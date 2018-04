Postelové scény aneb jak ho dostat do peřin

Chvála rituálu

Potomek, který ještě před chvílí padal únavou, je najednou plný energie a chce dělat všechno, jen ne spát. Víte, jak na něj?

Máte malé dítě a nechcete, aby vaše večery v následujících několika letech vypadaly jako ty nejdrsnější záběry ze seriálu Chůva v akci? Tak zaveďte uspávací rituály hned odmalička. "Já syna koupu a ukládám ke spaní každý večer přibližně ve stejnou dobu. Přeříkám mu Polámal se mraveneček a jdu. Už si na tenhle rituál tak zvykl, že usíná pravidelně několik minut poté, co ho položím do postýlky," prozrazuje svou metodu Bára Veselá, matka ročního Denise. I podle pediatrů je nejlepší spojit večerní ukládání s něčím pro dítě příjemným, třeba se sledováním večerníčku, čtením pohádky nebo zpíváním ukolébavky.

Za jeden provaz

Velmi důležité přitom je, aby rodiče tvořili sehraný tým a nikdy nejednali jeden proti druhému, i kdyby to bylo v dobré víře. Jestliže tedy chcete, aby vaše dítě chodilo spát se slepicemi a bez řečí, není možné, aby poté, co maminka oznámí: "Vyčistit zuby a spát!" vytáhl táta badminton se slovy: "Jasně, ale ještě si s Tondou venku trochu pinknem..."

Důsledně také trvejte na stanovených pravidlech - když se řekne, že se jde spát, tak se jde spát. Byly-li všechny fyzické i psychické potřeby dítěte uspokojeny, nenechte se donekonečna vydírat požadavky jako "pít", "jíst" nebo "čůrat".

Čemu se při uspávání vyhnout Nedůslednosti – když řeknete, že se jde spát, nenechte se "ukecat"

Vyhrožování – neříkejte "jestli okamžitě neusneš, zavolám čerta" ale raději "hezky se vyspi a ráno spolu podnikneme něco báječného"

Nenahraditelnosti – pokud dítě usne jedině tehdy, když ho držíte za ruku nebo hladíte po hlavě, šijete si bič sami na sebe

Medikamentům – každé dítě nakonec usne, raději mu povídejte pohádku, než abyste ho krmili zázračnými "uklidňujícími" sirupy

Vzduch čistý

Pro zdravý a klidný spánek (nejen) dětí je nezbytné, aby byla ložnice dostatečně vyvětraná a vytopená tak akorát (když vám drkotají zuby při čtení pohádky, je něco v nepořádku stejně tak, jako když vám teče čůrek potu po zádech).

Některé děti, zejména ty menší, mají strach ze tmy, proto je dobré nechat třeba svítit lampičku nebo noční světýlko do zásuvky. Těžké tmavé závěsy se do dětského pokojíku nehodí, ráno se bude potomkovi lépe vstávat v místnosti, kterou postupně zalije lehce filtrovaný sluneční svit, než v zatemněné kobce.

Kromě vzduchu by také mělo být přiměřeně "čisto" v potomkově hlavě – nejméně půl hodiny před odchodem do postele by měl přestat dovádět, sportovat, sledovat akční filmy nebo hrát počítačové hry.

Kdo nespí, jako by jedl

Spánek je pro dítě důležitý nejen kvůli načerpání ztracených sil, ale třeba také proto, aby nezačalo přibírat na váze. Podle některých výzkumů totiž nedostatek spánku v dětském věku může působit na mechanismy v organismu, které mají na starosti regulaci chuti k jídlu a hospodaření s energií. Takže ponocujícím dětem hrozí nejen obezita, ale také další civilizační nemoci jako diabetes nebo poruchy činnosti srdce.

Jak se nedostatek spánku projevuje v praxi? Nevyspalé děti mají problém vůbec se udržet na nohou a sledovat výklad ve škole, natož aby se ještě zdravě hýbaly. Navíc únavu zahánějí sladkostmi, které jim dodávají rychlou energii a taky kila. Obzvláště citliví na nedostatek spánku jsou pak teenageři, protože jim noční odpočinek pomáhá vyrovnat se se změnami, jimiž jejich organismus právě prochází. Podle lékařů bychom proto měli být shovívaví ke svým náctiletým dětem, které chtějí o víkendu vyspávat téměř do oběda. Nejsou líné, jejich tělo si to žádá, zejména když denně vstávají do školy třeba v půl sedmé.

Jak dlouho má spát?

Každý člověk má jinou potřebu spánku, ale dítě školou povinné by mělo prospat denně minimálně osm hodin. Ještě větší potřebu spánku mají pak batolata a předškoláci. Podle autorky knihy Vaše dítě ve věku od 1 do 3 let (vyd. Portál) Anne Bacus spí například děti kolem druhého roku obvykle 12 až 16 hodin denně včetně spánku po obědě. Ne vždycky je ale snadné dostat je do postele. Vždyť kolem kolem 70% dětí má občas problémy s usínáním a 10 až 20% návštěv u dětského lékaře nebo psychologa se týká právě potíží se spánkem.