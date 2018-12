Anorexii jsem schovávala za vysílení z baletu, říká tanečnice

V nejtěžších dnech si Megan dávala i deset káv denně, aby byla schopná fungovat a měla energii na školu a tanec. Snažila se, aby nikdo nepoznal, že s ní něco není v pořádku a všem tvrdila, že je štíhlá a unavená kvůli tanci. Před přáteli a rodinou si nakupovala spoustu jídla, které si nosila domů na vaření, ale tam vše vyhodila do koše.

Záměrně se vyhýbala společným obědům nebo večeřím a vymlouvala se na trénink.

„Každý den jsem se na sebe koukala do zrcadla a viděla, jak chřadnu. Moje kůže začala být šedá a vlasy neměly lesk a hodně mi padaly. V duchu jsem věděla, že jsem nemocná, ale nepřipouštěla jsem si to,“ sdělila Megan ve videu na svém profilu na sociální síti.

O svých problémech nikdy nechtěla mluvit. Styděla se za to, že selhala. Pak se však rozhodla, že možná její příběh někomu pomůže a třeba i zachrání životy, a svěřila se tak světu.

„Když mi lékaři diagnostikovali anorexii, strašně jsem se styděla. Samozřejmě mi bylo už dávno jasné, o co tady jde. Ale když vám to někdo řekne do očí, sesypete se,“ pokračovala.

Megan souhlasila s léčbou a nechala se hospitalizovat. Tušila, že pokud nepřijme odbornou pomoc, může to dopadnout katastrofálně.

Megan s rodiči

„Od mala mi rodiče říkali, že bych měla jíst zdravě a hýbat se. Asi jsem si to vzala příliš k srdci, protože nejdřív jsem se zbláznila do zdravé stravy a pak jsem zahnala do extrému i sport. Rodiče jsou velcí sportovci a vždy mě v tanci podporovali,“ sdělila tanečnice.

Megan si ani nyní nedovede představit, že by byla obézní. Ačkoli se vyléčila z anorexie, zahnala do extrému pro změnu cvičení. Denně dělá stovky sedů lehů, aby měla svaly na břiše. Cvičí tajně i před spaním, aby se jí nikdo nevysmíval.

„Myslím, že vždycky budu posedlá tím, abych nad sebou měla kontrolu. Říkám tomu démon, který mě nikdy neopouští. Teď však vím, že mému tělu nic nechybí. Jím pravidelně a zdravě a nijak nestrádám,“ dodala.