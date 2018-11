Zpověď moderátorky: Proč ten porod tak moc bolí?

Naše babičky a maminky věděly úplný kulový. Když šla moje máma rodit, prý ji položili, řekli jí ať je zticha a něco jí prý „píchli”. Ihned po porodu jí mě sebrali a vrátili až za pár dní. Z dnešního pohledu je to nemyslitelné.

My ženy z generace, která si všechno vygooglí a která má aplikace na počítání kontrakcí, jsme jiná garda. Máme sebevědomě vystavěný porodní plán (chcete-li přání), který obsahuje požadavky na průběh porodu.

Chodíme na předporodní kurzy. Ještě z teplíčka domova si vymýšlíme, jestli chceme, či nechceme žádat o epidurál, jak dlouho po porodu bude kdo přestřihávat pupeční šňůru, nebo kdy bychom rády novorozence přiložit na prsa.

Některé ženy si píší do plánu i světelné či zvukové požadavky. Já požadavek na tlumené světlo naštěstí neměla (přeci jen jsem si vědoma, že nerodím v Intercontinentalu, ale v nemocničním prostředí). Ale! Vytvořila jsem si v sedmém měsíci „porodní” playlist, který mi měl pomoct při kontrakcích. Byla jsem si jistá, že tu bolest přehluší ve správné chvíli I Try od Macy Gray nebo Push It od Salt ‚n‘ Pepa a když jsem si balila do porodní tašky cestovní reprák, moje máma si ťukala na čelo.



V jináči na Óčku Poporodním kolotočem provází Ivana Kulhánková v nových dílech pořadu V jináči na TV Óčko. Premiéra se vysílá vždy v úterý ve 13:00, reprízy ve středu v 11:00 a v sobotu ve 14:30.

No na playlist přirozeně nedošlo. Jak to říct slušně - byla jsem bláhová! Ve výsledku mě ta obrovská bolest tak překvapila, že jsem byla nejšťastnější za ticho, které bohužel často přerušoval můj manžel kontrolním dotazem: „Tak co?! Bolest na škále 1 až 10?! Kolik?“

„Jedenáct a nemluv na mě! Nemůžete mi tu něco píchnout?!”

Moje porodní přání i plány nebyly nakonec zrealizovány. Od poslouchání hudby k po nepodání analgetik, ale Tadeáš je na světě. A dostal se sem i bez motivačního songu od Salt ‚n‘ Pepa.

Nejsme v dnešní době trochu postižené světem, ve kterém si můžeme ve většině případů vše naplánovat a přát? Dámy, porodní plány si napište, ale nebuďte pak na sebe příliš přísné kvůli jejich nesplnění. Au.