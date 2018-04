Příběh Adély: Manželova dcera mě ničí. Mám chuť jí nafackovat

NÁzor psychologa Milá Adélo,

jste v situaci, která není snadná. Dokážu najít pochopení pro vás, pro vašeho manžela i pro Kláru. Rozumím tomu, jak je těžké nechat vstoupit do vaší rodiny někoho dalšího. Pro vás tvoří rodinu nejspíš manžel a Maruška, pro vašeho manžela tam nějak patří i Klára. Může to pro vás být ohrožující. O to víc, že Kláru jste vnímala dříve jinak. Kromě obav a vzteku, o kterých píšete, můžete zažívat i určité zklamání, že současné Kláře nerozumíte. Unést pubertu a vše, co k tomu patří, je těžké pro všechny, ani vlastní rodiče nejsou ušetřeni konfliktů s dospívajícími. Myslím, že je důležité, abyste s manželem mluvila (třeba opakovaně, třeba i v partnerské poradně) o tom, kde jsou vaše hranice, co je pro vás přijatelné, o míře zapojení Kláry do rodiny, jak konkrétně by to pak mělo vypadat, jaká jsou pravidla pro její návštěvy nebo (částečné) soužití. Nemusíte to nechat tak, aby si Klára dělala, co chce, ani jí úplně odmítat. Cesta je někde mezi tím, velkou roli v tom hraje váš manžel, o toho svým způsobem také s Klárou "soupeříte". Klára by zase potřebovala mluvit o svých zklamáních z dospělých, z neustálých změn v životě, ze ztrát, které musela přijmout, pak by možná nebojovala tolik s vámi jako se svou vlastní matkou. Cesta dál je v komunikaci a porozumění, pak se mohou emoce vyjádřit, popsat a odeznít. Když uvidíte, že manžel vás vyslyší, může to snížit váš strach i vztek.

A. Borecký, Psychologie.cz