Přechod u muže: pokles libida, poruchy erekce a mladší partnerka

Muži intuitivně cítí, že síly ubývají a výkonnost klesá. Než aby fakt racionálně zpracovali, hledají důkazy, že tomu tak není. „Mladší ženou si dodávají sebevědomí a ujišťují se tak, že jsou stále atraktivní a ještě nepatří do starého železa. Vedle mladší partnerky si připadají sami mladší a tím tak podvědomě zahání a potlačují strach ze stárnutí,“ vysvětluje sexuolog a gynekolog Pavel Turčan.

Podle lékaře patří k příznakům mužského přechodu pokles fyzické, psychické i sexuální výkonnosti, pocit ztráty energie či chuti do života, sklon k depresím, náladovost, nervozita, nespavost, podrážděnost... „Projevy jsou velmi individuální. U někoho skoro nic nepoznáte, na druhém je to vidět až příliš,“ tvrdí gynekolog a dodává, že na rozdíl od žen nastupuje u mužů přechod pozvolněji. „Sexuální život v přechodu a po něm závisí také na celé řadě onemocnění, kterými v tomto období značná část lidí trpí.“

Penis indikuje cévní choroby

V oblasti sexu se andropauza projevuje poklesem sexuálního apetitu a ještě častěji poruchou erekce. „Nejčastěji se erekce dostaví, ale nevydrží dlouho. Setkáváme se však i s případy, kdy se erekce buď nedostavuje vůbec, nebo je velmi slabá,“ vysvětluje odborník.

Erekce je závislá i na celé řadě dalších faktorů, z nichž má v tomto období asi největší význam pokles testosteronu a zhoršená funkce cév. S věkem a v závislosti na životním stylu, který muž vede, se v jeho cévách usazují pláty cholesterolu a jiných látek, což zhoršuje prokrvení. A pokud tomu tak je, cévy v penisu to většinou odnesou jako první. Důvod je podle lékaře prostý.

„V penisu jsou cévy koncového charakteru, stejně jako i cévy na srdci. Jenže ty srdeční mají v průměru tři až pět milimetrů, zatímco ty penilní mají jen kolem jednoho milimetru, takže problém je postihne jako první. Poruchy erekce proto nemusejí znamenat jenom určitou nepohodu, ale mohou být i varovným příznakem toho, že muži do tří až pěti let hrozí infarkt myokardu. Proto je vhodné pokles erekční schopnosti nebrat na lehkou váhu a nesmiřovat se s tím, že to patří k věku,“ varuje sexuolog Turčan.

Schopnost erekce oslabuje také pokles testosteronu. Hormonální změny vedou u mužů k náladovosti se sklonem k depresi.

Co můžeme udělat?

Jak známo, problémům v partnerství můžeme předcházet péčí o vztah. Těm zdravotním pak správnou životosprávou: aktivní pohyb, nekouřit, dodržovat pitný režim a preferovat stravu bohatou na zeleninu a nenasycené tuky.

Pro lepší pocit a snazší vyrovnávání s přibývajícím věkem, chybějící energií a chutí do života mužům odborníci doporučují přírodní preparáty typu Sarapis pro muže či Ženšen forte plus. „Nemají vedlejší účinky a je vhodné je užívat dlouhodobě,“ říká Turčan.