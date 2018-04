Jak se rodí v cizině: v bazénu i doma, ale hlavně s milými zdravotníky

Přestože Česko patří mezi země s nízkou novorozeneckou úmrtností, zároveň velké procento českých matek není spokojeno s poporodní péčí. To vyplývá z výzkumu, který provedla katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Problém vidí zejména v lidském faktoru - v rutinním provádění některých úkonů, nedostatečném informování rodičky, neosobním a nadřazeném přístupu a malé psychické podpoře během samotného porodu.

Tyto a další nešvary českého porodnictví a cesty k nápravě byly i minulý týden hlavními náměty letošního Světového týdne respektu k porodu pořádaného u nás Hnutím za aktivní mateřství. Na něm se sešlo i několik žen, které raději zvolily porod v zahraničí. Co je k tomu vedlo?

Porod do vody v Belgii

Kateřina Šorajsová porodila prvního syna v Čechách bez problémů, byla ale velmi rozčarovaná z poporodní péče. "Dítě mi odnesli, nacpali antibiotikama a řvali na mě, že se k němu nesmím přiblížit. Léčila jsem se z toho ještě půl roku," svěřila se Kateřina účastnicím diskuse v rámci Světového týdne respektu k porodu.

Kateřina začala doprovázet další ženy k porodu, zažila tak praxi v mnoha porodnicích a s mnoha lékaři i porodními asistentkami. A se situací příliš spokojená nebyla. Když otěhotněla podruhé, napadlo ji při návštěvě kamarádů v Belgii zajet se podívat do porodnice v přímořském letovisku Oostende, ve kterém se specializují na porody do vody. Kateřinu již předtím zaujal dokument, který právě zde o porodech do vody vznikl. Po návratu domů jí najednou došlo, že nechce rodit v české porodnici. Zvažovala porod doma, ale Oostende se zdálo skvělé, zejména kvůli stoprocentní podpoře vztahu mezi matkou a dítětem. "Já už se opravdu nechtěla s nikým dohadovat, aby mi neodnášeli dítě," popisuje své pocity Kateřina.

Atmosféra v porodnici byla podle Kateřiny velmi příjemná, na některých pokojích bylo plno rodinných příslušníků, jiné maminky dávaly přednost klidnějšímu odpočinku. Kateřině se na porodu u známého lékaře Hermanna Ponetta líbilo zejména to, že probíhal zcela podle rytmu jejího i dětského těla. Doktor nechal tlačení zcela na Kateřininých pocitech a neurčoval jí intervaly.

"Porodila jsem hlavičku svého dítěte. V tu chvíli na vás čeští doktoři a sestry většinou spustí, abyste rychle tlačila dál. Ale doktor mi řekl, ať počkám. Dvě minuty jsem čekala, pak se dítě odrazilo nohama, protáhlo ramínko a bylo venku. Udělalo to samo, byl to jeho první akt svobodné vůle, aby se dostal na svět," popisuje Kateřina finální okamžiky svého porodu do vody. Několikrát jela na stáž za doktorem Ponettem a všem ho doporučuje. "Ale pozor, ne všechny porodnice v Belgii jsou takové," varuje Kateřina případné zájemkyně o tuto vyhlášenou porodnici.

Domácí porody v Nizozemsku

Natalie Sedlická se během studií na porodní asistentku vydala na praxi do porodního centra do Nizozemska. Tamní model péče o těhotné ženy ji velmi oslovil. Péče je rozdělena na primární a sekundární, kde se pozornost lékařů soustředí na ženy s patologiemi. Zdravě probíhající těhotenství a porody zajišťují porodní asistentky. V Nizozemsku je zcela běžné rodit doma, ještě nedávno se takto rodila třetina dětí, nyní se počet domácích porodů snižuje.

"Když jsem se holandským porodním asistentkám snažila vysvětlit, že u nás není dovolené rodit doma, vůbec to nechápaly. Kde teda ty ženy rodí?" ptaly se jí. "Došlo mi, že to, co je normální, je relativní na různých místech."

V Nizozemsku se porodní asistenci věnují i muži, což není v ostatních zemích běžné. Porodní asistentky a asistenti jezdí za ženami domů, v případě komplikací s nimi odjíždějí do nemocnice, kde nadále spolupracují s lékařem.

Model se Natálii líbil natolik, že se v Nizozemsku rozhodla odjet porodit i své dítě. "Porod to byl velmi komplikovaný, syn měl čtyři kila a šlo to pomalu, takže jsme se nakonec z domova přesunuli do nemocnice. Tam mi ale nikdo dítě nebral, to, že dítě patří matce, je bráno jako samozřejmost. Za dvě hodiny jsem odjížděla domů."

V péči o novorozence pomáhá matkám mateřská sestra, kterou si přivolá porodní asistentka. Sestra potom podle přání rodičky přichází na výpomoc s dítětem, během šestinedělí může i zůstat.

Klid švýcarských porodních domů

Nadia Krueger porodila své první dítě v Praze Podolí, to další se rozhodla přivést na svět v rodném Švýcarsku. Chtěla rodit ve vodě, s čímž byl tehdy v Česku problém. A chtěla si dopředu vybrat porodní asistentku, což by u nás zajistila maximálně úplatkem (v Česku se za přítomnost u porodu uplácejí zejména lékaři).

Nadia rodila v porodním domě, po cestě zavolala, a za 15 minut na ni čekala vana obsypaná svíčkami. V porodních domech je kladen důraz na příjemné prostředí a milý personál. Po porodu je možné mít na pokoji manžela, nebo může na přání ženy na pokoji přespat porodní asistentka a pomoci například s problémy s kojením. Velký rozdíl oproti Česku je v tom, že porodní asistentka má na starosti pouze dvě pacientky. Ve Švýcarsku existuje i možnost ambulantního porodu, kdy může matka s dítětem jít domů.

Ve Francii cvičí těhotné zároveň s dítětem

Lilii se narodila první dcera v Rusku. "To byl thriller," shrnuje svůj zážitek. Druhé dítě přišlo na svět u pražského Apolináře a v porovnání s Ruskem si Lilia připadala jako v bavlnce.

Další tři děti spatřily světlo světa v jejím následujícím bydlišti, ve Francii. Lilii překvapilo, když jí po návštěvě ve francouzské porodnici přepočítali termín porodu o 2 týdny navíc, oproti termínu od českých lékařů. Velmi si pochvalovala tzv. smyslové předporodní cvičení, při kterém kombinací jemných pohybů a hlubokého dechu matka prožívá pohyby dítěte. Je to považováno za trénink k porodu, matka se učí vnímat dítě uvnitř svého těla a komunikovat s ním. Nedá se ale říct, že by ve Francii byl kladen velký důraz na přirozený porod.

"Jedna mladá porodní asistentka se mě ptala, proč tak křičím. Ukázalo se, že do té doby neviděla nikoho rodit bez epidurálu," směje se při vzpomínce Lilia.

Problém nastal ve chvíli, když chtěla brzy po porodu odejít domů. "Musela jsem tam zůstat tři dny, že prý je to jinak nebezpečné. Bylo to ale absurdní, k ničemu to nebylo, jednou za den se objevil lékař a zeptal se mě, jestli je mi dobře," vytýká Lilia francouzskému zdravotnictví.

V Anglii můžete rodit na splátky

Ve Velké Británii jsou těhotné ženy v péči porodních asistentek a velká většina dětí se rodí v porodních centrech, která jsou v blízkosti nebo přímo v areálu nemocnic

Pokud se žena rozhodne rodit doma, jsou jí k dispozici dvě porodní asistentky hrazené pojišťovnou. Kromě těch navíc existují nezávislé porodní asistentky, trénované odbornice, které jsou schopny vést i velmi komplikované porody dvojčat nebo koncem pánevním a doprovodí ženu k porodu tam, kam si bude přát. Protože jsou její služby velmi finančně náročné, většina jich nabízí možnost postupných splátek.

Lilia Khousnoutdinova se rozhodla pro porod v Anglii, protože neměla důvěru v české porodnice a Británie, odkud pochází její partner, se jí zdála jako dobrá volba. Rodila doma pouze s partnerem a měla telefon na lékaře v případě komplikace, sousedka - porodní asistentka nabídla v případě nutnosti pomoc. V domě měla porodní bazének.

"Byl naprosto úžasný, z dvaceti hodin porodu jsem v něm strávila aspoň šestnáct. Byly určité momenty, kdy bych v nemocnici možná přistoupila na určitou formu úlevy od bolesti, ale zalezla jsem si do bazénku a šlo to zvládnout," pochvaluje si Lilia příjemnou vlastnost vody, která jakoby otupovala ostré hrany bolesti.

Porod v zahraničí Porod v zahraničí vás vyjde přibližně na stejně peněz jako dovolená. Pokud se budete zdržovat v Evropské unii, platí vám karta pojištěnce a většina úkonů je proplácena do výše jako u nás. Zbývá tedy zajistit si ubytování a stravu před porodem a případně si připlatit za extra služby. Pokud zvolíte nezávislou porodní asistentku ve Velké Británii, sáhnete hlouběji do kapsy, účtuje si v přepočtu 100 000 korun a více. Je dobré zamyslet se i nad tím, jak dlouho chcete zůstat po porodu. Není dobrý nápad hned skočit do auta a vydat se domů, je lepší se nejprve trochu zregenerovat. Do letadla pustí letecké společnosti děti od čtrnácti dnů. Komplikací může být jazyková bariéra. V Anglii, Holandsku, Belgii a Švýcarsku si většinou vystačíte s angličtinou, ve Francii nebo Itálii s tím ale nepočítejte. Nemusíte se obávat, že by dítě nemělo české občanství, většina států EU již neuděluje občanství pouze na základě místa narození. Musíte si nechat vydat a ověřit rodný list, v Česku vám poté bude vyroben český rodný list. I pro nejmenší děti je v současnosti nutné mít pas, který vám vydají na českém zastupitelském úřadě v dané zemi.

Když se porod zasekl kvůli plnému močovému měchýři, musela Lilia odjet do nemocnice na cévkování. Zkontrolovali ultrazvukem, jestli není porod zaražený polohou placenty. To se nepotvrdilo a po cévkování Lilia za 15 minut porodila. "Byla jsem přijata s otevřenou náručí, dostalo se mi péče, jakou jsem potřebovala, a neslyšela jsem žádné řeči, jenom podporu," pochvaluje si Lilia anglické porodní asistentky a lékaře.

S anglickým systémem péče o těhotné byla spokojená i Soňa, které se narodil syn, když žila v Londýně. Rodila přímo na porodním oddělení nemocnice v bazénku a za několik málo hodin ji i se synem pustili domů. V Británii se odchází z porodnice do 24 hodin a maminku navštěvuje doma porodní asistentka a žena s kompetencemi zdravotní sestry a sociální pracovnice v jednom.

Empatický italský přístup

O svou zkušenost se se mnou podělila i Italka žijící v Praze Lucia. "Naháněla mi strach představa, že si s personálem porodnice nebudeme rozumět. Proto jsem se ve 34. týdnu vrátila domů do Milána," vypráví. Její pokoj v nemocnici byl vybaven vanou, postelí, křeslem a spoustou skříní.

"Aby pohled na lékařské vybavení ženu neznervózňoval, schovávají je do skříní. Porodní asistentka je během porodu velmi tichá, snaží se nezasahovat, pokud to není potřeba nebo to není žádáno. Italské porodní asistentky navštěvují mnoho psychologických školení, která jim pomáhají se lépe vcítit do rodící ženy, aby jí mohly lépe asistovat. Skvěle mi radily se zvládáním bolesti, protože v Itálii není epidurál moc častý," dělí se Lucia o své zkušenosti.

Během následujících dnů porodní asistentky pomáhaly s péčí o miminko a zodpovídaly veškeré dotazy. V Itálii jde také rodit doma, pokud těhotenství probíhá v normě a splňuje určité parametry, například velikost dítěte mezi 2,7 a 4 kg, blízkost nemocnice v případě komplikací atd. V takovém případě může za ženou přijet porodní asistentka domů.

Nejistý polský nadstandard

I Polka Ilona se rozhodla rodit raději v rodné zemi. V Polsku již existuje rozdělení zdravotní péče na standardní a nadstandardní (která ale není příliš drahá a mnoho firem ji nabízí jako zaměstnanecký bonus). Polská zdravotní péče se příliš neliší od té české. I zde se bohužel setkáte s klientelismem, zejména v případě shánění lůžka v některé z vyhlášených porodnic.

Za úplatek jde například zařídit císařský řez pro ženy, které se bojí bolesti. Taková praxe je ale samozřejmě ilegální. "Můžete si ale legálně zarezervovat a zaplatit porodní asistentku a zajistit tak, aby s vámi byla jedna vybraná osoba po celou dobu porodu. Já jsem si ji zvolila, ale nakonec nedorazila, protože obhajovala nějakou školní práci. A na epidurál jsem čekala dvě hodiny, zrovna dělali hodně císařů a službu měl pouze jeden anesteziolog," popisuje Ilona svůj zážitek z Polska a přiznává, že měla poněkud jiná očekávání.