Předškoláci z venkova preferují maso a brambory

Docentka Slávka Fraňková spolu se svým týmem prováděla výzkum vztahů výživy, tělesného a duševního vývoje u malých dětí. Bylo vybráno 12 pražských a 26 mimopražských mateřských škol. Rodiče (po poradě s dítětem) třídili 90 vybraných jídel podle oblíbenosti.

Výzkum ukázal, že silnější děti nemají rády luštěniny, ale dávají přednost jídlům s bílkovinami (sýry, maso, uzeniny). Rozdíly v preferencích se vyskytly i mezi pohlavími: Dívky uvedly větší zájem o zeleninu než chlapci. Ti uváděli větší oblibu v tucích než děvčata. Zajímavý je i vliv lokality – venkovské děti prokázaly vyšší preferenci masa a brambor.

Děti ve věku pěti až šesti let se rychle vyvíjejí. Za rok vyrostou o 4 až 6 centimetrů, přiberou o 2 až 3 kilogramy. Aby mohly správně růst, potřebují stále více energie. Pro předškolní výživu jsou velmi důležité kvalitní bílkoviny, které najdeme v mléku, sýru, vejcích a mase. Nezapomínejme ani na přísun železa, vápníku a vitaminů.

Děti napodobují dospělé

Kdo ovlivňuje dítě v tomto věku? Nejvíce rodina. Svou úlohu zde ale plní i mateřská škola. Předškolák zatím neumí rozhodnout, co je pro jeho zdraví prospěšné. Učí se nápodobou. Jeho stravovací návyky jsou odrazem zvyků v rodině, ve které vyrůstá. Využijte tuto dobu, abyste vštípili svým potomkům správné zásady zdravé výživy.

Jídlo rozdělujeme předškolákům do pěti až šesti dávek. Z toho tři jídla by měla být větší (snídaně, oběd a večeře), ostatní menší (svačinky, přesnídávka). Významnou měrou by se na jídelníčku měly podílet mléčné výrobky. Denně by jich dítě mělo sníst alespoň čtyři porce. Dětský jídelníček by dále mělo tvořit maso (drůbež, králík, hovězí, ryby), vejce, ovoce a zelenina, těstoviny, rýže, brambory, obilniny. Z kuchyňské úpravy je pro děti nejvhodnější vaření, dušení, zapékání a pečení.

Obyčejná voda bez bublinek je pro děti (a nejen pro ně) samozřejmě nejlepší. Ale děti v tomto věku už poznaly i jiné chutě a vodu většinou samy nevyhledávají. Chutnají jim sladké limonády a další nezdravé nápoje. Můžete ale najít kompromis! Zkuste nabídnout dětem ředěné ovocné džusy, bylinkové čaje, mléčné nápoje. Pitný režim je důležitý – předškolák by měl vypít přes litr tekutin denně.



Odpovědnost za stravování

Maminky dětí, které navštěvují mateřské školy, mají situaci ulehčenou. Jídelny ve školkách se řídí přísnými pravidly týkajících se přípravy jídel a děti dostanou vše, co pro správný růst potřebují. Rodiče mají možnost sledovat jídelníček a připravit večeři tak, aby dětem doplnili i potraviny, které přes den ve školce nejedli. Může se stát, že děti některá jídla nebudou znát a nebudou je chtít ani ochutnat. Berte to jako příležitost pro dítě poznat nové chutě a úpravy pokrmů.

Protože předškolák už se začíná aktivně zajímat o to, co jí, respektujte i jeho přání a volbu. Nechte ho samostatně určit, co by chtěl jíst, kolik jídla zvládne a kdy má dost. Samozřejmě v rozumných mezích. Naučí se tak o jídle přemýšlet a být zodpovědný za svoje zdraví.