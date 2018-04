Pravidla randění pro svobodné matky

Opustil vás, rozvedli jste se, nebo jste zůstala sama s dětmi z jiného důvodu. Podstatné je, že teď se vize vašeho partnerského a v podstatě i společenského života smrskla na školní besídky a odpolední kávu s kamarádkou.

Nedokážete si představit, že byste jako svobodná matka mohla mít ještě někdy rande, nebo dokonce narazit na chlapa, který by vás zajímal a zároveň dokázal vyjít s vašimi dětmi? Nezoufejte, rozhodně s těmito starostmi nejste sama.

Podle statistik se v České republice rozvádí téměř každé druhé manželství a status svobodné matky už dávno nepředstavuje společenské stigma. Je však pravda, že coby žena se závazky budete mít při randění poněkud ztížené podmínky. Nabízíme vám několik tipů, jak zvládnout kombinaci svobodná matka a rande:

Mluvte pravdu

Vám jako matce je jasné, že nejste ani zdaleka paní svého času. Můžete si stokrát naplánovat schůzku, ale chřipková epidemie ve školce váš program změní od základů. Tento handicap vám však může zároveň posloužit jako test vašeho partnera. "Ve vztahu, do nějž jeden z partnerů vstupuje s dětmi, je víc než v jiných případech důležitá tolerance a respekt," říká pražská psycholožka Marcela Vojířová. "Jestliže váš potenciální partner není schopen pochopit, že se musíte nejen v časovém harmonogramu přizpůsobovat svým dětem, jde o znak nezralosti, která vylučuje funkční vztah."

Podařilo se vám smluvit si rande a skutečně se sejít? V žádném případě nic nepředstírejte ani nezatajujte. "Relativně častou chybou, které svobodné matky dělají, je předstírání neexistence závazků. Osobně se domnívám, že jde o důsledek pocitů viny z toho, že si vůbec smluvily schůzku. I přes emancipaci a pokrok stále panuje vžité přesvědčení, že by se matka měla věnovat téměř výhradně svým dětem. Randící maminka tak může mít pocit, že pokud přizná na rovinu svůj stav, přiznává tak zároveň i své selhání. Respektive, že se případný partner bude domnívat, že by byla špatnou matkou jeho dětí," domnívá se psycholožka.

Do hry také zcela jistě vstupuje obava, aby se muž nezalekl závazků a zodpovědnosti. Jenže pokud se domníváte, že se nic nestane, když pravý stav věcí přiznáte o něco později, velmi se pletete. Muž se bude cítit podvedený a bude logicky přemýšlet, co dalšího jste mu zatajila a na jaké překvapení se má ještě připravit.

Odřízněte děti

Stejným pravidlem se řiďte i v případě, že se váš společník zeptá na otce vašich dětí. Nelžete, ale nezasvěcujte ho do detailů. Pokud jste se s bývalým manželem rozešli ve zlém, zkrátka řekněte, že se spolu nestýkáte a nevycházíte dobře, ale tím skončete. Jednak nikoho nezajímají vaše nářky, jak vaše manželství rozložila expanzivní tchyně, a navíc si tak váš společník udělá představu, jak byste v případě neúspěchu mluvila o něm.

Do detailů nezabíhejte ale ani v případě, že se hovor stočí na vaše děti. Je jasné, že jsou pro vás tím nejdůležitějším na světě, ale náplní romantického rande by se skutečně nemělo stát prohlížení rodinných momentek, které máte uložené v mobilu. Pokud budete detailně popisovat, jak báječně hraje váš syn fotbal a co všechno o něm říká jeho trenér, váš společník se bude v lepším případě nudit.

Se svým hlídáním se domluvte, že vám budou volat pouze v nezbytných případech. Zabráníte tak tomu, že vám v průběhu večeře zazvoní osmkrát telefon, aby vám babička sdělila, co roztomilého zrovna provedlo vaše dítě.

Muž versus děti

Schůzka proběhla úspěšně, dokonce jste ji několikrát zopakovali a teď přišel čas vzít nového partnera domů. "Než partnera poprvé představíte svým dětem, měla byste si být jistá, že půjde o dlouhodobou záležitost. Pro děti jakéhokoli věku je velmi náročné a stresující vyrovnat se s odchodem svého otce a přijmout nového partnera své matky. Časté střídání mužů ve vaší domácnosti je potom může významným způsobem poznamenat," varuje psycholožka.

Ujasněte si proto, co vlastně od svého partnera očekáváte. Jde vám o nezávazné pobavení? Berete ho jako kamaráda, nebo hledáte pro své děti náhradního otce? Podle toho také zvolte styl představení (jinak budou děti vnímat společnou nedělní procházku a jinak snídani s mužem, který se vynoří z vaší ložnice) i požadavky, které na něj máte (velmi důležité je například stanovit pravomoci, které bude váš partner mít k vašim dětem).

"Nejdůležitějším pravidlem je však trpělivost," upozorňuje Marcela Vojířová. "Netlačte ani na jednu stranu a dejte čas svému novému partnerovi i dětem, aby si na sebe zvykli. Jde o náročnou situaci pro všechny zúčastněné, nepředpokládejte proto, že všechno půjde hladce a do týdne vytvoříte šťastnou a spokojenou rodinu. Mějte neustále na paměti, že vztahy se musí vyvíjet a některé problémy s nimi spojené může vyřešit skutečně jen čas a trpělivost."