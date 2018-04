Léta si vytrhávala vlasy, díky léčbě za šedesát tisíc je má konečně zpět

„S trháním vlasů jsem začala v době, kdy se rozváděli rodiče. Kdykoli jsem si pár vlasů vytrhla, cítila jsem neskutečnou úlevu a bylo mi líp. Trávila jsem hodiny pouze tím, že jsem hledala to správné místo, kde si vlasy vytrhnu. A když jsem ho našla, měla jsem pocit, že vytrhnutím se zabalím do obrovské neprodyšné peřiny, která mě před vším ochrání,“ sdělila Ruth v rozhovoru pro britský server Daily Mail.



Postupně si z hlavy vytrhala skoro všechny vlasy. Ty na některých místech úplně přestaly růst. Kvůli tomu se tak začala skrývat a nosila čepice, protože se za svůj vzhled styděla. Jedinou útěchou pro ni byl fakt, že není jediná osoba na světě, která touto poruchou trpí.

Přesto si ale přála, aby se trichotillomanie zbavila. Nejvíc zatoužila po zlepšení, když se seznámila se svým současným manželem.

„Když mě požádal o ruku, bylo rozhodnuto. Nechtěla jsem se vdávat plešatá. Začala jsem se zajímat o to, kam bych mohla chodit na terapie, abych se toho zbavila,“ sdělila.



Začala tedy chodit k psychologovi a užívala pomocné léky, díky kterým vlasy začaly opět růst. Největší oporou jí ale byla rodina. Bez ní by prý nic nedokázala. Za léčbu zaplatila v přepočtu šedesát tisíc korun.

„Je to jejich zásluha. Zásluha mého manžela Joshe. Všichni stáli při mně. Zvládla jsem to a teď jsem vážně šťastná. Nebylo to lehké, protože tohle není banální problém. Když jste téměř celý život zvyklí na to, že si trháte vlasy, nemůžete jen tak přestat. Protože kdykoli jsem byla ve stresu, právě tohle mi pomohlo. Ale už jsem se toho zbavila,“ doplnila.