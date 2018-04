Předvánoční honička může skončit sebevraždou

"Předvánoční stres vyvolává negativní reakce. Vyčerpaní lidé nejsou naladění vstřícně a proto na Vánoce dochází v mnoha rodinách k vážným konfliktům. To pak vede k pokusům o sebevraždu nebo k následnému rozvodu. K sebevraždám dochází i ze stresu z osamělosti. Všichni lidé by měli při přípravách na Vánoce být velmi opatrní," řekl Jan Cimický tiskové agentuře Korzo.



Známý lékař lidských duší tvrdí, že lidé by ke konci roku měli snížit tempo. Za zbytečné pokládá přehnané gruntování domácností a spíže nacpané jídlem.



" Je nesmyslné, aby hospodyňky v třeskutých mrazech umývaly okna a po nocích vyráběly sváteční pochoutky. Doma nemusí být za každou cenu dvacet druhů cukroví. Nemusí být vůbec žádné. Lidé se tak nesmyslně stresují a to se nakonec může obrátit proti nim. Může jim to nakonec pokazit vyvrcholení svátků, Štědrý večer. Člověk by se neměl posadit pod stromeček s vyplazeným jazykem a tam se pohádat s ostatními stejně vystresovanými členy rodiny," upozornil psychiatr.



Vánoční stres je už mazi psychiatry běžným termínem. Jan Cimický tvrdí, že lidé by se měli řídit příkladem svých předků.



"Vánoce by měly být svátkem harmonie a klidu. Už od dob Keltů signalizovalo období kolem nejdelší noci v roce jakousi sebereflexi, ponoření se do hlubších věcí, na které není čas jindy. Tento zvyk později převzaly všechny kultury a civilizace v Evropě. Naši předci byli velmi moudří," usmál se lékař.