Porodní váha ovlivňuje i vaši výplatu

Porodní váha má obrovský a nezanedbatelný vliv na velkou spoustu oblastí lidského života. Dokládá to nová studie, jejíž výsledky zveřejnil magazín Science Daily. Porodní váha menší než dva a půl kilogramu zvyšuje o třetinu pravděpodobnost, že dítě nedodělá vysokou školu, že jako dospělý bude mít o patnáct procent menší příjmy než jeho vrstevníci a bude mnohem víc nemocné.

Startovní čára

Studie poprvé prezentovaná na konci května na Washingtonském národním summitu věnovaném problematice dětí vycházela z dat sesbíraných za víc než pětatřicet let od více než dvanácti tisíc respondentů.

"Špatný ekonomický status rodičů a zvláště pak matek v těhotenství vede k horším porodním podmínkám jejich dětí a zároveň k nižší porodní váze," tvrdí autoři studie Rucker Jonson a Robert Schoeni z kalifornské univerzity. "Postupně mají tyto negativní porodní podmínky bolestné důsledky na kognitivní vývoj dětí, zdraví a sociální adaptaci. V dospělosti se pak tento vliv projeví na jejich zdraví a ekonomickém statusu. Tyto důsledky se navíc předávají následujícím generacím."

Ze studie mimo jiné vyplynulo, že v porovnání se sourozenci a vrstevníky s normální porodní váhou mají děti s nízkou porodní váhou o třicet procent menší pravděpodobnost, že se budou těšit stejnému zdraví. Dosahují také významně nižšího skóre ve čtení, testech porozumění textu a v matematických testech. Mají také o třetinu větší pravděpodobnost, že nedodělají vysokou školu.

Horší výplatní páska

Nízká porodní váha se negativně podepisuje i na jejich zdraví, a to nejen v dětství, ale i v dospělém věku. Děti s porodní váhou menší než dvě a půl kilogramu mají větší zdravotní komplikace než sedmdesát procent jejich vrstevníků.

Mezi třiceti a čtyřiceti lety se jejich zdravotní stav podobá spíše člověku, který je o deset až dvanáct let starší. Stejně tak jako s věkem vzrůstají jejich zdravotní problémy, narůstá i jejich platová diskriminace. Zatímco v pětadvaceti letech berou o deset procent menší plat než jejich kolegové, v pětatřiceti letech už tento rozdíl v platech činí šestnáct procent. Ve věkovém rozmezí od pětatřiceti let do padesáti už berou plat menší o dvaadvacet procent.

Podle vědců je to mimo jiné způsobeno jejich častou pracovní absencí zapříčiněnou zdravotními problémy. V celkovém součtu totiž pracují o 7,4 % kratší dobu než jejich kolegové.

Vědci také přišli na to, že nízká porodní váha souvisí s nízkými příjmy rodiny, absencí zdravotního pojištění a nízkým ekonomickým statusem. Například u nejnižší příjmové třídy roste pravděpodobnost problémů u porodu a nízké porodní váhy o tři procenta.