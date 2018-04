Prezidentský pár stráví Vánoce v Lánech

Štědrovečerní menu bude tradiční: smažený kapr a bramborový salát s jogurtem, který připraví prezident Havel. První dáma má už přichystáno téměř osmdesát dárků pro své nejbližší a přátele.

I ostatní čeští politici prožijí vánoční svátky většinou doma ve společnosti své rodiny. Premiér Miloš Zeman zřejmě pojede na svou chalupu na Českomoravské vrchovině nebo do Krkonoš. Vicepremiér Vladimír Špidla plánuje, že na jeden či dva dny navštíví Vídeň či Berlín. V zahraničí chce přelom tisíciletí strávit i další místopředseda vlády Pavel Rychetský, který by chtěl jet do Francie. Doma v Brně prožije Štědrý den i další sváteční dny ministr obrany Vladimír Vetchý.

Náčelník generálního štábu Jiří Šedivý bude o Vánocích zpívat koledy. Doufá, že letošní Vánoce budou poklidné a že si odpočine po cestě k českým jednotkám na Balkán.

Senátor Václav Fischer stráví Vánoce ve společnosti své matky, sestry a její rodiny. Volné chvíle bude věnovat procházkám po Praze. Na konci prosince odcestuje k moři na Mallorcu. Odborový předák Richard Falbr plánuje tradiční vánoční svátky a těší se především na svá malá vnoučata.