Potřebujeme milionáře, říká učitelka z mateřské školy

Problém začíná už v mateřských školkách. Učitelka v roli hledačky talentů rozvíjí dovednosti a může zasít semínko zájmu, které dítě nasměruje na celý život.

Kromě toho, na rozdíl od učitelů na vyšších stupních, nesmí pustit svých 24 až 28 capartů z očí. Pokud by se někomu něco stalo, je to na ní. Vedle lékařů zachraňujících životy je její povolání jedno z nejdůležitějších vůbec.

Sen o emancipaci

"Práce mě úžasně baví, plat mám 14 tisíc hrubého," svěřila se sedmačtyřicetiletá paní Helena L. z Českého Krumlova. "Kdo by šel za takové peníze učit do mateřské školy, kde je taková zodpovědnost?"

Tabulkové platy učitelů, ani těch v mateřských školách, však ošálit nelze. Při nejnižším možném vzdělání, což je vyšší odborná pedagogická škola, dostane absolventka nástupní plat 11 170 korun hrubého. Pokud vystudovala vysokou školu, poskočí v tabulkách do vyšší platové skupiny a dostane při nástupu o 950 korun víc. Také má víc povinností - podílí se na koncepci vzdělávacího programu školy.

Nicméně na hypotéku na byt může bez milionáře opravdu rovnou zapomenout. Sen o emancipované a soběstačné ženě skončí u rodičů proměnou dětského pokojíčku, eventuálně na co nejlevnější ubytovně.

Vždyť si jenom hrají

Práce s dětmi mladou učitelku zpočátku zcela naplňuje. Baví ji, je šťastná a leccos dokáže překousnout. S dětmi tráví jednatřicet hodin týdně, dalších devět se věnuje přípravě a vzdělávání. "Pracovní doba se dělí na přímou a nepřímou, všechny hodiny musíme evidovat," vysvětluje ředitelka mateřské školy v pražské Tróji Zdeňka Bejčková.

"Mám dvě děti, obě studují na gymnáziu, ale sama bez manžela bych s penězi nevyšla. "Jsme na něm závislí," připouští učitelka Soňa N. ze Stodůlek. "Kdyby nás neživil, musela bych dělat něco jiného, i přesto, že mě práce s dětmi ohromně baví. Přiznávám se, že již mnohokrát jsem o změně zaměstnání přemýšlela. Asi bych zkusila vést různé placené výtvarné a keramické kurzy. Vydělala bych si víc a domů bych chodila s čistou hlavou, zatímco teď stále přemýšlím o programu na další den," líčí svou situaci Soňa, která se setkává i s názorem, co prý že si stěžuje, když si celé dny jen hraje. "Tu velkou zodpovědnost si někteří vůbec neuvědomují."

Šťastné, ale závislé

Podle Magdaleny vyřeší beznadějnou situaci učitelek jedině pracháči. "Čím dřív si to každá uvědomí, tím lépe," žertuje, ale napůl s vážnou tváří. Sama zatím přítele nemá a materiální zázemí nápadníků ji pochopitelně zajímá. Perspektiva učitelek v mateřských školách je totiž žalostná. Podobně jsou na tom ovšem i jiné důležité profese jako zdravotní sestry, ale také prodavačky, úřednice, asistentky... Radost z práce vykupují závislostí na bohatém partnerovi.

"V mateřské škole může mít padesátiletá učitelka maximálně 16 810 hrubého, s vysokou školou pak 18 250 korun," potvrzuje bídu Eva Popelková, ředitelka MŠ v Praze 3. Podle ní jsou navíc problémy s dovolenými.

"Máme nárok na osm týdnů, a přitom školy musí zajistit prázdninový provoz. Stav je neřešitelný, protože učitelky si nemají kdy volno čerpat. Školky totiž nemají jarní ani vánoční prázdniny. A to ani nemluvím o hodinách, které učitelky stráví na úkor vlastní rodiny s dětmi, jejichž rodiče si je zapomenou včas ze školky vyzvednout," vypočítává další povinnosti Popelková. "Do toho ještě občas dostaneme od rodičů vyhubováno," doplňuje Bejčková. "Někteří rodiče nás totiž považují za služby se vším všudy a dokáží nám práci pěkně otrávit."

S nimi se shoduje i učitelka Soňa. "Hodně lidí má dojem, že školka zastoupí rodinu. Mají za to, že naučí děti všechno, na co rodina nemá čas. Děti začínají chodit do školky už ve dvou letech, neumí samy jíst, pít, často mají plínky. Dětí ve třídě je hodně, mívají poruchy chování, jsou těžce přizpůsobivé, často i agresivní. Opečovávat tyhle drobky, nahrazovat jim mámu a ještě plnit vzdělávací program je opravdu hodně vyčerpávající. A to všechno za pár korun."