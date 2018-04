Prázdniny jsou za humny. Jak si je užít ve zdraví?

Nemoc z toulavých bot

Patříte k těm, kteří se v létě nevyzují z pohorek? Pak asi víte, co je to mykóza. Červená svědící, pálící a olupující se pokožka mezi prsty a na ploskách nohou u nás trápí čtvrtinu populace a můžete ji,chytit’ nejen v neprodyšných botách, ale třeba i u bazénu či ve fitku. Mykózu způsobují houby, na něž platí jen protiútok (zkuste například fungicidní přípravek Lamisil Dermgel, který je volně prodejný v lékárnách).

Bezpečně v autě

Od 1. července začne platit novela zákona o provozu na silničních komunikacích, která ukládá povinnost používání dětských zádržných systémů v autech na všech typech silnic včetně nejzastrčenějších okresek. Norský výrobce proto přichází nejen s novým modelem dětské sedačky BeSafe iZi Combi pro děti od narození do 4 let se zabudovanou bezpečnostní vzpěrou, boční ochranou a možností nastavení pěti poloh, ale i s novinkou pro nastávající maminky. Bezpečnostní pás pro těhotné BeSafe Pregnant Belt lze použít v každém autě s funkčními trojbodovými pásy.

Chůzí proti rakovině prsu

I vy můžete přispět na boj proti této zákeřné nemoci. Třeba tím, že se zúčastníte už 6. ročníku Avon pochodu proti rakovině prsu, který startuje v sobotu 10. června v poledne u metronomu na pražské Letné a jehož cílem jsou Žluté lázně v Praze-Podolí. Akce začne v 10 hodin vystoupením skupin Bůhví, Samba Bandu a dalších. V cíli budou od 14 hodin zpívat a hrát Lucie Bílá, Pavel Šporcl či Monika Absolonová. Tam také proběhne slosování účastníků o hodnotné ceny. Výtěžek akce věnuje firma Avon na boj proti rakovině. Více ZDE.

Náplast ve spreji

I při sebevětší snaze se občas stane, že si při letním sportování přivodíme silniční lišej nebo oděrku či bouli. Proto se hodí přibalit do batůžku,tekutý’ obvaz Akutol, který ránu nejen dezinfikuje, ale chrání ji i před znečištěním, nebrání jejímu hojení a je odolný vůči vodě.

Před dalekou cestou

Podle údajů Českého statistického úřadu se ročně vydává do vzdálených krajů kolem 800 tisíc našinců. Abyste si z cest dovezli jen milé vzpomínky, nikoli exotické choroby, vyplatí se věnovat před dovolenou čas přípravě včetně konzultace se specialisty na cestovní medicínu. Jestli bychom neměli na něčem šetřit, pak je to cestovní lékárnička, očkování a pojištění léčebných výloh. Jaké očkování je pro zemi, do které se chystáte, povinné nebo doporučené, se dozvíte ZDE, ZDE, nebo ZDE, další informace ZDE , ZDE, nebo ZDE.

Než vyjedete za sluncem

Pro svou pleť a pro své zdraví můžete udělat ještě víc, než se jen natřít opalovacím krémem nebo mlékem s vhodným faktorem. Beta-karoten užívaný v dostatečném předstihu před opalováním pomáhá pokožce vytvářet více pigmentu, takže lépe zhnědne a má menší sklon ke spálení. V lékárnách a prodejnách se zdravou výživou je k dostání buď samotný ve formě kapslí, nebo dohromady s jinými látkami. Například kombinace beta-karotenu s pupalkovým olejem a vitaminem E zvyšuje jeho využitelnost a chrání buňky před poškozením volnými radikály, navíc přispívá ke tvorbě vitaminu A nezbytného pro posilování imunity.