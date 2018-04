Přes internet koupíte všechno. Kondomy i rohlíky

Že se v internetových obchodech leckdy výhodně nakupuje elektronika, mobily, cédéčka nebo sportovní potřeby, je známé.

Chtěli jsme ale vědět, jak se dá z pohodlí domova nakoupit třeba jídlo, drogerie, kosmetika či oblečení. Čas ušetříme každopádně, ale kde ušetříme i peníze?

ESHOPY

S oblečením je to trošku problém. Ne že by neexistovaly eshopy s oblečením, ale trefit se do velikosti není jednoduché. Pokud však některý vyzkoušíte a uděláte si obrázek o tom, jak je zboží šité, neměl by to být problém. Vyhnete se prodírání mezi lidmi a budete mít na vše klid. A stejně jako v kamenných obchodech se dá nenošené zboží vrátit či vyměnit. Můžete sice i ušetřit, ale většinou pak nekoupíte značku, ale plagiát.

"Přes internet si objednávám jen občas oblečení ze zásilkového obchodu, jinak nic jiného," říká Petra, která pracuje jako asistentka. "Nemám k tomu moc důvěru," dodává.

Kromě oblečení můžete on-line nakupovat třeba v lékárně, knihkupectví, květinářství. Koupit si můžete na internetu také kosmetiku, parfémy, klasické drogistické zboží, ale i potraviny a nápoje.

Kosmetiku a zejména parfémy můžete na síti sehnat leckdy mnohem výhodněji než v klasických obchodech. "Parfém si kupuju přes net. Používám už roky jeden a ten samý a na internetu vyjde o víc než pět stovek levněji. Navíc ten parfém nemají v každé parfumerii, takže i ušetřím spoustu času se sháněním," říká sedmadvacetiletá psycholožka Barbora.

Klasické drogistické zboží se na internetu dá taky najít. Můžete si přes "net" objednat od čističe na WC až po kondomy. Ceny se ale většinou o moc od kamenných obchodů neliší, a navíc platíte poštovné.

Na internetu seženete opravdu vše. Otázkou je, jak moc je takový nákup výhodný.

Internetová knihkupectví mají velkou výhodu: lze tam sehnat i tituly okrajové, které už z kamenného obchodu vyřadili. "Občas přes internet kupuji knihy. Většinou nešly jinak sehnat, navíc mě zajímají i ty v angličtině," tvrdí psycholožka Barbora. Její slova potvrzuje i čtyřiadvacetiletý student Michal: "Knížku jsem koupil v eshopu, protože v klasickém knihkupectví nebyla k dostání."

Nákup knih přes internet se vyplatí také u dražších knih či encyklopedií, které se pohybují kolem tisícovky a výš. To pak rozdíl od běžné ceny činí až několik stovek. Zato u průměrně drahých nebo levnějších je to jen pár desítek korun. Když k tomu přičteme poplatek za doručení (40 až 60 korun), je jasné, že nákup jedné knížky za dvě stovky pak vyjde stejně jako v klasickém obchodě. Při nákupu nad určitou cenovou relaci také mají zákazníci doručení zdarma. Každý obchod si však limit určuje sám.

Než se lidé naučí nakupovat v internetové lékárně, bude asi ještě chvíli trvat. Při průzkumu sortimentu, kterého sice bylo víc než dost, jsme zjistili, že cenově vás léky i s dovozem domů přijdou na srovnatelné peníze jako v normálních obchodech. Lékárny však mají v sortimentu i dražší položky, ale ani ty nejsou většinou o mnoho levnější.

Sháníte narychlo květiny a žádné květinářství není po ruce? Můžete je objednat i přes internet a nechat je doručit na danou adresu. V on-line květinářstvích si objednáte od jednoduchých květů až po složité pugéty, svatební kytice nebo květinové koše pro různé příležitosti. Za takové služby si však budete muset připlatit. Poplatky za doručení jsou různé, běžně kolem dvou set korun po Praze. Jak však v jednom obchodě poznamenávají: "Za tuto cenu Vám doručíme jakoukoliv květinu bez ohledu na cenu květiny samotné, tzn. třeba i jednu růži".

Nákup se opět vyplatí jen při rozsáhlejší objednávce, čehož mohou využívat třeba firmy.

Jídlo a nápoje



Je běžné, že na internetu není problém sehnat luxusnější kávu, čaj, vína a další alkohol. Narazili jsme také na obchody specializované na jeden druh potravin (obchod s řeckými specialitami a typickou řeckou zeleninou a sýry, obchod s kořením, kozím mlékem nebo uzeninami).

Nás ale zajímalo, jestli na internetu můžeme v jednom obchodě uskutečnit běžný nákup. Pár takových jsme našli. Zdaleka však nejsou rozšířeny po celé republice.

Jeden se nachází na Lounsku. Najdete zde běžné potraviny a nápoje, a navíc při útratě 450 a více korun mají zákazníci dopravu zdarma.

Další rozšířil svou působnost na Prahu, Ústí nad Labem, Teplice, Děčín, Litoměřice, Opava, Krnov, Bruntál. Rozšíření působnosti je ale vykoupeno tím, že obchod doručuje nákup pouze v jeden určený den v týdnu.

Výhodněji vás tedy na internetu vyjde elektronika, domácí spotřebiče, parfémy a někdy i oblečení a módní doplňky. Zde můžete ušetřit peníze i čas i po zaplacení poštovného či dopravy.

Na stejné nebo podobné ceny se dostanete v obchodech s kosmetikou, knihami, hudbou a někdy i s potravinami. Záleží však, jakou částku zde utratíte.

Všeobecně u věcí, které patří do běžné spotřeby, platí, že drobné nákupy se po zaplacení dopravy moc nevyplatí. Při objednání většího množství ušetříte.

Užitečné odkazy

Rozcestníky se seznamy eshopů

www.apek.cz

www.internetoveobchody.cz

www.internetoveobchody.com

www.onlineobchody.cz

www.shopy.cz

www.e-shopy.cz

Květiny

www.kvetiny-online.cz

www.ekytky.cz

www.kvetinovaposta.cz

www.kvetinydnes.cz

Drogerie

www.drogerieelkup.cz

www.patro.cz (sekce drogerie) (najdete zde téměř vše)

www.vltava2000.cz (najdete zde téměř vše)

www.e-hygiena.cz

Lékárny

www.lekarna.cz

www.lekarna-online.com

www.internetlekarna.cz