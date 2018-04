Porodní asistentka: Dechová cvičení a masáž hráze jsou nanic

16:20 , aktualizováno 16:20

Má smysl předporodní masáž hráze nebo dechové cvičení? Ptali jste se mimo jiné porodní asistentky Marie Vnoučkové. "Můj názor je, že to k ničemu není. Ale když Vás to baví, tak to klidně dělejte," odpsala s úsměvem matka pěti dětí.