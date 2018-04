Pozor na předsevzetí: ode dneška už ani kousek čokolády!

Určitě to také znáte. Celý rok jste různě hřešili a na Silvestra vás začalo žrát černé svědomí. A pod vlivem ostatních si nějaké to předsevzetí také dáte, přestože by vás to třeba jinak ani nenapadlo.

"První leden je nesporně v něčem zvláštní. Zvyšuje se totiž riziko, že si nějaké to předsevzetí skutečně dáme. Na vině je jednak tradice, jednak již zmíněná ´nákaza´ a roli může hrát i jistá posilvestrovská bezbrannost, kdy člověk v kocovině sám sobě slíbí i nemožné," říká o novoročních předsevzetích psycholog Petr Šmolka.

Jak je ale dodržet, když je před vámi tolik pokušení? Jak můžete odolat přípitku nebo tomu skvělému jídlu na narozeninové oslavě někoho blízkého? A když už jednou předsevzetí porušíte, těžko se k němu pak vracíte.

Navíc pokud o svém předsevzetí nejste tak docela přesvědčeni a dali jste si ho jen proto, že si ho dávají všichni, pak také s úspěchem příliš nepočítejte. Hlavní je při něm totiž vůle něco změnit.

Něco změnit můžeme kdykoli

Psycholožka Barbora Dvořáková upozorňuje i na to, že pokud opravdu chceme něco změnit nebo zlepšit, nemusíme čekat na první leden. Začít cvičit můžeme klidně v září. Tradice a vliv okolí však působí dostatečně psychologicky a my pak máme pocit, že naše rozhodnutí má pak větší váhu.

Úspěchu se můžeme dočkat i tehdy, když si nebudeme klást neproveditelné úkoly. "Nereálné cíle se plní těžko. Většinou také chceme něco změnit razantně, a právě to je pro člověka nejtěžší. Lepší je dojít k cíli pozvolnými změnami," tvrdí Barbora Dvořáková.

Pokud si tedy řeknete, že MUSÍTE zhubnout třeba dvacet kilo, pravděpodobně se vám to nepodaří, protože k výsledku se budete dostávat velmi pomalu. Je lepší říct si třeba, že se POKUSÍTE.

Je také dobré své předsevzetí zkonkrétnit, takže si raději řekněte, že shodíte půl kila až kilo každých čtrnáct dní. Pak lépe vydržíte.

Povolte si malé hříchy

Dalším důvodem, proč u předsevzetí nesetrváme, je někdy až nesmyslná striktnost. "Jakékoli selhání je pak pro nás signálem marnosti. Pokud se někdo rozhodne hubnout a dá si předsevzetí, že už nikdy nepozře ani kousek čokolády, pak jeden slupnutý čtvereček vnímá jako totální kolaps. ´Nic nemá cenu, zase jsem selhala, proč se vlastně o něco snažit?´ říkáme si pak. Chceme-li vydržet, pak bychom na sebe měli být trochu laskavější a připustit, že jedno či občasné selhání nemusí být ještě projevem totální fraktury vůle," říká Petr Šmolka.

Abyste svým předsevzetím dostáli, je také dobré říci o nich ostatním lidem ve vašem okolí. Budete mít potom větší pocit zodpovědnosti a okolí vás také bude moci kontrolovat nebo upozorňovat na neplnění.

A je vůbec k něčemu si předsevzetí dávat? "Přes uvedené výhrady ano. Třeba k tomu, abychom si uvědomili, co bychom na sobě chtěli změnit. Budeme-li je tedy brát jako podnět k sebereflexi, pak smysl nepochybně mají," dodává Šmolka.

Anketa

"Předsevzetí si dávám. Většinou se týkají učení a toho, že budu cvičit. Ale moc dlouho mi odhodlání nevydrží, asi měsíc až dva. Prostě mě to přestane bavit. Hlavně to učení."

Klára Svitáková, Benešov u Prahy

"Loni jsem si dala předsevzetí, že zhubnu a že si váhu udržím. Ale věděla jsem, že je nesmysl si předsevzetí dávat od ledna, protože bylo zkouškové a nemohla jsem cvičit, takže jsem si novoroční předsevzetí dala od února a podařilo se mi ho dodržet až dodnes. Chodím cvičit 4x týdně a váhu jsem si i s povoleným vánočním ‚obžerstvím‘ udržela. Předtím jsem si obvykle dávala podobná předsevzetí, většinou že budu hodnější na lidi."

Eva Kvasničková, Dvůr Králové

"Předsevzetí na Nový rok si většinou nedávám. Myslím si, že rozhodnutí nevydrží, pokud si ho dáváme jen kvůli tomu, že je Nový rok. Podle mě by měl v rozhodnutí něco změnit hrát roli nějaký silnější stimul, než jakým je přelom roku."

Michal Osoba, Praha

"Vlastně jsem si letos žádné předsevzetí nedal, ale můžu snad začít i o něco později. Chci se vyvarovat hloupých a naivních chyb. I když to je takové předsevzetí nepředsevzetí..."

Lukáš Žák, Praha