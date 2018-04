Příběh Jáchyma: Přítelkyně má nová prsa, mně se ale protiví

Tak si říkám, jestli já nejsem smolař. Po několika neúspěšných vztazích jsem konečně potkal ženu, která je nejen krásná, ale i chytrá, milá, empatická. Dokonce si ji oblíbila i moje matka, a to už je co říct. Má drahá máti byla totiž příčinou dvou mých rozchodů s předchozími partnerkami.

Oslnila mě na první pohled

Už nejsem žádný mladík, za rok mi bude čtyřicet. Janička je však o dost mladší, před měsícem oslavila čtyřiadvacetiny. Poznali jsme se tak zhruba před rokem a půl na jedné vernisáži, pozval mě na ni můj kamarád galerista, který ji pořádal. Janička tam byla hosteskou. Ač téměř nepiji, tady jsem své zásady porušil, a to jen proto, abych se k ní mohl častěji nenápadně vetřít a převzít od ní sklenku sektu či vína. Byl jsem jí prostě oslněn. Působila tak svěže a nevinně.

Napište i vy svůj příběh Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v Kavárničce či v partnerské poradně, nebo z dopisů, které posíláte na ona@idnes.cz. Respektují vaši anonymitu.



Přiznávám, že mám bohaté zkušenosti se ženami. Pohybuji se ve společnosti, kde není o krásné ženy nouze. Ovšem všechny tyto krásky působí velmi chladně a kolikrát si i ke své dokonalosti nechaly pomoci. Proto mě pohled na Janu neskonale osvěžil. Nikdy po mém boku nebyla taková krásná dívka a ani tak mladá. Naposledy, když mohla být mou vrstevnicí.

Mé předchozí známosti byly už zralé ženy v mém věku, rozvedené, i s dětmi. Nikdy to ale nebylo tzv. na celý život, bohužel jsem dosud nenašel takovou, se kterou bych si dokázal představit budoucnost. Dokonce v jednom případě jsem ve vztahu setrval déle, než bych sám chtěl, jen kvůli partnerčinu synovi. Byl to správný kluk a hodně jsme si rozuměli. Tak nějak jsem si nedokázal představit, že už ho nikdy neuvidím.

Ve dvou případech se o rozchod postarala i moje matka, která si s mými partnerkami nesedla. Nebydlím s ní, ani se nevídáme nějak příliš často, ale trefně míněná poznámka na společném obědě dokázala udělat své.

Na té vernisáži však náš vztah s Janičkou nezačal. Já se dost opil a kamarád mě raději posadil na taxíka, abych toho později nelitoval. Slíbil mi ale, že mi sežene na Janu kontakt. Sehnal. Zavolal jsem jí a svými přesvědčovacími triky ji přemluvil ke schůzce. A pak už to šlo ráz naráz. Zamiloval jsem se jak puberťák. I Janě jsem nebyl lhostejný. Bohužel ji stále odrazoval ten věkový rozdíl.

Oťukávání

První měsíce jsme se jen scházeli na pár hodin, chodili jsme po procházkách, do kina, na večeře. K prvnímu sexu došlo až skoro po čtvrt roce. Nepoznával jsem sám sebe, tak rád jsem si na ni počkal. Bylo to úžasné, nepopsatelné. Janička byla fantastická, jemná, něžná. Obdivoval jsem její tělo a zmínil se o tom, jak se mi líbí, že je taková drobná, má krásná malá prsa, štíhlé boky, dlouhé nohy. Zkrátka jsem jí skládal komplimenty, aniž bych tušil, co svými slovy způsobím.

Po našem prvním milování Jana už častěji u mě zůstávala i přes noc, někdy i několik dní. Ke společnému bydlení jsme však ještě nedošli. Mám vlastní byt, Jana bydlí v pronájmu. Několikrát jsem jí nabízel, že se ke mně může nastěhovat, ale zatím vždy odmítla. Prý na to je pořád dost času.

Před nějakou dobou jsem zhruba na dva měsíce odjel na stáž do Států, živím se jako fotograf a tuhle cestu jsem měl domluvenou už dlouho před tím, než jsem Janu poznal. Bylo to těžké loučení. Hodně jsem sám se sebou bojoval a málem nikam nejel, ale je to moje práce a hodně bych své kariéře ublížil, kdybych cestu nakonec odřekl. Janička byla hodně statečná, přesvědčovala mě, že to uteče jako voda.

Pravda, čas utíkal rychle, měl jsem hodně práce i zážitků, takže jsem si ani nestačil všimnout, že se vracím domů. S Janou jsem byl stále v kontaktu, mailovali jsme si, skypovali. Moc jsem se na ni domů těšil a byl jsem rozhodnutý, že ji požádám o ruku. Tak nenápadně jsem jí to i naznačil a ona mi řekla, že má pro mě překvapení.

Překvapení mě šokovalo

Byl jsem zvědavý, dokonce jsem si myslel, že by mohla být těhotná, což by mi udělalo velikou radost. Jenže to, co na mě doma čekalo, předčilo všechno. Jana si nechala udělat nová a mnohem větší prsa. Její vzhled se naprosto změnil, najednou už to nebyla ta krásná dívka, která mě na první pohled svou nevinnou krásou uchvátila, ale sexbomba. Spadla mi čelist, je opravdu nádherná, také se nechala jinak ostříhat. Neskutečně jí to slušelo, na letišti, kam mi přišla naproti, na ni všichni zírali jak na bohyni.

Jenže já to nedokážu ocenit. Najednou mám vedle sebe někoho úplně jiného. Právě tu její přirozenou krásu jsem na ní obdivoval. Takové ženy jsem kolem sebe vídal neustále, proto pro mě Jana byla jakýmsi darem z nebes. Nezměnila se jako člověk, je to stále ta moje hodná dívka, ale navenek vypadá jinak. A mně se protiví ji po těch umělých prsou hladit, líbat je. Chtěl jsem s ní mít děti a představa, že je bude těmi prsy kojit, se mi hnusí.

Nejhorší na tom je, že Jana to udělala kvůli mně, prý aby se mi líbila. Vždyť se kolem mě neustále pohybují krásné ženy s umělými prsy, liftingem apod. Měla pocit, že mi vadí, že má malá prsa, proto si je nechala zvětšit. Padly na to celé její úspory.

Vůbec nevím, co mám dělat. Pere se to ve mně. Miluji ji celým srdcem, ale mazlení a milování s ní mně radost nepřináší. Ona nic netuší, předstírám nadšení, ale už ne to nemám sílu.

Jáchym

Názor odbornice: Je Jana schopna naplnit vaše očekávání?

PhDr. Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 12

Vážený Jáchyme!

Popisujete rok a půl trvající vztah s Janou. Dokud si Jana nenechala udělat nová prsa, vztah působil velmi idylicky. S přítelkyní vás od sebe dělí šestnáct let. Už jen z titulu věkového rozdílu bych čekala, že mezi vámi budou znát téměř generační rozdíly. Jana je v rané dospělosti, poznává a učí se nakládat se skutečností dospělého světa.

Vy jste naproti tomu ve svých čtyřiceti někde jinde, jste dávno kariérně zakotvený, intenzivně přemýšlíte o rodině, rád byste se usadil. Bez ohledu na její nová umělá prsa Jana tuhle Vaši touhu nemusí ještě pěknou řádku let sdílet. Může si chtít užívat života, studovat, budovat kariéru, ochutnávat možnosti toho, že je dospělá.

Domnívám se, že by Vám prospěla individuální psychoterapie, kde byste si ujasnil, co vlastně od života se ženou čekáte. Je Jana schopna tato očekávání naplnit? Co ve Vašich očích ztělesňovala? Co pro Vás symbolizují její nová prsa? Odpověď na tyto i další otázky budou pro Váš další vztah s Janou určující.

PhDr. Magdalena Dostálová

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 4078