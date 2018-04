Proč vás nikdy neposlouchá a další kruté pravdy o mužích

Mnohá z tajemství mužského světa odhaluje známý psycholog Tomáš Novák ve své nové knize Na co se ptají ženy o mužích, která je zároveň jakýmsi ohlédnutím za čtyřiačtyřiceti lety praxe tohoto partnerského poradce.

Jak sám autor upozorňuje, každý muž a každá žena jsou jiní, a tak je vhodné brát jeho odpovědi především jako osobní pohled a podnět k zamyšlení, možná dokonce k pousmání. "V poradenství platí: Nevíte-li, zda se smát, nebo plakat, volte to první," doporučuje Tomáš Novák.

Ze stovky otázek a odpovědí, které odborník na partnerské problémy v publikaci nabízí, jsme vybrali pět skutečně ze života. Možná vám budou některé povědomé.

1. Proč muž nikdy neposlouchá, co mu říkáte?

Pokud máte někdy při komunikaci se svým mužem pocit, že mluvíte do dubu, nejste v tom sama. Žen, které cosi nutí pomocí záludných kontrolních otázek zjišťovat, jestli jejich partner vůbec vnímá, co mu sdělují, je dost. A mnohé z nich v minulosti hledaly radu i u zkušeného partnerského poradce Tomáše Nováka.

"Muž neposlouchá, co říkáte, především proto, že ho to nezajímá," vysvětluje poněkud cynicky psycholog. To podle něj ovšem nemusí nutně znamenat, že ho nezajímáte ani vy. Jen vás prostě "vypnul", podobně jako líný člověk vypne v televizi třeba pořad o cvičení.

2. Proč má muž obvykle výhrady k vašim kamarádkám?

"Muže těší, pokud jej partnerka respektuje a obdivuje," nikoli překvapivě uvádí Tomáš Novák. "Jeho sebevědomí však bývá ještě labilnější, než jak vypadá na první pohled." Proto není divu, že kamarádky své ženy (vcelku oprávněně) podezírá, že ho hodnotí přinejmenším realisticky nebo dokonce kriticky.

Navíc je známo, že příklady táhnou, což některé muže nenechává v klidu. "Statisticky vzato, v běžném souboru kamarádek bude některá rozvedená, jiná nevěrná, další rozhazovačná či náročná. Naopak počet zcela nenáročných světic, sedících v koutě, plně se ztotožňujících s mužskými požadavky, se limitně blíží nule," upozorňuje psycholog.

3. Proč se muž nikdy neprobudí, když vaše miminko pláče?

Možná jste to zažila sama. Ať je den, nebo noc, váš partner nerušeně odpočívá na gauči či v peřinách, zatímco se z dětské postýlky ozývá něco mezi cirkulárkou a startujícím letadlem. Zatímco jindy jej probudí i zašustění vaší saténové noční košile, kojencův tatínek navzdory decibelům spí dál.

"On by se jistě probudil, kdyby to bylo třeba," komentuje situaci partnerský poradce a má hned po ruce logické vysvětlení: "Pokud ovšem deleguje pravomoc vstávat k dítku na jeho matku, pak v souladu s manažerskými poučkami nechce do již předané kompetence zasahovat."

Potenciální argument o hlubokém spánku je podle něj relevantní snad jen v případech těžkého obluzení alkoholem či jinými drogami. I při útlumu mozkové kůry zůstávají totiž bdělé takzvané strážné body, které zajišťují možnost probuzení. "Je ovšem třeba chtít, respektive probuzení považovat za důležité," podotýká Tomáš Novák.

4. Co vlastně muži očekávají od trvalého vztahu?

Myslíte, že je to romantické souznění duší, možnost podělit se s větším počtem lidí o výplatu či šance naučit se přebalovat, zopakovat si násobilku a dozvědět se, kdo je to Justin Bieber? Tak se vraťte zpátky na zem nebo k četbě románů z edice Červená knihovna.

Zkušený partnerský poradce se v tomto bodě odvolává na kapacitu z oboru, profesora Kratochvíla, který popsal typická mužská očekávání takto:

1. jídlo a pocit domova (uvařeno a uklizeno)

2. sex, kdykoliv se mu zachce (pozor není to moc nebo málo, jen kdykoliv bude chtít)

3. stálý obdiv - pochvala za jeho "hrdinské" činy v práci i v rámci pomoci doma

4. nezatěžovat starostmi.

Je nutné něco dodávat?

5. Proč muži v neděli utíkají od rodiny na fotbal?

I ten nejskalnější rodinný typ má někdy okamžiky, kdy si potřebuje od rodinné pohody odpočinout. K tomu ještě doktor Novák přidává možnost neurotické deprese ve smyslu takzvané nedělní neurózy. Ta prý souvisí s palčivými otázkami po smyslu života, které "kotel" diváků na fotbale alespoň na chvíli přehluší. A když k tomu přidáte ještě možnost dát si pivo a buřta, aniž by vám někdo říkal, že je to nezdravé, tloustne se po tom a stojí to moc peněz, pak není co řešit.

Mimochodem, nemusí jít jen o fotbal, ale k dobru se počítají i rockové koncerty, schůze chovatelů exotického ptactva nebo cyklistické túry do hor s partou kamarádů. "Suma sumárum jde o jakýsi ostrov svobody v moři očekávání a povinností," uzavírá partnerský terapeut.