněla mě od sebe.

Zpočátku jsem její proměnu přičítala pubertě. Jenže když to trvalo několik měsíců a musela jsem na kobereček do školy, rozhodly jsme se společně s třídní profesorkou vzít její další osud do svých rukou. Naštěstí dceřina třídní je moc správná ženská, pro své svěřence je ochotná "pracovat" i mimo pracovní dobu. Domluvila mi návštěvu v psychologické poradně. Nejdřív jsem tam došla sama, ale později byla nutná i návštěva dcery. Obávala jsem se, že ji tam nedostanu, ale naštěstí se vůbec nebránila. Teď už mi to je jasné, potřebovala všechno ze sebe dostat ven a cizí nezaujatý člověk pro to byl nejlepší.

Dcera přistihla otce při sexu s milenkou

Za proměnou dcery byla nevěra mého muže. Klára ten den přišla ze školy dřív domů, odpadly jim nějaké hodiny, nešla tenkrát ani na oběd, takže byla doma už po dvanácté. Když otevírala dveře, překvapilo ji, že není zamčeno. Pak prý uviděla cizí dámské lodičky za dveřmi vedle tátových bot.

Šla potichu ke dveřím naší ložnice, odkud zaslechla tátův smích, cizí ženský hlas a nakonec charakteristické zvuky doprovázející sex dvou lidí. Klára prý několik minut poslouchala a rozhodovala se, jestli má vrazit do pokoje, nebo utéct. Nakonec to prý psychicky nezvládla a utekla.

Od toho dne byla jako vyměněná. Když jsem se jí později sama zeptala, proč mi nic neřekla, proč to neřekla ani tátovi, řekla mi, že se bála o tom mluvit a mně nechtěla ublížit. A její chování byla obrana proti nám všem.

Manžel vše přiznal a odstěhoval se

Pochopitelně jsem okamžitě vše řekla manželovi. Byl překvapen, ale nezapíral. Přiznal se, že s tou ženou měl poměr tenkrát velmi krátce, a když je to venku, odstěhuje se k ní. Byla jsem natolik zhnusená, že jsem mu ani nebránila. Hlavní pro mě bylo štěstí Kláry a vlastně obou dcer. Klára mi řekla, že otec pro ni skončil a nikdy už s ním nechce mít nic společného. Chápala jsem ji, přesto jsem se snažila jí vysvětlit, že otec ublížil hlavně mně, že ji i sestru moc miluje a čas určitě hrany její nenávisti obrousí.

Manžel vydržel s milenkou jen několik měsíců, než se odstěhoval ke kamarádovi. Asi po týdnu mi zavolal a tuto změnu mi oznámil. Omlouval se mi a chtěl se setkat. Na schůzce si sypal popel na hlavu, jaký je vůl, že kvůli poblouznění zahodil to krásné mezi námi, přišel o mou důvěru i o důvěru svých dcer. Nakonec mě prosil, jestli by se mohl vrátit. Uvědomil si prý, že bez nás žít nemůže a nechce.

Chci mu odpustit, ale dcera mi brání

Stále ho miluju i přesto, že mi ublížil a připravil svou dceru o půl roku bezstarostného života, kdoví, jestli ji tento zážitek nepoznamenal i do budoucna. Ráda bych mu odpustila, vím, že toho jsem schopná. Jenže se bojím, že bych tím přišla o svou starší dceru.

Když jsem holkám řekla, jak to s tátou je a že by se rád vrátil, mladší dcera zajásala, ale Klára mi řekla rovnou - buď já, nebo táta. Už je to skoro měsíc, mladší se s tátou stýká (ten si mezitím pronajal malou garsonku) a Klára stále trvá na svém, pokud se s tátou smířím, skončím u ní i já. Přestěhuje se k babičce a přestane se s námi stýkat.

Jsem z toho opravdu zoufalá, bojím se, že to Klára myslí opravdu vážně. Na druhou stranu, co když to jsou jen výhrůžky a ve skutečnosti by neodešla. S tátou by třeba delší dobu nekomunikovala, ale časem by se to snad urovnalo.

Magda

Názor odborníka: Dejte manželovi šanci

Drahá Magdo, v každé těžké situaci je ideální volba zlaté střední cesty. Vydržte ještě několik týdnů či měsíců a poté udělejte to, co říká vaše srdce. Jste skvělá, že dokážete odpustit a bude k dobru vás všech, pokud se manžel začlení zpět do vaší rodiny.

Dcera je ve věku, kdy je vše černobílé a její psychika se řídí heslem "vše, nebo nic". Odtud tedy plynou její názory. Až se doma setká s otcem, bude nejdřív silně protestovat, ale rychle pochopí, že jste šťastná, což změní její názory.

Manželovi dejte ještě jednu šanci, zároveň však myslete na to, že se podobná situace může opakovat. Pokud by k ní došlo, již manželovi neodpouštějte a buďte striktnější při svém rozhodování.

Vaše dcera si zaslouží otce a vy si zasloužíte člověka, kterého milujete. Vaším společným cílem by v takové situaci mělo být hledání kompromisů a tolerance názorů vaší dcery.

Buďte silná a odvážná, k dceři buďte zároveň shovívavá a pomozte ji pochopit celou situaci adekvátním vysvětlením toho, co k jejímu otci cítíte. Vše hezké přeji.

Zdeněk Krpoun, Psychologie.cz

