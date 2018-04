Překvapivé zjištění: muži jsou romantičtější než ženy

Leonardo versus Bruce

Cestička vysypaná okvětními plátky růží vede k posteli s nebesy. Do vanilkové vůně svíček se line atraktivní hlas Elvise Presleyho. Bouchnutí šampaňského harmonicky zakončuje jeho přesvědčivé Only You...

Pravděpodobnost, že se nám taková romantická představa vyplní, je asi tak veliká, že náš partner dá přednost Titaniku před Smrtonosnou pastí. Počítejme také s tím, že v JEHO kalendáři najdeme spíše vykřičník na nedělní finále play-off než červené srdíčko u 14. února. O to více proto překvapí zjištění nedávné studie, která odhalila, že ten opravdový cit pro romantiku mají ve většině případů muži.

Zamilovat se

Láska na první pohled je například jedna z těch romantických oblastí, ve které muži naprosto vynikají. Je to tak - mluvíme o té stejné iracionální, nepragmatické a bláznivé lásce. "Muži jsou ti, kteří se zpravidla zamilují jako první," tvrdí antropoložka Helen Fisherová z Rutgers University v New Jersey.

Podle zmíněného výzkumu muži také podlehnou lásce mnohem dříve než ženy: po dvacáté schůzce bylo například 43 % zpovídaných mužů přesvědčeno, že svou partnerku miluje, zatímco jen 30 % žen mohlo říct to samé.

Muži zlomeni žalem

Další romantická disciplína, ve které nám muži dávají na frak (což je dost paradoxní přirovnání), se týká počtu posmrkaných kapesníčků použitých po rozchodu. Výzkum, který sledoval 3 000 respondentů, totiž odhalil, že mužům trvá mnohem déle vyrovnat se se skončením vztahu než jejich (bývalým) partnerkám.

Byli to dokonce pouze muži, kteří uvedli, že se přes rozchod nebudou schopni NIKDY přenést. "Muže na definitivní rozluce nejvíce deprimuje skutečnost, že není v jejich silách, aby nastalou situaci změnili," vysvětluje výsledky výzkumu autor Leil Lowndnes.

Navždy spolu

Ještě více bodů v romantickém šampionátu by muži získali za smysl pro závazek. Nedávný celostátní výzkum provedený v USA totiž prokázal, že až v 66 % případech jsou to manželky, které jako první žádají o rozvod. Není to však proto, že by si za to muži mohli vždycky sami.

"Žena jednadvacátého století potřebuje být nezávislá. Často se tak uchyluje k rozvodu, protože ji manželství do jisté míry omezuje," tvrdí známý badatel Ashton Applewhite, který je mimo jiné autorem knihy Proč se ženy rozvádějí.